Что важно знать перед просмотром 5 сезона «Пацанов»: угроза теперь не только Хоумлендер, но и его сын

Четвертый сезон «Пацанов» стал самым напряженным за всю историю сериала. Создатели подняли ставки, столкнули героев с тяжелыми решениями и подготовили почву для финала. Разбираемся, что важно помнить перед пятым сезоном.

Райан становится ключевой фигурой

В четвертом сезоне Райан оказывается между Билли Бутчером и Хоумлендером. Мальчик становится публичной фигурой, но постепенно понимает, что его используют. Бутчер пытается вернуть его на свою сторону, однако ситуация выходит из-под контроля.

Кульминацией становится трагический момент: Райан убивает Грейс Мэллори и окончательно уходит. Это событие меняет расстановку сил и показывает, что в финале он может стать одной из самых опасных фигур.

Новые враги и личные трагедии

Энни получает нового противника — Фейерверк, которая запускает кампанию против Старлайт и раскрывает личные подробности ее жизни. Конфликт заканчивается публичной дракой и еще сильнее раскалывает общество.

Тем временем Хьюи переживает трагедию с отцом, Френчи сталкивается с прошлым, а Кимико возвращается к травматичным воспоминаниям. Эти линии делают персонажей более уязвимыми перед финалом.

Хоумлендер получает еще больше власти

Хоумлендер объединяется с Сэйдж — самой умной женщиной в мире. Вместе они усиливают политическое влияние и готовят почву для захвата власти.

В финале события развиваются стремительно: Виктория Нейман погибает, союзники оказываются в плену, а Хоумлендер получает фактически полный контроль. Команда «Пацанов» распадается, а Бутчер забирает опасный вирус, который может изменить ход войны.

Финал сериала начнется с мрачной ситуации, где Хоумлендер будет контролировать почти все. Но, как показывает история «Пацанов», впереди еще много неожиданных поворотов.