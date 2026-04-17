«Россия 1» выпускает новую медицинскую драму: рассказываем, когда и где можно смотреть

Новая мелодрама «Теплый ветер с Севера» выходит на экраны уже совсем скоро и обещает историю не только о любви, но и о внутренней перезагрузке. Проекты про «начать с нуля» всегда цепляют, но здесь добавили еще и борьбу за справедливость — а это уже совсем другой уровень эмоций.

Премьера и сюжет

Телевизионная премьера сериала состоится 20 апреля в 21:30 на телеканале Россия 1, а онлайн-показ пройдет на платформе СМОТРИМ. История начинается с сильного удара по жизни главной героини, после которого она решает буквально сбежать — но, как это обычно бывает, от себя не уйдешь.

Марта Пронина, талантливый врач, теряет сразу все: семью, работу и привычный мир. В попытке справиться с этим она уезжает в северный город и становится главврачом больницы, которая находится на грани закрытия.

Героиня, которая не сдаётся

Исполнительница роли Марты, Татьяна Ратникова, описывает свою героиню так:

«Марта — сильная, принципиальная женщина, человек, который способен принять твердое решение и не отступать от него».

И это чувствуется уже по завязке — перед нами не просто героиня мелодрамы, а человек, который готов идти против системы.

В новом городе Марта сталкивается с реальностью: больница разваливается, врачей не хватает, а жители не верят в медицину. Но главная проблема впереди — учреждение хотят закрыть, чтобы построить элитный санаторий.

Почему стоит посмотреть

«Теплый ветер с Севера» — это история про силу, усталость и попытку собрать себя заново, когда кажется, что уже ничего не осталось. Здесь есть и драма, и социальный конфликт, и очень понятное каждому желание начать сначала.

Если вы любите спокойные, но эмоционально честные сериалы — этот точно стоит взять на заметку.