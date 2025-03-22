Меню
«Сказ о розовом зайце» возвращается: спустя 15 лет снимут сиквел культового казахского фильма с рейтингом 7,4
Сюжет ленты расскажет о детях главных героев.
Написать
22 марта 2025 10:12
«Скоро я буду в Алматы»: звезда «Основания: Осман» заговорил на казахском языке
Бурак Озчивит собирается встретиться с поклонниками.
1 комментарий
21 марта 2025 10:12
Соскучились по голливудским премьерам? Вот 5 фильмов, которые прямо сегодня можно посмотреть в кинотеатрах Казахстана
Среди новинок — боевик, антиутопия и философская драма.
Написать
18 марта 2025 11:10
Кологривый тоже будет: «Царевна-лягушка» получит продолжение в следующем году
Когда ждать сиквел и что известно о проекте?
Написать
17 марта 2025 10:10
На рекламу потратили миллионы долларов: сколько заработала «Анора» — не маловато ли для оскароносного фильма?
Продвижение картины оказалось дороже самого фильма.
Написать
13 марта 2025 11:00
Обожаете «Тьму» и «Извне»? Тогда вам не стоит пропускать «Казахские страшные сказки» — премьера уже на днях
Лента снята в жанре мистического хоррора.
Написать
12 марта 2025 11:10
Блокбастер со звездой «Сумерек» против казахских картин: премьера «Микки 17» не смогла вырваться даже в топ-3 проката
Голливудский релиз пока уступает местным лентам.
Написать
10 марта 2025 15:51
На НТВ выходит остросюжетная драма «Киллер» с Александром Устюговым – что ждет зрителей?
Премьера 16-серийного триллера состоится 10 марта в 22:00.
Написать
7 марта 2025 13:35
Начались съемки третьего сезона комедии «Сеструха» с Ольгой Картунковой: известна примерная дата выхода
Новый сезон – новые испытания для главной героини.
Написать
7 марта 2025 13:11
В марте выйдет сериал «Гангстерленд» с Томом Харди и Пирсом Броснаном: режиссер — сам Гай Ричи
Криминальная драма о мафиозных кланах Лондона готовится покорить зрителей.
Написать
6 марта 2025 13:11
«Доктор Кто» получил продолжение: что будет в новом сезоне популярного сериала
Новые космические приключения ждут зрителей уже скоро!
Написать
4 марта 2025 12:02
Голливуду и не снилось: в казахстанском прокате этот местный фильм обогнал нового «Капитана Америку»
Лента собрала только за первые выходные более 300 млн тенге.
Написать
3 марта 2025 12:05
«Покерфейс» возвращается? Второй сезон детектива с Наташей Лионн выйдет уже весной
Ждем новые расследования и острый юмор от новой картины.
Написать
27 февраля 2025 13:30
Марлон Уэйанс возвращает культовую комедию: «Белые цыпочки 2» в производстве
Сиквел легендарного фильма уже запланирован.
1 комментарий
27 февраля 2025 10:00
Эту драму казахстанской постановщицы уже сравнивают с «Анорой»: до премьеры осталось меньше месяца
Лента «Папа умер в субботу» стала дебютом для режиссера.
Написать
26 февраля 2025 10:16
Борисов подержал статуэтку престижной американской премии всего пару секунд: вот кому российский актер уступил награду
В Лос-Анджелесе вручили Independent Spirit Awards.
Написать
23 февраля 2025 15:21
135 млн тенге всего за первые сутки: казахстанский фильм вошел в топ-3 проката в России и СНГ
В местных кинозалах ленте «Рэкетир: Новые времена» лишь немного не хватило до исторического рекорда.
Написать
19 февраля 2025 10:30
Риз Уизерспун публично объявила имя новой «Блондинки в законе»: такая же смешная и харизматичная
Пока дата выхода приквела держится в секрете.
Написать
15 февраля 2025 14:22
«Ганди молчал по субботам»: на «Ленфильме» завершились съемки комедийного фильма с Марком Эйдельштейном
Известный режиссер впервые попробует себя в роли создаеля полнометражного кино.
Написать
13 февраля 2025 12:14
Звезда «Безумного Макса» может сыграть в новом фильме российского режиссера Кантемира Балагова
Райли Кио способна украсить актерский состав новой картины.
Написать
11 февраля 2025 21:47
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования
