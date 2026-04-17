Я уже обратила внимание на эту военную драму 2026 года: в главных ролях — Шакунов, и это интригует

17 апреля 2026 16:00
Кадр из фильма «Отец»

Обязательно посмотрю его после выхода.

Военные фильмы часто пытаются удивить масштабом, но новинка 2026 года под названием «Отец» идет другим путем. Здесь в центре не сражения, а личная история, от которой внутри становится немного тяжело — и это как раз тот случай, когда это работает.

Сюжет фильма «Отец»

Действие разворачивается в 1942 году, и завязка звучит почти как притча. Сибирский охотник Гавриил узнает, что его сын пропал без вести, и уходит на фронт добровольцем, чтобы найти его.

Очень быстро история перестает быть просто поиском: герой оказывается среди снайперов и берет на себя ответственность за молодых бойцов. И в какой-то момент ты понимаешь, что это уже не только про сына, а про людей, которых он ведет за собой.

Актеры

Главную роль исполнил Илья Шакунов, и это тот случай, когда актер не «играет героя», а проживает его. Он сам говорит:

«От меня в персонаже есть чувства и эмоции» — и это чувствуется в каждой сцене.

Владислав Тирон добавляет другой оттенок истории: его герой — закрытый, немного отстраненный, но постепенно меняющийся. «Он учится говорить о своих чувствах», — и за этим наблюдать, кажется, не менее интересно, чем за самой военной линией.

Почему стоит посмотреть

Режиссер Павел Иванов делает ставку не на громкость, а на атмосферу. Здесь нет ощущения «кино ради эффекта», зато есть ощущение правды — грязной, сложной и очень человеческой.

«Отец» — это история не про подвиг в привычном смысле, а про упрямство, любовь и надежду, которые не заканчиваются даже на войне. И именно поэтому такие фильмы запоминаются сильнее всего.

Фото: Кадр из фильма «Отец»
Анастасия Луковникова
