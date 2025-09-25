Меню
Премьеры фильмов в кинотеатрах Казахстана
Все
2025
2026
2029
25 сентября 2025
Битва за битвой
Революционер Леонардо ДиКаприо спасает свою дочь. Новый многообещающий фильм Пола Томаса Андерсона
криминал, драма, триллер
2025, США
55
2
Джунглилау
комедия
2025, Казахстан
10
1
Нескромные
Две пары пробуют открытые отношения, но что-то идет не так. Неромантическая комедия, тепло принятая критиками
комедия
2025, США
6
3
Альфа
13-летняя девочка взрослеет на фоне вируса, превращающего людей в статуи. Третий фильм Жюлии Дюкурно
драма
2025, Франция / Бельгия
5
3
Таинственная девушка
комедия
2025, Казахстан
2
2
Агент & Irbis
комедия, боевик
2025, Казахстан
1
0
28 сентября 2025
Арт-лекторий: Мунк в аду
биография, документальный, исторический
2018, Норвегия / Нидерланды
0
0
2 октября 2025
Керексин
драма
2025, Кыргызстан
35
4
Мир в огне
Охотник за сокровищами разыскивает «Мону Лизу» в постапокалиптической Европе. Боевик с Дэйвом Батистой и Ольгой Куриленко
фантастика, боевик
2025, США
7
1
Дом ада. Спуск к дьяволу
Девушка противостоит проклятию, связанному со зловещим отелем
ужасы
2025, США
5
1
Мужские правила моего деда
Олдскульный дед Роман Мадянов делает из своего маленького внука настоящего мужчину
комедия, приключения
2025, Россия
4
1
9 октября 2025
Трон: Арес
боевик, приключения, фантастика
2025, США
71
0
Ифрит 2
ужасы
2025, Кыргызстан
19
3
Ужастики. Ожившие рисунки
Вымышленные девочкой монстры проникают в реальность и устраивают хаос. Комедийное фэнтези для всей семьи
приключения, комедия, фэнтези
2024, США
3
1
Изумительная Мокси
Высокомерная кошка вынуждена обратиться за помощью к дворовым животным
приключения, анимация, комедия
2025, Нидерланды / Бельгия
1
2
Лиа и кенгуру
комедия
2025, Австралия
2
0
Оболочка
ужасы, триллер
2024, США
1
1
16 октября 2025
Лермонтов
биография
2025, Россия / Грузия
23
4
Глазами пса
ужасы, триллер
2025, США
12
1
Черный телефон 2
ужасы
2025, США
10
1
Ледяной предел
триллер
2025, США
2
0
Удача
боевик, комедия
2025, США
1
0
23 октября 2025
Горыныч
приключения, сказка
2025, Россия
57
15
Волшебный домик Габби в кино
приключения, анимация, комедия
2025, США
0
0
23 января 2026
Возвращение в Сайлент Хилл
ужасы
2026, США
14
3
20 декабря 2029
Аватар 4
фантастика, приключения, фэнтези, боевик
2029, США
940
119
В прокате
Премьеры
Онлайн
Qaitadan
2025, Казахстан, драма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Джунглилау
2025, Казахстан, комедия
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Аменгер
2025, Кыргызстан, драма
Таинственная девушка
2025, Казахстан, комедия
Агент & Irbis
2025, Казахстан, комедия, боевик
Жабайы
2025, Казахстан, семейный
Большое смелое красивое путешествие
2025, США, приключения, драма, фэнтези, мелодрама
Сытый и голодный
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Тот самый
2025, США, ужасы, спорт
