Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Статьи
Архив
Киноафиша
Новости
Архив новостей
Архив новостей за март 2025 года
2024
2025
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
22 марта 2025
«Сказ о розовом зайце» возвращается: спустя 15 лет снимут сиквел культового казахского фильма с рейтингом 7,4
21 марта 2025
«Скоро я буду в Алматы»: звезда «Основания: Осман» заговорил на казахском языке
18 марта 2025
Соскучились по голливудским премьерам? Вот 5 фильмов, которые прямо сегодня можно посмотреть в кинотеатрах Казахстана
17 марта 2025
Кологривый тоже будет: «Царевна-лягушка» получит продолжение в следующем году
13 марта 2025
На рекламу потратили миллионы долларов: сколько заработала «Анора» — не маловато ли для оскароносного фильма?
12 марта 2025
Обожаете «Тьму» и «Извне»? Тогда вам не стоит пропускать «Казахские страшные сказки» — премьера уже на днях
10 марта 2025
Блокбастер со звездой «Сумерек» против казахских картин: премьера «Микки 17» не смогла вырваться даже в топ-3 проката
7 марта 2025
На НТВ выходит остросюжетная драма «Киллер» с Александром Устюговым – что ждет зрителей?
Начались съемки третьего сезона комедии «Сеструха» с Ольгой Картунковой: известна примерная дата выхода
6 марта 2025
В марте выйдет сериал «Гангстерленд» с Томом Харди и Пирсом Броснаном: режиссер — сам Гай Ричи
4 марта 2025
«Доктор Кто» получил продолжение: что будет в новом сезоне популярного сериала
3 марта 2025
Голливуду и не снилось: в казахстанском прокате этот местный фильм обогнал нового «Капитана Америку»
В прокате
Премьеры
Онлайн
Qaitadan
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Джунглилау
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Аменгер
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Таинственная девушка
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Агент & Irbis
Отзывы
2025, Казахстан, комедия, боевик
Жабайы
Отзывы
2025, Казахстан, семейный
Большое смелое красивое путешествие
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, драма, фэнтези, мелодрама
Сытый и голодный
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали
Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет?
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования
Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле?
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать)
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
