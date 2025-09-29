Меню
Кадр из сериала «Кости», «Обмани меня», «Охотник за разумом» Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования Если вы ищитие детективные истории с харизматичными героями, то эта подборка точно вам понравится.
29 сентября 2025 18:36
Кадр из фильма «Москва слезам не верит» Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Разбираем, как изменилась бы история.
29 сентября 2025 18:07
Кадр из сериала «Бар "Один звонок"» Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Запишите себе этот день в календаре, ведь он точно запомнится надолго.
29 сентября 2025 17:38
«Берлинская жара» Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7 Свежий российский шпионский хит сентября активно обсуждают зрители и ставят высокие баллые на стримиговых площадках.
29 сентября 2025 17:09
Кадр из фильма «Властелин Колец» В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства Самое интересное, что именно он стал любимчиком миллионов.
29 сентября 2025 16:40
Кадр из фильма «Американский психопат 2» 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Ленту не оценили ни критики, ни зрители.
29 сентября 2025 16:11
Кадр из сериала «Игра престолов» Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Морозы там могли длиться несколько лет.
29 сентября 2025 15:42
Кадры из фильмов «Бобби», «Золото Маккенны», «Есения» «Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах Именно в этот период иностранные новинки часто попадали в прокат.
29 сентября 2025 15:13
Кадры из фильмов «Вопль», «Ведьма», «Паранормальные явления. Медиум», «Апостол» 4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы Эти фильмы напугали многих зрителей.
29 сентября 2025 14:15
Кадр из сериала «Игра престолов» Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Как выяснилось, Джек Глисон пытался реализоваться другим способом.
29 сентября 2025 13:46
Кадр из фильма «Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины» «Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы Кира Найтли уже оставила героиню в прошлом.
29 сентября 2025 13:17
Кадр из фильма «Простоквашино» (2026) «А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео) Новые кадры, актёры и дата выхода фильма тут.
29 сентября 2025 12:49
Кадр из сериала «Пес» Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись У актера свое мнение.
29 сентября 2025 12:48
Кадр из фильма «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда» Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Нужно лишь соблюдать определенный порядок.  
29 сентября 2025 12:19
Кадр из сериала «Андор» Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Она хоть и не про космос, но идеи там схожие.
29 сентября 2025 11:50
Кадр из сериала «Лихие», «Аутсорс», «Оперативная память» Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных Им удалось привлечь внимание зрителей.
29 сентября 2025 11:21
Кадр из мультсериала «Сказочный патруль» С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона Главные героини становятся взрослыми. 
29 сентября 2025 10:58
Кадр из фильма «Весна на Заречной улице» Рыбников называл ее «дубиной», а она увела оператора из семьи: ради чего учительница из «Весны на Заречной улице» бросила кино Актриса сознательно пропала с экранов.  
29 сентября 2025 10:52
Кадры из фильмов «Москва слезам не верит», «Три плюс два», «Любовь и голуби» Считаете, что Вы — знаток советского кино? Тогда назовите 6 городов, где были сняты эти хиты (сложный тест) Догадаться нужно всего по одному кадру.  
29 сентября 2025 10:23
Кадр из сериала «Дневники вампира» В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился Хотя зрителям в тот момент ничего не показалось странным.
29 сентября 2025 09:54
