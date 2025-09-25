Меню
Премьеры фильмов в кинотеатрах Казахстана

25 сентября 2025
Битва за битвой
Битва за битвой Революционер Леонардо ДиКаприо спасает свою дочь. Новый многообещающий фильм Пола Томаса Андерсона
криминал, драма, триллер 2025, США
Джунглилау
Джунглилау
комедия 2025, Казахстан
Нескромные
Нескромные Две пары пробуют открытые отношения, но что-то идет не так. Неромантическая комедия, тепло принятая критиками
комедия 2025, США
Альфа
Альфа 13-летняя девочка взрослеет на фоне вируса, превращающего людей в статуи. Третий фильм Жюлии Дюкурно
драма 2025, Франция / Бельгия
Таинственная девушка
Таинственная девушка
комедия 2025, Казахстан
Агент & Irbis
Агент & Irbis
комедия, боевик 2025, Казахстан
28 сентября 2025
Арт-лекторий: Мунк в аду
Арт-лекторий: Мунк в аду
биография, документальный, исторический 2018, Норвегия / Нидерланды
2 октября 2025
Керексин
Керексин
драма 2025, Кыргызстан
Мир в огне
Мир в огне Охотник за сокровищами разыскивает «Мону Лизу» в постапокалиптической Европе. Боевик с Дэйвом Батистой и Ольгой Куриленко
фантастика, боевик 2025, США
Дом ада. Спуск к дьяволу
Дом ада. Спуск к дьяволу Девушка противостоит проклятию, связанному со зловещим отелем
ужасы 2025, США
Мужские правила моего деда
Мужские правила моего деда Олдскульный дед Роман Мадянов делает из своего маленького внука настоящего мужчину
комедия, приключения 2025, Россия
9 октября 2025
Трон: Арес
Трон: Арес
боевик, приключения, фантастика 2025, США
Ифрит 2
Ифрит 2
ужасы 2025, Кыргызстан
Ужастики. Ожившие рисунки
Ужастики. Ожившие рисунки Вымышленные девочкой монстры проникают в реальность и устраивают хаос. Комедийное фэнтези для всей семьи
приключения, комедия, фэнтези 2024, США
Изумительная Мокси
Изумительная Мокси Высокомерная кошка вынуждена обратиться за помощью к дворовым животным
приключения, анимация, комедия 2025, Нидерланды / Бельгия
Лиа и кенгуру
Лиа и кенгуру
комедия 2025, Австралия
Оболочка
Оболочка
ужасы, триллер 2024, США
16 октября 2025
Лермонтов
Лермонтов
биография 2025, Россия / Грузия
Глазами пса
Глазами пса
ужасы, триллер 2025, США
Черный телефон 2
Черный телефон 2
ужасы 2025, США
Ледяной предел
Ледяной предел
триллер 2025, США
Удача
Удача
боевик, комедия 2025, США
23 октября 2025
Горыныч
Горыныч
приключения, сказка 2025, Россия
Волшебный домик Габби в кино
Волшебный домик Габби в кино
приключения, анимация, комедия 2025, США
23 января 2026
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
ужасы 2026, США
20 декабря 2029
Аватар 4
Аватар 4
фантастика, приключения, фэнтези, боевик 2029, США
