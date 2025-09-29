Меню
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования
Если вы ищитие детективные истории с харизматичными героями, то эта подборка точно вам понравится.
Написать
29 сентября 2025 18:36
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали
Разбираем, как изменилась бы история.
Написать
29 сентября 2025 18:07
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
Запишите себе этот день в календаре, ведь он точно запомнится надолго.
Написать
29 сентября 2025 17:38
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
Свежий российский шпионский хит сентября активно обсуждают зрители и ставят высокие баллые на стримиговых площадках.
Написать
29 сентября 2025 17:09
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
Самое интересное, что именно он стал любимчиком миллионов.
Написать
29 сентября 2025 16:40
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать)
Ленту не оценили ни критики, ни зрители.
Написать
29 сентября 2025 16:11
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат
Морозы там могли длиться несколько лет.
Написать
29 сентября 2025 15:42
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах
Именно в этот период иностранные новинки часто попадали в прокат.
Написать
29 сентября 2025 15:13
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы
Эти фильмы напугали многих зрителей.
Написать
29 сентября 2025 14:15
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов
Как выяснилось, Джек Глисон пытался реализоваться другим способом.
Написать
29 сентября 2025 13:46
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы
Кира Найтли уже оставила героиню в прошлом.
Написать
29 сентября 2025 13:17
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео)
Новые кадры, актёры и дата выхода фильма тут.
Написать
29 сентября 2025 12:49
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
У актера свое мнение.
Написать
29 сентября 2025 12:48
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу
Нужно лишь соблюдать определенный порядок.
Написать
29 сентября 2025 12:19
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо
Она хоть и не про космос, но идеи там схожие.
Написать
29 сентября 2025 11:50
Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных
Им удалось привлечь внимание зрителей.
Написать
29 сентября 2025 11:21
С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона
Главные героини становятся взрослыми.
Написать
29 сентября 2025 10:58
Рыбников называл ее «дубиной», а она увела оператора из семьи: ради чего учительница из «Весны на Заречной улице» бросила кино
Актриса сознательно пропала с экранов.
Написать
29 сентября 2025 10:52
Считаете, что Вы — знаток советского кино? Тогда назовите 6 городов, где были сняты эти хиты (сложный тест)
Догадаться нужно всего по одному кадру.
Написать
29 сентября 2025 10:23
В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился
Хотя зрителям в тот момент ничего не показалось странным.
Написать
29 сентября 2025 09:54
