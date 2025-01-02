Меню
2 января 2025
Финист. Первый богатырь
, Дмитрий Дьяченко, Россия
Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича
, Игорь Волошин, Россия
Астрал. Кошмар в «Спринг Гарден»
, Ku Born, Южная Корея
Ёлки 11
, Александр Карпиловский, Александр Котт, Сергей Трофимов, Егор Чичканов, Россия
Носферату
, Роберт Эггерс, Чехия / США
Иван Царевич и Серый Волк 6
, Константин Феоктистов, Дарина Шмидт, Россия
Операция «Кровавая охота»
, Луис Мэндилор, Таиланд / США
Кадет
, Адильхан Ержанов, Казахстан
8 января 2025
TheatreHD: Таланты и покойники
, Евгений Писарев, Россия
9 января 2025
Быть лучше: История Робби Уильямса
, Майкл Грэйси, США / Австралия
Мегалополис
, Фрэнсис Форд Коппола, США
Тамыр
, Казахстан
Охота на воров 2: Пантера
, Кристиан Гьюдгэст, США
Синистер: Новые души
, Карлота Мартинес-Переда, Испания
Притворись моей невестой
, Frank Bellocq, Франция
Постучись в мою Тверь
, Симон Багдасарян, Россия
Арман
, Halfdan Ullmann Tøndel, Германия / Нидерланды / Норвегия / Швеция
12 января 2025
TheatreHD: Венская опера. Свадьба Фигаро
, Филипп Жордан, Барри Коски, Австрия
16 января 2025
Побег
, Родриго Кортес, Испания
TOMORROW X TOGETHER: Hyperfocus
, Южная Корея
Маған әке керек
, Алёна Алмаз, Казахстан
Карина
, Марианна Сиэгэн, Россия
Аларум
, Майкл Полиш, США
Большой пернатый побег
, Arturo A. Hernandez, Veerapatra Jinanavin, Jeff Schu, Andrew Gordon, Китай / Таиланд
Вульфмен
, Ли Уоннелл, США
Клаустрофобы: Хижина в лесу
, Charles Gozali, Индонезия
Партенопа
, Паоло Соррентино, Франция / Италия
Плохая девочка
, Халина Рейн, США
Приключения Паддингтона 3
, Дугал Уилсон, Франция / США
Сверхъестественное. Разлом времени
, Чукайт Саквееракул, Таиланд
23 января 2025
Janym Qazaqstan
, Дамир Тастембеков, Казахстан / Турция
Мәди in China
, Дархан Саркенов, Казахстан
На расстоянии удара
, Росс В. Кларксон, Германия / США
Холоп. Великолепный век
, Онур Унлю, Турция
Присутствие
, Стивен Содерберг, США
Боб Дилан: Никому не известный
, Джеймс Мэнголд, США
Василий
, Дмитрий Литвиненко, Россия
Заклятие. Новое поколение
, Гильермо Баррейра Перез, Испания
Тогда. Сейчас. Потом
, Роберт Земекис, США
24 января 2025
Baekhyun: Lonsdaleite [dot] in Cinemas
, Kim Ha-min, О Юн-дон, Южная Корея
29 января 2025
Курентзис и Саша Вальц: Бетховен Симфония № 7
, Греция
30 января 2025
Что случилось осенью
, Франсуа Озон, Франция
Арлан. Решающий раунд
, Даулет Жумабаев, Казахстан
Моди: Три дня на крыльях безумия
, Джонни Депп, США
Ночь в зоопарке
, Рикардо Кертис, Родриго Перес-Кастро, Франция / США / Бельгия / Канада
Догмен: Пушистая справедливость
, Питер Хатингс, США
Компаньон
, Дрю Хэнкок, США
Кәрі қыз
, Ернар Нургалиев, Казахстан
Астрал. Проклятие мёртвых
, Hadrah Daeng Ratu, Индонезия
6 февраля 2025
Не один и не два
, Bohyung Seo, Южная Корея
Роковая экспедиция
, Chong Jason, Малайзия
Каяра: Путь судьбы
, Cesar Zelada, Перу
Парни с тату. Прямо в сердце
, Ник Кассаветис, США
Школа магических зверей: Загадка волшебного леса
, Свен Унтервальдт мл., Германия
Знакомство родителей
, Иван Капитонов, Россия
Любовь — боль
, Джонатан Эйсебио, США
Сент-Экзюпери
, Пабло Агеро, Бельгия / Франция
Невеста из Стамбула
, Нуржан Еркинулы, Казахстан
13 февраля 2025
Абсолютный хищник
, Танели Мустонен, Брэд Уотсон, Великобритания
Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки
, Майкл Моррис, Великобритания / США
Мы рожаем
, Дмитрий Суворов, Россия
Манюня: День рождения Ба
, Арман Марутян, Россия
Твой цвет
, Наоко Ямада, Япония
Капитан Америка: Новый мир
, Джулиус Она, США
46 ночей
, Айбек Бектемиров, Кыргызстан
Разбитые сердца
, Жиль Леллуш, Бельгия / Франция
Рэкетир. Новые времена
, Акан Сатаев, Казахстан
15 февраля 2025
[AMATORY]: остановить время
, Алексей Киселев, Россия
19 февраля 2025
Счастливый дневник Red Velvet: Мои дорогие ReVe1uv
, О Юн-дон, Южная Корея
20 февраля 2025
Дети леса
, Дэмиэн Джон Харпер, Австрия / Германия / Италия
Красный шелк
, Андрей Волгин, Россия
Супергномы
, Уте фон Мюнхов-Поль, Германия
Субстанция: Идеал
, Саша Рейнбоу, Новая Зеландия
Отравленная любовь
, Дезире Носбуш, Германия / Люксембург / Нидерланды
Лучше всех
, Артюс, Франция
Кімге керексің?
, Ануар Матжанов, Казахстан
Молда
, Тулеганов Абдусаид, Казахстан
Оставь это ветру
, Энгин Эрден, Турция
Албасты
, Марат Кудайбергенулы, Казахстан
27 февраля 2025
Миллион лайков
, Харви Лоури, Канада / Таиланд
Обезьяна
, Оз Перкинс, США
Fake-овый арман
, Рустем Абдрашов, Казахстан
Клинер
, Мартин Кэмпбелл, Великобритания
Настоящая боль
, Джесси Айзенберг, Польша / США
Баг бой - супергерой джунглей
, Behnoud Nekooei, Малайзия
Болмаған балалық шақ
, Айдын Сахаманов, Казахстан
5 марта 2025
Добрый человек из Сезуана
, Юрий Бутусов, Россия
6 марта 2025
Микки 17
, Пон Чжун-хо, США
Королевские приключения
, Радек Беран, Чехия
Жеті гүл
, Дархан Карипов, Казахстан
Чокнутые
, Дито Монтиель, США
Бабушка на миллион
, Pat Boonnitipat, Таиланд
В потерянных землях
, Пол У. С. Андерсон, США
Царевна-лягушка
, Александр Амиров, Россия
Особо опасный пассажир
, Мэл Гибсон, США
Кончится лето
, Максим Арбугаев, Владимир Мункуев, Россия
Онда біреуден туып ал
, Ернар Нургалиев, Казахстан
12 марта 2025
ZEROBASEONE THE FIRST TOUR (TIMELESS WORLD) IN CINEMAS
, Южная Корея
13 марта 2025
Малай
, Ернар Нургалиев, Казахстан
Кожа: Новое путешествие
, Куат Ибрагимов, Казахстан
Мелочи жизни
, Тим Милантс, Бельгия / Ирландия / США
Зверопоиск
, Дэвид Фейсс, Синция Анджелини, Канада / Великобритания
Черный чемодан – двойная игра
, Стивен Содерберг, США
Крушение мира
, Гальдер Гастелу-Уррутия, США / Колумбия / Испания
Пигси: Путешествие сквозь время
, Li Wei Chiu, Тайвань
19 марта 2025
TheatreHD: Лебединая песня
, Челси МакМуллан, Канада
Ханс Циммер и друзья: бриллианты в пустыне
, Пол Дагдейл, США
20 марта 2025
Киллер в отставке
, Саймон Уэст, США
Девушки на балконе
, Ноэми Мерлан, Франция
Шоқан. Қашқария сапары
, Казахстан
Новокаин
, Дэн Берк, Роберт Ольсен, США
Super курьер
, Олжас Ибраев, Казахстан
Жошы хан. Повелитель Великого Улуса
, Архат Ордабай, Казахстан
Западня
, Дэвид Яровески, США / Канада / Чехия
Опус
, Марк Энтони Грин, США
Ждун
, Дмитрий Суворов, Россия
Белоснежка
, Марк Уэбб, США / Германия
23 марта 2025
TheatreHD: Гольдберг-вариации
, Австрия
26 марта 2025
Арт-лекторий: Бескомпромиссный Клиффорд Стилл
, Деннис Шолль, США
27 марта 2025
Тәуіп&Шәріп
, Ануар Матжанов, Казахстан
Кош дегим келбейт
, Максат Жумаев, Кыргызстан
Режиссер
, Жанибек Маемгенов, Казахстан
Питер Пэн. Кошмар в Нетландии
, Скотт Чэмберс, Великобритания
Семь вуалей
, Атом Эгоян, Канада
Ужасающие
, Федерико Дзампальоне, Италия
Тайна в её глазах
, Сэм Йэтс, Великобритания
Шоугерл
, Джиа Коппола, США
Дольче!
, Паоло Джеп Кукко, Давиде Ливерморе, Франция / Италия
30 марта 2025
TheatreHD: Оперный фестиваль в Мачерате: Аида
, Валентина Карраско, Италия
2 апреля 2025
SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN CINEMAS
, Южная Корея
3 апреля 2025
Астрал. Спуск к дьяволу
, Саша Сибли, США
Последний охотник на демонов
, Стеффен Хакер, Александер Кисль, Таиланд
Проклятие матери. Одержимая
, Hadrah Daeng Ratu, Индонезия
Батя 2. Дед
, Илья Учитель, Россия
Смерть единорога
, Алекс Шарфман, США
Кызыл көйнөк
, Белек Тургунов, Кыргызстан
Азартник
, Калдыкоз Ракимжан Торебекулы, Казахстан
Падение короны
, Джанлука Йодиче, Франция / Италия
Ашыгым
, Манас Халдаров, Кыргызстан
Майнкрафт в кино
, Джаред Хесс, США / Швеция / Великобритания
8 апреля 2025
Banff Mountain Film Festival
10 апреля 2025
Кайдзю № 8: Миссия «Разведка»
, Tomomi Kamiya, Shigeyuki Miya, Япония
Дроп
, Кристофер Лэндон, США
Патруль. Последний приказ
, Рустем Омаров, Казахстан
Новичок
, Джеймс Хоу, США
Под огнем
, Алекс Гарленд, Рэй Мендоса, США
Дыхание шторма
, Алекс Паркинсон, Великобритания
Все на мослы: Битва поколений
, Еркебулан Бектуров, Казахстан
Все, что тебя касается
, Александр Войтинский, Россия
12 апреля 2025
Riverboom
, Claude Baechtold, Швейцария
13 апреля 2025
Омен
, Балоджи, Бельгия / Демократическая Республика Конго / Франция / Нидерланды / ЮАР
14 апреля 2025
Божественная. Сара Бернар
, Гийом Никлу, Франция
16 апреля 2025
TheatreHD: Курентзис: Реквием. Моцарт
, Австрия
17 апреля 2025
Рейс навылет
, Джеймс Мэдигэн, США
Грешники
, Райан Куглер, США
Кроссы
, Rob Edwards, США
Өч
, Илгиз Куватбек, Шамилбек Бекболсун уулу, Кыргызстан
Жабайы
, Damir Abilkhanov, Казахстан
Микки Монстр
, Стивен Ламорт, США
Джунгли Юрского периода
, Сэм Уилсон, ЮАР
Пираты опасного моря: Капитан Клык
, Арье Аустнес, Япрак Морали, Расмус А. Сивертсен, Норвегия
Пальма 2
, Александр Домогаров младший, Владимир Кондауров, Россия
Шымылдық
, Шухрат Саломов, Узбекистан
Последний экзорцист
, Майкл Питерсон, Канада
Мафия
, Дархан Саркенов, Казахстан
24 апреля 2025
Красные дамбалы
, Амир Каракулов, Асылкан Алишерова, Казахстан
Дожить до рассвета
, Дэвид Ф. Сандберг, США
Расплата 2
, Гэвин О'Коннор, США
Как перевоспитать дракона
, Jun Wang, Китай
Хаген. В долине Нибелунгов
, Сирил Босс, Филипп Штеннерт, Чехия / Германия
Джун и Джон
, Люк Бессон, Франция
Коллекционер душ
, Сэм Цюа, Китай
90+1
, Тимур Дулатов, Казахстан
Гәп
, Ануар Матжанов, Казахстан
30 апреля 2025
TheatreHD: Дзеффирелли: Сельская честь
, Франко Дзеффирелли, Италия / Германия
1 мая 2025
Игроманка
, Алдияр Байракимов, Казахстан
Маракуда
, Виктор Глухушин, Россия
Сёрфер
, Лоркан Финнеган, США
Громовержцы*
, Джейк Шрейер, США
Сокровища гномов
, Василий Ровенский, Александр Бабаев, Россия
Ночь с психопатом
, Джимми Уорден, Канада / США
Қайын ата – Күйеу бала
, Ален Ниязбеков, Казахстан
Желаяқ
, Назар Сейитбек, Казахстан
8 мая 2025
ADAM: Нартәуекел
, Казахстан
Sasyq
, Ерден Телемисов, Казахстан
Все оттенки красного
, Lodewijk van Lelyveld, Нидерланды
Астрал. Мёртвое сердце
, Moon-Sub Hyun, Южная Корея
Кукла. Реинкарнация
, Лоуренс Фаулер, Великобритания
Бес попутал
, Дмитрий Фикс, Россия
Пес из будущего
, Kexin Lu, Китай
11 мая 2025
TheatreHD: Дзеффирелли: Богема
, Франко Дзеффирелли, Италия
14 мая 2025
Ateez World Tour [Towards the Light: Will to Power] в Сеуле
, Южная Корея
15 мая 2025
Пункт назначения: Узы крови
, Зак Липовски, Адам Б. Стейн, США
Сущность. Семейный кошмар
, Фелипе Варгас, США
Как заработать на убийстве
, Франк Дюбоск, Франция
Багровая отмель
, Мэттью Холмс, Австралия
Потерянная принцесса
, Хичам Хаджи, США / Марокко
Загадочное убийство Белль
, Бенуа Жако, Бельгия / Франция
Верный друг
, Скотт МакГихи, Дэвид Сигел, США
18 мая 2025
АРТ-ЛЕКТОРИЙ: Джотто. Предчувствие Ренессанса
, Франческо Инверницци, Италия
22 мая 2025
Лило и Стич
, Дин Флейшер-Кэмп, США
Миссия невыполнима: Финальная расплата
, Кристофер МакКуорри, США
Соловей против Муромца
, Карен Оганесян, Россия
Астрал: Долг крови
, Билли Кристиан, Индонезия
Крутой поворот
, Джейсон Бакстон, Канада / Ирландия
Одержимые. Наследие дьявола
, Steven Boyle, Австралия
25 мая 2025
TheatreHD: Венская опера. Саломея
, Филипп Жордан, Сирил Тест, Австрия
27 мая 2025
Stranger
, Казахстан
29 мая 2025
Игры возмездия
, Брэд Фурман, США
Верни её из мертвых
, Дэнни Филиппу, Майкл Филиппу, Австралия / США
Быстрее ветра
, Морган С. Далибер, Франция
Финикийская схема
, Уэс Андерсон, США
Торнадо
, Джон Маклин, США
5 июня 2025
Моя мама - волшебница
, Кен Скотт, Франция / Канада / США
Заклятие. Демон внутри
, Джек Сага Кабаби, Йосси Сага, Мексика
Балерина
, Лен Уайзман, США
Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая красавица»
, Владимир Николаев, Россия
Странные звуки
, Kim Jung Wook, Южная Корея
Нэчжа побеждает Царя драконов
, Yu Yang, Китай
Оно. Новая глава
, Чад Арчибальд, США
Алтын адам
, Казахстан
8 июня 2025
TheatreHD: Оперный фестиваль Россини. Турок в Италии
, Давиде Ливерморе, Италия
12 июня 2025
Синистер. Из тьмы
, Philip W. da Silva, Швеция
Материалистка
, Селин Сон, США
Жизнь Чака
, Майк Флэнеган, США
Артек. Сквозь столетия
, Армен Ананикян, Карен Захаров, Россия
Как приручить дракона
, Дин Деблуа, США
Тимбилдинг
, Марат Кудайбергенулы, Казахстан
15 июня 2025
TheatreHD: Венская опера: Времена года
, Анна Геттель, Австрия
19 июня 2025
Эвакуация
, Фархат Шарипов, Казахстан
28 лет спустя
, Дэнни Бойл, Великобритания / США
Биік сезім
, Максат Оспанов, Казахстан
Кровавый урожай
, Илай Крэйг, США / Канада / Люксембург
Элио
, Эдриан Молина, США
26 июня 2025
Қара дуа
, Сапар Сайназаров, Кыргызстан
Золотая лихорадка
, Чарльз Чаплин, США
М3ГАН 2.0
, Виолет Макгроу, Эллисон Уильямс, США
Формула 1
, Джозеф Косински, США
Притворись моим мужем
, Дмитрий Власкин, Россия
Великая Лилиан Холл
, Майкл Кристофер, США
Астрал. Остров проклятых
, Ferry Pei Irawan, Индонезия
100% тигр
, Шантель Мюррей, Австралия
Джамбо и маленькое привидение
, Ryan Adriandhy, Chrisnawan Martantion, Индонезия
Три богатыря. Ни дня без подвига 2
, Екатерина Салабай, Россия
Шпионская свадьба
, Саймон Уэст, США
Особенный доктор
, София Витвер, Казахстан
3 июля 2025
Ритуал
, Дэвид Миделл, США
Тоқты мен Серке
, Батырхан Дауренбеков, Казахстан
Тезек
, Бакыттас Санитас, Казахстан
Магия четырех стихий
, Майк Марзук, Германия / Австрия
102
, Сапар Сайназаров, Кыргызстан
Скучаю по тебе
, Максат Жумаев, Кыргызстан
Пожиратель душ. Голоса мертвых
, Упи Авианто, Индонезия
Мир Юрского периода: Возрождение
, Гарет Эдвардс, США
6 июля 2025
TheatreHD: Венская опера. Лоэнгрин
, Серджо Морабито, Йосси Вилер, Австрия
10 июля 2025
Плагиатор
, Антон Мегердичев, Россия
Пункт назначения: Высотка 613
, Джо Цянь, Тайвань
Кунг-фу кот
, Liang Cao, Китай
Горячая штучка
, Джастин Келли, США
Повелительница города сказок
, Давид Бисбано, Аргентина
Другой
, Давид Моро, Бельгия / Франция
Супермен
, Джеймс Ганн, США
Взвести курки
, Эдвард Дрейк, США
Чингис-Хан
, Кирилл Калашников, Россия
17 июля 2025
Байдың баласы
, Абдусаид Шахислам, Казахстан
Хищные твари
, Шон Бирн, Австралия
Смурфики в кино
, Крис Миллер, США
Косолапый агент
, Чжан Ян, Китай
Я знаю, что вы сделали прошлым летом
, Дженн Робинсон, Elisha Christian, США
20 июля 2025
TheatreHD: Дзеффирелли: Паяцы
, Франко Дзеффирелли, Италия
24 июля 2025
Фантастическая четверка: Первые шаги
, Мэтт Шекман, США
Обитель
, Джеймс ДеМонако, США
Шаман
, Антонио Негрет, США
Девочка, покорившая время
, Мамору Хосода, Япония
Городские легенды: Парк кошмаров
, Кевин Льюис, США
Заклятие. Последний ритуал
, Vathanyu Ingkawiwat, Таиланд
Пушистый форсаж: Гран-при
, Вальдемар Фаст, Германия
Копы в законе
, Дэнни А. Абекейзер, США
27 июля 2025
TheatreHD: Собачье сердце
, Антон Фёдоров, Сергей Злобин, Россия
30 июля 2025
BTS Army: Forever We Are Young
, Patty Ahn, Grace Lee
31 июля 2025
Плохие парни 2
, Пьер Перифел, JP Sans, Япония / США
Голый пистолет
, Акива Шаффер, США
Саван
, Дэвид Кроненберг, Канада / Франция
Одно целое
, Майкл Шэнкс, США / Австралия
Улыбка. Новый кошмар
, Joanna Tsanis, Канада / США
6 августа 2025
Тайная жизнь Уффици
, Corinna Belz, Enrique Sánchez Lansch, Германия
7 августа 2025
Свободные люди
, Christian Swegal, Греция / США
Орудия
, Зак Креггер, США
Joqtau
, Аруан Анартай, Казахстан
Джульетта и Ромео
, Тимоти Скотт Богарт, Италия / США
Не одна дома 2
, Митрий Семёнов-Алейников, Россия
Герои анекдотов
, Андрей Никифоров, Россия
Чумовая пятница 2
, Ниша Ганатра, США
Рыжая Соня
, М. Дж. Бассетт, США
14 августа 2025
Бухта Бэррона
, Evan Ari Kelman, США
Пятачок. Кровь и жёлуди
, Andrea M. Catinella, Великобритания
Женщина в чёрном. Невеста дьявола
, Азхар Кинои Лубис, Индонезия
Без правил
, Джонни Маркетта, Бьорн Франклин, Великобритания
На высоте страха
, Hugo Keijzer, Грузия / Нидерланды
Больше чем футбол
, Виктор Демент, Россия
Эдем
, Рон Ховард, Австралия
Никто 2
, Тимо Тьяджанто, США
Побег из зоопарка
, Вайт Хэлмер, Германия
15 августа 2025
Игла
, Рашид Нугманов, СССР
17 августа 2025
TheatreHD: Курентзис: Идоменей
, Питер Селларс, Австрия
20 августа 2025
6 дней
, Karim Shaaban, Южная Корея
21 августа 2025
Летние войны
, Мамору Хосода, Япония
Диспетчер
, Дэвид Маккензи, США
Миссия: Взломать экзамен
, Кенни Бомонт, США
Слепой меч. Око за око
, Ян Биньцзя, Китай
Дети-шпионы
, Иван Архипов, Россия
Она сказала “Да”!
, Кристин Скотт Томас, США
Укради жениха, если сможешь
, Дархан Саркенов, Казахстан
23 августа 2025
E.1027. Эйлин Грей: Дом у моря
, Beatrice Minger, Кристоф Шауб, Швейцария
24 августа 2025
В мастерской Ренцо Пиано
, Claudia Adragna, Davide Fois, Италия
Алфавит Манджаротти
, Давиде Маффеи, Италия
28 августа 2025
Пойман с поличным
, Даррен Аронофски, США
Аят 4
, Азамат Шаршенов, Кыргызстан
Кудай Сактасын
, Эрбол Тойгонбаев, Кыргызстан
Семейный призрак
, Александр Бабаев, Россия
Астрал. Свеча ведьмы
, Kim Noonan, США
Ведьмина доска
, Чак Расселл, США
Супруги Роуз
, Джей Роуч, Великобритания / США
30 августа 2025
Лучший в мире
, Дания
Больше чем музей
, Morrosko Vila-San-Juan, Испания / Норвегия
31 августа 2025
Травиата
, Франко Дзеффирелли, Италия
Plan for Buenos Aires
, Gerardo Panero, Аргентина
4 сентября 2025
Астрал. Поместье ужаса
, Александра Карденас, Гильермо Гранильо, Мексика
Поезд-призрак
, Тхак Сэ-ун, Южная Корея
Токсичный мститель
, Мэйкон Блэр, США
Заклятие 4: Последний обряд
, Майкл Чавес, США
Эддингтон
, Ари Астер, США
Детка на драйве
, Ник Роулэнд, США
Всеведущий читатель
, Ким Бён-у, Южная Корея
Колбаса
, Андрей Пантелеев, Россия
Вес победы
, Шон Эллис, США / Великобритания
Qaitadan
, Думан Еркимбек, Казахстан
7 сентября 2025
Salzburger Festspiele: Мессия
, Роберт Уилсон, Австрия
11 сентября 2025
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
, Харуо Сотодзаки, Япония
Пушистые каникулы
, Sílvia Quer, Португалия / Испания
Третья лишняя
, Чад Хэртиган, США
Сомния: Обитель кошмаров
, Рэйчел Кэйн, США
Дракула
, Люк Бессон, Франция
Зверопоезд
, Benoît Daffis, Jean-Christian Tassy, Франция
Сорвать куш в Сен-Тропе
, Амин Арфуш, Франция
Синий кит
, Марат Кудайбергенулы, Казахстан
Моя панда
, Жиль Де Мэтр, Франция / Бельгия
Немолодые молодожены
, Дархан Саркенов, Казахстан
14 сентября 2025
TheatreHD: Арена ди Верона. Богема
, Альфонсо Синьорини, Италия
18 сентября 2025
Долгая прогулка
, Френсис Лоуренс, США
Лондон на проводе
, Аллан Ангар, ЮАР / США
Сытый и голодный
, Рауан Махатов, Казахстан
Тот самый
, Джастин Типпинг, США
Аменгер
, Максат Оспанов, Кыргызстан
Большое смелое красивое путешествие
, Когонада, США
Альтер
, Тимо Вуоренсола, Канада
Пункт назначения: Смертельная игра
, Карлос Баэна, Уго Кардосо, Нэйтан Крукер, Сонни Лагуна, Hernán Moyano, Dawson Taylor, Tommy Wiklund, Новая Зеландия / Парагвай
25 сентября 2025
Джунглилау
, Дархан Саркенов, Казахстан
Таинственная девушка
, Максат Оспанов, Казахстан
Битва за битвой
, Пол Томас Андерсон, США
Нескромные
, Майкл Анджело Ковино, США
Альфа
, Джулия Дюкорно, Франция / Бельгия
Агент & Irbis
, Бауыржан Абишев, Казахстан
28 сентября 2025
Арт-лекторий: Мунк в аду
, Stig Andersen, Норвегия / Нидерланды
Qaitadan
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Джунглилау
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Аменгер
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Таинственная девушка
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Агент & Irbis
Отзывы
2025, Казахстан, комедия, боевик
Жабайы
Отзывы
2025, Казахстан, семейный
Большое смелое красивое путешествие
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, драма, фэнтези, мелодрама
Сытый и голодный
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Тот самый
Отзывы
2025, США, ужасы, спорт
