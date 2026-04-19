Такого Брэда Питта еще не было: теперь очень жду эту новинку, чтобы узнать, как сможет выжить актер

19 апреля 2026 11:00
Кадр из фильма «F1» (2025)

До премьеры осталось примерно полгода.

На ежегодной выставке CinemaCon компания Paramount Pictures представила первый трейлер триллера о выживании «Сердце зверя», режиссируемого Дэвидом Эйером, с Брэдом Питтом в главной роли. Фильм выйдет в кинотеатрах осенью 2026 года. Правда, точная дата премьеры пока не сообщается.

Можно сказать, что таким актера еще не видели. Сюжет фильма посвящен бывшему солдату спецназа, страдающему от посттравматического стрессового расстройства. Его и играет Брэд Питт.

Жизнь мужчины меняется, когда он и его служебная собака попадают в аварию в ледяной пустыне Аляски из-за сердечного приступа во время полета. Теперь им предстоит преодолеть множество трудностей, чтобы добраться до цивилизации, сражаясь с суровыми условиями природы и собственными внутренними демонами. В фильме также снялись Дж.К. Симмонс и Анна Лэмб.

Трейлер акцентирует внимание на трогательной связи между человеком и его питомцем.

«Я доставлю тебя домой», — говорит герой Питта среди обломков самолета.

В одной из сцен он и его собака пересекают ледяную реку, и попытка спасти своего четвероногого друга едва не стоит жизни мужчине. Кроме того, они столкнутся с дикими животными.

Продюсерами картины стали сам Брэд Питт через свою компанию Plan B, а также Дэмьен Шазелл и Оливия Хэмилтон через их лейбл Wild Chickens Productions. Сценарий написан Камероном Александром. К слову, Дэвид Эйер и Брэд Питт уже сотрудничали в военной драме «Ярость» (2014).

Камилла Булгакова
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Раскрыли роль Шарлиз Терон в «Одиссее» Нолана: слухи о Цирцеи не подтвердились Раскрыли роль Шарлиз Терон в «Одиссее» Нолана: слухи о Цирцеи не подтвердились Читать дальше 19 апреля 2026
Ариана Гранде, детектор лжи и ФБР: новое «Знакомство с родителями» повышает ставки Ариана Гранде, детектор лжи и ФБР: новое «Знакомство с родителями» повышает ставки Читать дальше 18 апреля 2026
Раскрыт сюжет приквела «Одиннадцати друзей Оушена»: Марго Робби проболталась Раскрыт сюжет приквела «Одиннадцати друзей Оушена»: Марго Робби проболталась Читать дальше 16 апреля 2026
«Зловещие мертвецы: Пекло» показали за закрытыми дверями: первые детали оказались жестче ожиданий (осторожно, спойлеры) «Зловещие мертвецы: Пекло» показали за закрытыми дверями: первые детали оказались жестче ожиданий (осторожно, спойлеры) Читать дальше 18 апреля 2026
Спустя 8 лет после «Первому игроку приготовиться» Спилберг вернулся к жанру sci-fi: критики затаили дыхание Спустя 8 лет после «Первому игроку приготовиться» Спилберг вернулся к жанру sci-fi: критики затаили дыхание Читать дальше 17 апреля 2026
Франшиза с 28-летней историей продолжается и смерть снова вернется: раскрыта точная дата выхода «Пункта назначения 7» Франшиза с 28-летней историей продолжается и смерть снова вернется: раскрыта точная дата выхода «Пункта назначения 7» Читать дальше 17 апреля 2026
Не только Michael: нас ждет 3-серийный проект про Майкла Джексона — осталось совсем чуть-чуть Не только Michael: нас ждет 3-серийный проект про Майкла Джексона — осталось совсем чуть-чуть Читать дальше 16 апреля 2026
Всего за 4 дня этот survival-триллер на Netflix просмотрели 37,7 млн раз: акулы, ураган и роды посреди океана — звучит абсурдно Всего за 4 дня этот survival-триллер на Netflix просмотрели 37,7 млн раз: акулы, ураган и роды посреди океана — звучит абсурдно Читать дальше 16 апреля 2026
Warner Bros. официально подтвердил: фильм по «Игре престолов» будет — уже и название есть Warner Bros. официально подтвердил: фильм по «Игре престолов» будет — уже и название есть Читать дальше 15 апреля 2026
