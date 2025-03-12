Меню
Обожаете «Тьму» и «Извне»? Тогда вам не стоит пропускать «Казахские страшные сказки» — премьера уже на днях
Лента снята в жанре мистического хоррора.
Написать
12 марта 2025 11:10
«Покерфейс» возвращается? Второй сезон детектива с Наташей Лионн выйдет уже весной
Ждем новые расследования и острый юмор от новой картины.
Написать
27 февраля 2025 13:30
Стало известно о перезапуске сериала «Баффи — истребительница вампиров»: вот что на это ответила Сара Мишель Геллар
Поклонники больше могут не гадать о правдивости слухов.
Написать
9 февраля 2025 17:18
Даже лучше «Слова пацана»: казахстанский криминальный хит с рейтингом 7,7 удивил зрителей
Драма оставила немало впечатлений.
Написать
6 февраля 2025 15:05
Эти 3 сериала популярны не только в Казахстане, но и за его пределами: затянут с первого эпизода
Стоит посмотреть тем, кто любит что-то необычное.
Написать
25 января 2025 10:00
Эти турецкие сериалы в Казахстане просто обожают: есть «Великолепный век» и еще 8 потрясающих хитов
Не все они известны в России.
Написать
22 января 2025 12:00
3 казахских мини-сериала, которые можно посмотреть за один день
Зрители оставляют об этих проектах хвалебные отзывы.
Написать
19 января 2025 10:00
«Смотрели на одном дыхании»: в этой любимой зрителями казахской фантастике снялись русские звезды
Многосерийная лента собрала восторженные рецензии.
Написать
18 января 2025 12:35
«Игра в кальмара» есть у нас дома: какие испытания из второго сезона хорошо знакомы казахам
Некоторые из заданий были обычными детскими забавами.
Написать
14 января 2025 10:00
Что будет с простым парнем среди элиты? Сериал «Айканат» стал частью популярной франшизы
Рассказываем о сюжете и актерском составе.
Написать
9 января 2025 12:00
В Казахстане уже оценили 2 сезон «Игры в кальмара»: вот в чем главная претензия к нашумевшему сериалу
Много минусов нашли те, кто уже посмотрел дораму.
Написать
29 декабря 2024 12:00
7 бразильских сериалов, которые все смотрели в Казахстане в 90-е
Эти проекты обрели культовый статус.
Написать
28 декабря 2024 13:45
Режиссер «Бумажного дома» снимает хит для Netflix с казахскими актерами: о чем будет фильм «Перемирие»
Картина будет рассказывать об очень непростых темах.
Написать
25 декабря 2024 15:00
Санса Старк станет новой Ларой Крофт: что известно о новом сериале с Софи Тернер от Amazon
Популярная история получит новую экранизацию.
Написать
18 ноября 2024 17:00
Зомби, Кэрри Брэдшоу и клоун Пеннивайз: собрали все главные премьеры, которые анонсировала HBO на 2025 год
На студии намерены не только развивать уже известные хиты, но и выпускать новинки.
Написать
12 ноября 2024 12:00
Саурон к успеху пришел: о чем будет и когда выйдет 3 сезон «Властелин колец: Кольца власти»
Еще успеете не один раз пересмотреть оригинальную трилогию.
Написать
27 октября 2024 11:21
Человек-паук в черно-белом: первый взгляд на Николас Кейдж в роли супергероя «для стариков»
Идеальный проект для тех, кого уже тошнит от ярких трико.
Написать
8 октября 2024 13:55
Питер Динклэйдж из «Игры престолов» сыграет великого Эркюля Пуаро: но зрители его так и не увидят
Актер не ищет легких путей к славе.
Написать
3 октября 2024 11:23
Новый сезон сериала «Медленные лошади» заметно растянулся: дата выхода серий поможет не пропустить эпизоды
Большая часть серий уже вышла, а оставшиеся появятся с большим промежутком.
Написать
30 сентября 2024 15:53
Кэтрин из «Барби», а Хитклифф — из «Эйфории»: выбраны актеры в новый «Грозовой перевал»
Съемки стартуют в следующем году.
Написать
25 сентября 2024 10:25
Вышел тизер сериала по «Головоломке»: первые подробности безумного спин-оффа о снах Райли
Единороги, кошмары и другие идеи будут показаны на экране.
Написать
25 сентября 2024 10:05
Рыдают все: первые подробности долгожданного финала «Очень странных дел» от Дэвида Харбора
До премьеры осталось всего-то несколько месяцев.
Написать
22 сентября 2024 12:40
Рецензия на 1 сезон «Пингвина»: вышла только 1 серия, а уже называют «Сериалом года»
Отзывы зрителей полны восторга, критиковать проект не за что.
Написать
21 сентября 2024 12:47
Не мамин Бродяга, а маг-симпатяга: Гэри Олдман рвется сыграть в «Гарри Поттере», но вовсе не Блэка
Тот самый Сириус на экран все-таки не вернется.
Написать
17 сентября 2024 09:35
Почему нужно посмотреть «Сегун» - самый жестокий сериал о Японии: получил 18 наград «Эмми»
Эпик о самураях оценили все критики.
Написать
16 сентября 2024 10:02
Написать
16 сентября 2024 07:00
Ремейк «Альфа» под угрозой срыва: не стало культового актера из сериала
Приключения пришельца на Земле должны были обрести вторую жизнь.
Написать
15 сентября 2024 10:17
Третий сезон «Благих знамений» заморожен: всему виной скользкий скандал
Судьба сериала находится под вопросом.
Написать
14 сентября 2024 21:17
Новый «Клан Сопрано» от HBO обошел даже «Дом дракона»: уже получил 91% свежести на «Томатах»
Культовый злодей, реки крови и старое доброе предательство.
Написать
13 сентября 2024 12:20
Спойлеры к 3 сезону сериала «Клюквенный щербет»: когда выйдет — известно, но что покажут?
Полюбившиеся герои вернутся на экраны через несколько дней.
Написать
10 сентября 2024 19:40
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать)
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет?
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей
Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле?
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню
