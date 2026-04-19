Такого Брэда Питта еще не было: теперь очень жду эту новинку, чтобы узнать, как сможет выжить актер

На ежегодной выставке CinemaCon компания Paramount Pictures представила первый трейлер триллера о выживании «Сердце зверя», режиссируемого Дэвидом Эйером, с Брэдом Питтом в главной роли. Фильм выйдет в кинотеатрах осенью 2026 года. Правда, точная дата премьеры пока не сообщается.

Можно сказать, что таким актера еще не видели. Сюжет фильма посвящен бывшему солдату спецназа, страдающему от посттравматического стрессового расстройства. Его и играет Брэд Питт.

Жизнь мужчины меняется, когда он и его служебная собака попадают в аварию в ледяной пустыне Аляски из-за сердечного приступа во время полета. Теперь им предстоит преодолеть множество трудностей, чтобы добраться до цивилизации, сражаясь с суровыми условиями природы и собственными внутренними демонами. В фильме также снялись Дж.К. Симмонс и Анна Лэмб.

Трейлер акцентирует внимание на трогательной связи между человеком и его питомцем.

«Я доставлю тебя домой», — говорит герой Питта среди обломков самолета.

В одной из сцен он и его собака пересекают ледяную реку, и попытка спасти своего четвероногого друга едва не стоит жизни мужчине. Кроме того, они столкнутся с дикими животными.

Продюсерами картины стали сам Брэд Питт через свою компанию Plan B, а также Дэмьен Шазелл и Оливия Хэмилтон через их лейбл Wild Chickens Productions. Сценарий написан Камероном Александром. К слову, Дэвид Эйер и Брэд Питт уже сотрудничали в военной драме «Ярость» (2014).