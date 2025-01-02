Menu
2 January 2025
Finist. Pervyy bogatyr
, Dmitriy Dyachenko, Russia
Volshebnik Izumrudnogo goroda. Doroga iz zhyoltogo kirpicha
, Igor Voloshin, Russia
Spring Garden
, Ku Born, South Korea
Yolki 11
, Aleksandr Karpilovskiy, Alexander Kott, Sergey Trofimov, Egor Chichkanov, Russia
Nosferatu
, Robert Eggers, Czechia / USA
Ivan Tsarevich & the Grey Wolf 6
, Konstantin Feoktistov, Darina Shmidt, Russia
Operation Blood Hunt
, Louis Mandylor, Thailand / USA
Cadet
, Adilkhan Yerzhanov, Kazakhstan
8 January 2025
TheatreHD: Talents and the Dead
, Evgeniy Pisarev, Russia
9 January 2025
Better Man
, Michael Gracey, USA / Australia
Megalopolis
, Francis Ford Coppola, USA
Tamyr
, Kazakhstan
Den of Thieves 2: Pantera
, Christian Gudegast, USA
The Chapel
, Carlota Pereda, Spain
Pimp My Bride
, Frank Bellocq, France
Postuchis v moyu Tver
, Simon Bagdasaryan, Russia
Armand
, Halfdan Ullmann Tøndel, Germany / Netherlands / Norway / Sweden
12 January 2025
Wiener Staatsoper: Le Nozze di Figaro
, Philippe Jordan, Barrie Kosky, Austria
16 January 2025
Escape
, Rodrigo Cortés, Spain
TOMORROW X TOGETHER: Hyperfocus
, South Korea
Zhap zhas ata
, Alyona Almaz, Kazakhstan
Karina
, Marianna Siegen, Russia
Alarum
, Michael Polish, USA
Out of the Nest
, Arturo A. Hernandez, Veerapatra Jinanavin, Jeff Schu, Andrew Gordon, China / Thailand
Wolf Man
, Leigh Whannell, USA
The Devil's Lair
, Charles Gozali, Indonesia
Parthenope
, Paolo Sorrentino, France / Italy
Babygirl
, Halina Reijn, USA
Paddington in Peru
, Dougal Wilson, France / USA
Taklee Genesis x Worlds Collide
, Chukiat Sakveerakul, Thailand
23 January 2025
Janym Qazaqstan
, Damir Tastembekov, Kazakhstan / Turkey
Madi In China
, Darhan Sarkenov, Kazakhstan
The Last Kumite
, Ross W. Clarkson, Germany / USA
Son of a Rich
, Onur Ünlü, Turkey
Presence
, Steven Soderbergh, USA
A Complete Unknown
, James Mangold, USA
Vasiliy
, Dmitriy Litvinenko, Russia
Sofia, the Possession
, Guillermo Barreira Pérez, Spain
Here
, Robert Zemeckis, USA
24 January 2025
Baekhyun: Lonsdaleite [dot] in Cinemas
, Kim Ha-min, O Yun-don, South Korea
29 January 2025
TheatreHD: Currentzis & Sasha Waltz: Beethoven No. 7
, Greece
30 January 2025
When Fall Is Coming
, Francois Ozon, France
Arlan. Reshayushchiy raund
, Daulet Zhumabaev, Kazakhstan
Modi: Three Days on the Wing of Madness
, Johnny Depp, USA
Night of the Zoopocalypse
, Ricardo Curtis, Rodrigo Perez-Castro, France / USA / Belgium / Canada
Dog Man
, Piter Hatings, USA
Companion
, Drew Hancock, USA
Qari qyz
, Yernar Nurgaliyev, Kazakhstan
Pemandi Jenazah
, Hadrah Daeng Ratu, Indonesia
6 February 2025
Not One and Not Two
, Bohyung Seo, South Korea
Fatal Expedition
, Chong Jason, Malaysia
Kayara
, Cesar Zelada, Peru
Marked Men
, Nick Cassavetes, USA
School of Magical Animals 3
, Sven Unterwaldt Jr., Germany
Znakomstvo roditeley
, Ivan Kapitonov, Russia
Love Hurts
, Jonathan Eusebio, USA
Saint-Exupery
, Pablo Agero, Belgium / France
Арамызда Стамбұл
, Nurzhan Erkinuly, Kazakhstan
13 February 2025
The Bayou
, Taneli Mustonen, Brad Watson, Great Britain
Bridget Jones: Mad About the Boy
, Michael Morris, Great Britain / USA
My rozhaem
, Dmitriy Suvorov, Russia
Manyunya. Den rozhdeniya Ba
, Arman Marutyan, Russia
The Colors Within
, Naoko Yamada, Japan
Captain America: Brave New World
, Julius Onah, USA
46 ночей
, Aybek Bektemirov, Kyrgyzstan
Beating Hearts
, Gilles Lellouche, Belgium / France
Reketir 3
, Akan Sataev, Kazakhstan
15 February 2025
[AMATORY]: ostanovit vremya
, Aleksey Kiselev, Russia
19 February 2025
Red Velvet Happiness Diary : My Dear, ReVe1uv in Cinemas
, O Yun-don, South Korea
20 February 2025
Woodwalkers
, Damian John Harper, Austria / Germany / Italy
Krasnyy shelk
, Andrey Volgin, Russia
The Super Elfkins
, Ute von Münchow-Pohl, Germany
Grafted
, Sasha Rainbow, New Zealand
Poison
, Désirée Nosbusch, Germany / Luxembourg / Netherlands
A Little Something Extra
, Artus, France
Kimge kereksin?
, Anuar Matzhanov, Kazakhstan
Molda
, Tuleganov Abdusaid, Kazakhstan
Chasing the Wind
, Engin Erden, Turkey
Albasty
, Marat Kudaybergenuly, Kazakhstan
27 February 2025
1 Million Followers
, Harvey Lowry, Canada / Thailand
The Monkey
, Oz Perkins, USA
Fake-ovyi arman
, Rustem Abdrashov, Kazakhstan
Cleaner
, Martin Campbell, Great Britain
A Real Pain
, Jesse Eisenberg, Poland / USA
Extinction
, Behnoud Nekooei, Malaysia
Bolmagan balalyq shaq
, Aydyn Sahamanov, Kazakhstan
5 March 2025
Dobryy chelovek iz Sezuana
, Yuriy Butusov, Russia
6 March 2025
Mickey 17
, Bong Joon-ho, USA
The Proud Princess
, Radek Beran, Czechia
Jeti gyl
, Darkhan Karipov, Kazakhstan
Riff Raff
, Dito Montiel, USA
How to Make Millions Before Grandma Dies
, Pat Boonnitipat, Thailand
In the Lost Lands
, Paul W.S. Anderson, USA
Tsarevna-lyagushka
, Alexander Amirov, Russia
Flight Risk
, Mel Gibson, USA
Konchitsya leto
, Maxim Arbugaev, Vladimir Munkuev, Russia
Onda bireuden tuyp al
, Yernar Nurgaliyev, Kazakhstan
12 March 2025
ZEROBASEONE THE FIRST TOUR (TIMELESS WORLD) IN CINEMAS
, South Korea
13 March 2025
Malay
, Yernar Nurgaliyev, Kazakhstan
Қожа: Жаңа саяхат
, Kuat Ibragimov, Kazakhstan
Small Things Like These
, Tim Mielants, Belgium / Ireland / USA
Hitpig
, David Feiss, Cinzia Angelini, Canada / Great Britain
Black Bag
, Steven Soderbergh, USA
Rich Flu
, Galder Gaztelu-Urrutia, USA / Colombia / Spain
Pigsy
, Li Wei Chiu, Taiwan, Province of China
19 March 2025
Swan Song
, Chelsea McMullan, Canada
Hans Zimmer & Friends: Diamonds in the Desert
, Paul Dugdale, USA
20 March 2025
Old Guy
, Simon West, USA
The Balconettes
, Noémie Merlant, France
Shoqan. Qashqariya sapary
, Kazakhstan
Novocaine
, Dan Berk, Robert Olsen, USA
Super kur'er
, Olzhas Ibraev, Kazakhstan
Zhoshy khan. Povelitel' Velikogo Ulusa
, Arhat Ordabay, Kazakhstan
Locked
, David Yarovesky, USA / Canada / Czechia
Opus
, Mark Anthony Green, USA
Zhdun
, Dmitriy Suvorov, Russia
Snow White
, Marc Webb, USA / Germany
23 March 2025
Die Goldberg-Variationen
, Austria
26 March 2025
Lifeline: Clyfford Still
, Dennis Sholl, USA
27 March 2025
Tauip&Sharip
, Anuar Matzhanov, Kazakhstan
Кош дегим келбейт
, Maksat Zhumaev, Kyrgyzstan
Rezhisser
, Zhanibek Mayemgenov, Kazakhstan
Peter Pan's Neverland Nightmare
, Scott Chambers, Great Britain
Seven Veils
, Atom Egoyan, Canada
The Well
, Federico Zampaglione, Italy
Magpie
, Sam Yates, Great Britain
The Last Showgirl
, Gia Coppola, USA
The Opera!
, Paolo Gep Cucco, Davide Livermore, France / Italy
30 March 2025
TheatreHD: Opernyy festival v Macherate: Aida
, Valentina Carrasco, Italy
2 April 2025
Seventeen: Right Here - World Tour in Cinemas
, South Korea
3 April 2025
The Painted
, Sasha Sibley, USA
Home sweet home Rebirth
, Steffen Hacker, Alexander Kiesl, Thailand
Nearing Death
, Hadrah Daeng Ratu, Indonesia
Batya 2. Ded
, Ilya Uchitel, Russia
Death of a Unicorne
, Alex Scharfman, USA
Кызыл көйнөк
, Belek Turgunov, Kyrgyzstan
Azartnik
, Kaldykoz Rakimzhan Torebekuly, Kazakhstan
The Flood
, Gianluca Jodice, France / Italy
Ашыгым
, Manas Haldarov, Kyrgyzstan
A Minecraft Movie
, Jared Hess, USA / Sweden / Great Britain
8 April 2025
Banff Mountain Film Festival
10 April 2025
Kaiju No. 8: Mission Recon
, Tomomi Kamiya, Shigeyuki Miya, Japan
Drop
, Christopher Landon, USA
Patrul'. Posledniy prikaz
, Rustem Omarov, Kazakhstan
Amateur
, James Howe, USA
Warfare
, Alex Garland, Ray Mendoza, USA
Last Breath
, Alex Parkinson, Great Britain
Vse na mosly: Bitva pokoleniy
, Erkebulan Bekturov, Kazakhstan
Vsyo, chto tebya kasaetsya
, Aleksandr Voytinskiy, Russia
12 April 2025
Riverboom
, Claude Baechtold, Switzerland
13 April 2025
Omen
, Baloji, Belgium / Congo / France / Netherlands / South Africa
14 April 2025
Sarah Bernhardt, La Divine
, Guillaume Nicloux, France
16 April 2025
TheatreHD: Kurentzis: Rekviem. Mocart
, Austria
17 April 2025
Fight or Flight
, James Madigan, USA
Sinners
, Ryan Coogler, USA
Sneaks
, Rob Edwards, USA
Өч
, Ilgiz Kuvatbek, Shamilbek Bekbolsun uulu, Kyrgyzstan
Rogue
, Damir Abilkhanov, Kazakhstan
Screamboat
, Steven LaMorte, USA
Jungle Beat: The Movie
, Sam Wilson, South Africa
Captain Sabertooth and the Countess of Grel
, Are Austnes, Yaprak Morali, Rasmus A. Sivertsen, Norway
Palma 2
, Aleksandr Domogarov mladshiy, Vladimir Kondaurov, Russia
Shymyldyq
, Shuhrat Salomov, Uzbekistan
Shadow of God
, Michael Peterson, Canada
Mafiya
, Darhan Sarkenov, Kazakhstan
24 April 2025
Қызыл дамбал
, Amir Karakulov, Asylkan Alisherova, Kazakhstan
Until Dawn
, David F. Sandberg, USA
The Accountant 2
, Gavin O'Connor, USA
God with Three Eyes
, Jun Wang, China
Hagen
, Cyrill Boss, Philipp Stennert, Czechia / Germany
June and John
, Luc Besson, France
A Place Called Silence
, Sam Quah, China
90+1
, Timur Dulatov, Kazakhstan
Gap
, Anuar Matzhanov, Kazakhstan
30 April 2025
TheatreHD: Dzeffirelli: Selskaya chest
, Franco Zeffirelli, Italy / Germany
1 May 2025
Igromanka
, Aldiyar Bayrakimov, Kazakhstan
The Myth of Marakuda
, Viktor Gluhushin, Russia
The Surfer
, Lorcan Finnegan, USA
Thunderbolts*
, Jake Schreier, USA
Sokrovishcha gnomov
, Vasiliy Rovenskiy, Aleksandr Babaev, Russia
Borderline
, Jimmy Warden, Canada / USA
Qayin ata – Kuyeu bala
, Alen Niyazbekov, Kazakhstan
Zhelayaq
, Nazar Seyіtbek, Kazakhstan
8 May 2025
ADAM: Nartaukel
, Kazakhstan
Sasyq
, Yerden Telemissov, Kazakhstan
Red Flags
, Lodewijk van Lelyveld, Netherlands
Devils Stay
, Moon-Sub Hyun, South Korea
The Companion
, Lawrence Fowler, Great Britain
Bes Poputal
, Dmitriy Fiks, Russia
Woof Woof Daddy
, Kexin Lu, China
11 May 2025
Franco Zeffirelli: La Bohème
, Franco Zeffirelli, Italy
14 May 2025
Ateez World Tour [Towards the Light: Will to Power] in Cinemas
, South Korea
15 May 2025
Final Destination: Bloodline
, Zach Lipovsky, Adam B. Stein, USA
Rosario
, Felipe Vargas, USA
How to Make a Killing
, Franck Dubosc, France
Fear Below
, Matthew Holmes, Australia
The Lost Princess
, Hicham Hajji, USA / Morocco
Belle
, Benoît Jacquot, Belgium / France
The Friend
, Scott McGehee, David Siegel, USA
18 May 2025
Giotto e il sogno del Rinascimento
, Franchesko Invernitstsi, Italy
22 May 2025
Lilo & Stitch
, Dean Fleischer-Camp, USA
Mission: Impossible 8
, Christopher McQuarrie, USA
Solovey protiv Muromtsa
, Karen Oganesyan, Russia
Hutang Nyawa
, Billy Christian, Indonesia
Sharp Corner
, Jason Buxton, Canada / Ireland
The Demon Disorder
, Steven Boyle, Australia
25 May 2025
Wiener Staatsoper: Salome
, Philippe Jordan, Cyril Teste, Austria
27 May 2025
Stranger
, Kazakhstan
29 May 2025
Tin Soldier
, Brad Furman, USA
Bring Her Back
, Danny Philippou, Michael Philippou, Australia / USA
Faster
, Morgan S. Dalibert, France
The Phoenician Scheme
, Wes Anderson, USA
Tornado
, John McLean, USA
5 June 2025
Ma Mere, Dieu et Sylvie Vartan
, Ken Scott, France / Canada / USA
The Containment
, Jack Zagha Kababie, Yossy Zagha, Mexico
Ballerina
, Len Wiseman, USA
Ganzel i Gretel. Missiya Spyashchaya krasavitsa
, Vladimir Nikolayev, Russia
Exist Within
, Kim Jung Wook, South Korea
Ne Zha 2
, Yu Yang, China
It Feeds
, Chad Archibald, USA
Altyn adam
, Kazakhstan
8 June 2025
Rossini Opera Festival: Il Turco in Italia
, Davide Livermore, Italy
12 June 2025
From Darkness
, Philip W. da Silva, Sweden
Materialists
, Celine Song, USA
The Life of Chuck
, Mike Flanagan, USA
Artek. Through the centuries
, Armen Ananikyan, Karen Zaharov, Russia
How to Train Your Dragon
, Dean DeBlois, USA
Timbilding
, Marat Kudaybergenuly, Kazakhstan
15 June 2025
Wiener Staatsoper: The Seasons
, Anna Gettel, Austria
19 June 2025
Evakuaciya
, Farkhat Sharipov, Kazakhstan
28 Years Later
, Danny Boyle, Great Britain / USA
Biik sezim
, Maksat Ospanov, Kazakhstan
Clown in a Cornfield
, Eli Craig, USA / Canada / Luxembourg
Elio
, Adrian Molina, USA
26 June 2025
Кара дуба
, Sapar Saynazarov, Kyrgyzstan
The Gold Rush
, Charles Chaplin, USA
M3GAN 2.0
, Violet McGraw, Allison Williams, USA
F1
, Joseph Kosinski, USA
Pritvoris moim muzhem
, Dmitriy Vlaskin, Russia
The Great Lillian Hall
, Michael Cristofer, USA
Ghost Island
, Ferry Pei Irawan, Indonesia
The Lost Tiger
, Chantelle Murray, Australia
Jumbo
, Ryan Adriandhy, Chrisnawan Martantion, Indonesia
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 2
, Ekaterina Salabay, Russia
Bride Hard
, Simon West, USA
Osobennyi doktor
, Sofiya Vitver, Kazakhstan
3 July 2025
The Ritual
, David Midell, USA
Toqty men Serke
, Batyrhan Daurenbekov, Kazakhstan
Tezek
, Bakittas Sanitas, Kazakhstan
A Girl Named Willow
, Mike Marzuk, Germany / Austria
102
, Sapar Saynazarov, Kyrgyzstan
Сагынам
, Maksat Zhumaev, Kyrgyzstan
Sorop
, Upi Avianto, Indonesia
Jurassic World: Rebirth
, Gareth Edwards, USA
6 July 2025
TheatreHD: Venskaya opera. Loengrin
, Sergio Morabito, Jossi Wieler, Austria
10 July 2025
Plagiator
, Anton Megerdichev, Russia
Them, Behind the Door
, Joe Chien, Taiwan, Province of China
The Royal Cat
, Liang Cao, China
Pretty Thing
, Justin Kelly, USA
Dalia and the Red Book
, David Bisbano, Argentina
O.T.H.E.R
, David Moreau, Belgium / France
Superman
, James Gunn, USA
Guns Up
, Edward Drake, USA
Chingis-Han
, Kirill Kalashnikov, Russia
17 July 2025
Baidyn balasy
, Abdusaid Shahislam, Kazakhstan
Dangerous Animals
, Sean Byrne, Australia
The Smurfs Movie
, Chris Miller, USA
Agent Backkom: King's Bear
, Zhang Yang, China
I Know What You Did Last Summer
, Jenn Robinson, Elisha Christian, USA
20 July 2025
Pagliacci
, Franco Zeffirelli, Italy
24 July 2025
The Fantastic Four: First Steps
, Matt Shakman, USA
The Home
, James DeMonaco, USA
Shaman
, Antonio Negret, USA
The Girl Who Leapt Through Time
, Mamoru Hosoda, Japan
Oak
, Kevin Lewis, USA
Tomb Watcher
, Vathanyu Ingkawiwat, Thailand
Grand Prix of Europe
, Waldemar Fast, Germany
Mob Cops
, Danny A. Abeckaser, USA
27 July 2025
A Dog's Heart
, Anton Fedorov, Sergey Zlobin, Russia
30 July 2025
BTS Army: Forever We Are Young
, Patty Ahn, Grace Lee
31 July 2025
The Bad Guys 2
, Pierre Perifel, JP Sans, Japan / USA
The Naked Gun
, Akiva Schaffer, USA
The Shrouds
, David Cronenberg, Canada / France
Together
, Michael Shanks, USA / Australia
The Killgrin
, Joanna Tsanis, Canada / USA
6 August 2025
Inside the Uffizi
, Corinna Belz, Enrique Sánchez Lansch, Germany
7 August 2025
Sovereign
, Christian Swegal, Greece / USA
Weapons
, Zach Cregger, USA
Joqtau
, Aruan Anartayev, Kazakhstan
Verona
, Timothy Scott Bogart, Italy / USA
Not Home Alone 2
, Mitriy Semenov-Aleynikov, Russia
Geroi anekdotov
, Andrey Nikiforov, Russia
Freakier Friday
, Nisha Ganatra, USA
Red Sonja: Queen of Plagues
, M.J. Bassett, USA
14 August 2025
Barron's Cove
, Evan Ari Kelman, USA
Piglet's Return
, Andrea M. Catinella, Great Britain
The Devil's Bride
, Azhar Kinoi Lubis, Indonesia
Salvable
, Johnny Marchetta, Bjorn Franklin, Great Britain
The Occupant
, Hugo Keijzer, Georgia / Netherlands
Bolshe chem futbol
, Viktor Dement, Russia
Eden
, Ron Howard, Australia
Nobody 2
, Timo Tjahjanto, USA
Akiko, the Flying Monkey
, Veit Helmer, Germany
15 August 2025
Needle
, Rashid Nugmanov, USSR
17 August 2025
Teodor Currentzis: Idomeneo
, Peter Sellars, Austria
20 August 2025
6 Days
, Karim Shaaban, South Korea
21 August 2025
Summer Wars
, Mamoru Hosoda, Japan
Relay
, David Mackenzie, USA
F+
, Kenny Beaumont, USA
Eye for an Eye 2
, Yang Bingjia, China
Deti-shpiony
, Ivan Arhipov, Russia
North Star
, Kristin Scott Thomas, USA
Қолыңнан келсе алып қаш
, Darhan Sarkenov, Kazakhstan
23 August 2025
E.1027 - Eileen Gray and the House by the Sea
, Beatrice Minger, Christoph Schaub, Switzerland
24 August 2025
Inside Renzo Piano Building Workshop
, Claudia Adragna, Davide Fois, Italy
Alfabeto Mangiarotti
, Davide Maffei, Italy
28 August 2025
Caught Stealing
, Darren Aronofsky, USA
Аят 4
, Azamat Sharshenov, Kyrgyzstan
Кудай Сактасын
, Erbol Toygonbaev, Kyrgyzstan
Semeynyy prizrak
, Aleksandr Babaev, Russia
Are You There?
, Kim Noonan, USA
Witchboard
, Chuck Russell, USA
The Roses
, Jay Roach, Great Britain / USA
30 August 2025
Best in the World
, Denmark
More than a museum
, Morrosko Vila-San-Juan, Spain / Norway
31 August 2025
La Traviata
, Franco Zeffirelli, Italy
Plan for Buenos Aires
, Gerardo Panero, Argentina
4 September 2025
Let's Play in the Woods
, Alejandra Cárdenas, Guillermo Granillo, Mexico
Ghost Train
, Se-woong Tak, South Korea
The Toxic Avenger
, Macon Blair, USA
The Conjuring: Last Rites
, Michael Chaves, USA
Eddington
, Ari Aster, USA
She Rides Shotgun
, Nik Roulend, USA
Omniscient Reader: The Prophecy
, Byung-woo Kim, South Korea
Kolbasa
, Andrey Panteleev, Russia
The Cut
, Sean Ellis, USA / Great Britain
Qaitadan
, Duman Erkmbek, Kazakhstan
7 September 2025
Salzburger Festspiele: Der Messias
, Robert Wilson, Austria
11 September 2025
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
, Haruo Sotozaki, Japan
Campamento Garra de Oso
, Sílvia Quer, Portugal / Spain
The Threesome
, Chad Hartigan, USA
Somnium
, Racheal Cain, USA
Dracula: A Love Tale
, Luc Besson, France
Pets on a Train
, Benoît Daffis, Jean-Christian Tassy, France
Princes of Saint Trope
, Amin Harfouch, France
The Blue Whale
, Marat Kudaybergenuly, Kazakhstan
Moon le panda
, Gilles de Maistre, France / Belgium
Zhas emes zhubaylar
, Darhan Sarkenov, Kazakhstan
14 September 2025
Arena di Verona: La Bohème
, Alfonso Signorini, Italy
18 September 2025
The Long Walk
, Francis Lawrence, USA
London Calling
, Allan Ungar, South Africa / USA
Аш пен тоқ
, Rauan Mahatov, Kazakhstan
Goat
, Justin Tipping, USA
Әмеңгер. Ағама аманат
, Maksat Ospanov, Kyrgyzstan
A Big, Bold, Beautiful Journey
, Kogonada, USA
Altered
, Timo Vuorensola, Canada
The Red Book Ritual: Gates of Hell
, Carlos Baena, Ugo Kardoso, Nathan Crooker, Sonny Laguna, Hernán Moyano, Dawson Taylor, Tommy Wiklund, New Zealand / Paraguay
25 September 2025
Junglilau
, Darhan Sarkenov, Kazakhstan
Жұмбақ қыз
, Maksat Ospanov, Kazakhstan
One Battle After Another
, Paul Thomas Anderson, USA
Splitsville
, Michael Angelo Covino, USA
Alpha
, Julia Ducournau, France / Belgium
Agent & Irbis
, Bauyrzhan Abishev, Kazakhstan
28 September 2025
Munch in Hell
, Stig Andersen, Norway / Netherlands
