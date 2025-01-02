Menu
Русский English
Cancel
Kinoafisha New Releases Archive

2025 Film Archive

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1964 1963 1962 1960 1959 1958 1956 1955 1954 1953 1950 1949 1948 1946 1942 1939 1938 1937 1933 1928 1927
2 January 2025
Finist. Pervyy bogatyr, Dmitriy Dyachenko, Russia Volshebnik Izumrudnogo goroda. Doroga iz zhyoltogo kirpicha, Igor Voloshin, Russia Spring Garden, Ku Born, South Korea Yolki 11, Aleksandr Karpilovskiy, Alexander Kott, Sergey Trofimov, Egor Chichkanov, Russia Nosferatu, Robert Eggers, Czechia / USA Ivan Tsarevich & the Grey Wolf 6, Konstantin Feoktistov, Darina Shmidt, Russia Operation Blood Hunt, Louis Mandylor, Thailand / USA Cadet, Adilkhan Yerzhanov, Kazakhstan
8 January 2025
TheatreHD: Talents and the Dead, Evgeniy Pisarev, Russia
9 January 2025
Better Man, Michael Gracey, USA / Australia Megalopolis, Francis Ford Coppola, USA Tamyr, Kazakhstan Den of Thieves 2: Pantera, Christian Gudegast, USA The Chapel, Carlota Pereda, Spain Pimp My Bride, Frank Bellocq, France Postuchis v moyu Tver, Simon Bagdasaryan, Russia Armand, Halfdan Ullmann Tøndel, Germany / Netherlands / Norway / Sweden
12 January 2025
Wiener Staatsoper: Le Nozze di Figaro, Philippe Jordan, Barrie Kosky, Austria
16 January 2025
Escape, Rodrigo Cortés, Spain TOMORROW X TOGETHER: Hyperfocus, South Korea Zhap zhas ata, Alyona Almaz, Kazakhstan Karina, Marianna Siegen, Russia Alarum, Michael Polish, USA Out of the Nest, Arturo A. Hernandez, Veerapatra Jinanavin, Jeff Schu, Andrew Gordon, China / Thailand Wolf Man, Leigh Whannell, USA The Devil's Lair, Charles Gozali, Indonesia Parthenope, Paolo Sorrentino, France / Italy Babygirl, Halina Reijn, USA Paddington in Peru, Dougal Wilson, France / USA Taklee Genesis x Worlds Collide, Chukiat Sakveerakul, Thailand
23 January 2025
Janym Qazaqstan, Damir Tastembekov, Kazakhstan / Turkey Madi In China, Darhan Sarkenov, Kazakhstan The Last Kumite, Ross W. Clarkson, Germany / USA Son of a Rich, Onur Ünlü, Turkey Presence, Steven Soderbergh, USA A Complete Unknown, James Mangold, USA Vasiliy, Dmitriy Litvinenko, Russia Sofia, the Possession, Guillermo Barreira Pérez, Spain Here, Robert Zemeckis, USA
24 January 2025
Baekhyun: Lonsdaleite [dot] in Cinemas, Kim Ha-min, O Yun-don, South Korea
29 January 2025
TheatreHD: Currentzis & Sasha Waltz: Beethoven No. 7, Greece
30 January 2025
When Fall Is Coming, Francois Ozon, France Arlan. Reshayushchiy raund, Daulet Zhumabaev, Kazakhstan Modi: Three Days on the Wing of Madness, Johnny Depp, USA Night of the Zoopocalypse, Ricardo Curtis, Rodrigo Perez-Castro, France / USA / Belgium / Canada Dog Man, Piter Hatings, USA Companion, Drew Hancock, USA Qari qyz, Yernar Nurgaliyev, Kazakhstan Pemandi Jenazah, Hadrah Daeng Ratu, Indonesia
6 February 2025
Not One and Not Two, Bohyung Seo, South Korea Fatal Expedition, Chong Jason, Malaysia Kayara, Cesar Zelada, Peru Marked Men, Nick Cassavetes, USA School of Magical Animals 3, Sven Unterwaldt Jr., Germany Znakomstvo roditeley, Ivan Kapitonov, Russia Love Hurts, Jonathan Eusebio, USA Saint-Exupery, Pablo Agero, Belgium / France Арамызда Стамбұл, Nurzhan Erkinuly, Kazakhstan
13 February 2025
The Bayou, Taneli Mustonen, Brad Watson, Great Britain Bridget Jones: Mad About the Boy, Michael Morris, Great Britain / USA My rozhaem, Dmitriy Suvorov, Russia Manyunya. Den rozhdeniya Ba, Arman Marutyan, Russia The Colors Within, Naoko Yamada, Japan Captain America: Brave New World, Julius Onah, USA 46 ночей, Aybek Bektemirov, Kyrgyzstan Beating Hearts, Gilles Lellouche, Belgium / France Reketir 3, Akan Sataev, Kazakhstan
15 February 2025
[AMATORY]: ostanovit vremya, Aleksey Kiselev, Russia
19 February 2025
Red Velvet Happiness Diary : My Dear, ReVe1uv in Cinemas, O Yun-don, South Korea
20 February 2025
Woodwalkers, Damian John Harper, Austria / Germany / Italy Krasnyy shelk, Andrey Volgin, Russia The Super Elfkins, Ute von Münchow-Pohl, Germany Grafted, Sasha Rainbow, New Zealand Poison, Désirée Nosbusch, Germany / Luxembourg / Netherlands A Little Something Extra, Artus, France Kimge kereksin?, Anuar Matzhanov, Kazakhstan Molda, Tuleganov Abdusaid, Kazakhstan Chasing the Wind, Engin Erden, Turkey Albasty, Marat Kudaybergenuly, Kazakhstan
27 February 2025
1 Million Followers, Harvey Lowry, Canada / Thailand The Monkey, Oz Perkins, USA Fake-ovyi arman, Rustem Abdrashov, Kazakhstan Cleaner, Martin Campbell, Great Britain A Real Pain, Jesse Eisenberg, Poland / USA Extinction, Behnoud Nekooei, Malaysia Bolmagan balalyq shaq, Aydyn Sahamanov, Kazakhstan
5 March 2025
Dobryy chelovek iz Sezuana, Yuriy Butusov, Russia
6 March 2025
Mickey 17, Bong Joon-ho, USA The Proud Princess, Radek Beran, Czechia Jeti gyl, Darkhan Karipov, Kazakhstan Riff Raff, Dito Montiel, USA How to Make Millions Before Grandma Dies, Pat Boonnitipat, Thailand In the Lost Lands, Paul W.S. Anderson, USA Tsarevna-lyagushka, Alexander Amirov, Russia Flight Risk, Mel Gibson, USA Konchitsya leto, Maxim Arbugaev, Vladimir Munkuev, Russia Onda bireuden tuyp al, Yernar Nurgaliyev, Kazakhstan
12 March 2025
ZEROBASEONE THE FIRST TOUR (TIMELESS WORLD) IN CINEMAS, South Korea
13 March 2025
Malay, Yernar Nurgaliyev, Kazakhstan Қожа: Жаңа саяхат, Kuat Ibragimov, Kazakhstan Small Things Like These, Tim Mielants, Belgium / Ireland / USA Hitpig, David Feiss, Cinzia Angelini, Canada / Great Britain Black Bag, Steven Soderbergh, USA Rich Flu, Galder Gaztelu-Urrutia, USA / Colombia / Spain Pigsy, Li Wei Chiu, Taiwan, Province of China
19 March 2025
Swan Song, Chelsea McMullan, Canada Hans Zimmer & Friends: Diamonds in the Desert, Paul Dugdale, USA
20 March 2025
Old Guy, Simon West, USA The Balconettes, Noémie Merlant, France Shoqan. Qashqariya sapary, Kazakhstan Novocaine, Dan Berk, Robert Olsen, USA Super kur'er, Olzhas Ibraev, Kazakhstan Zhoshy khan. Povelitel' Velikogo Ulusa, Arhat Ordabay, Kazakhstan Locked, David Yarovesky, USA / Canada / Czechia Opus, Mark Anthony Green, USA Zhdun, Dmitriy Suvorov, Russia Snow White, Marc Webb, USA / Germany
23 March 2025
Die Goldberg-Variationen, Austria
26 March 2025
Lifeline: Clyfford Still, Dennis Sholl, USA
27 March 2025
Tauip&Sharip, Anuar Matzhanov, Kazakhstan Кош дегим келбейт, Maksat Zhumaev, Kyrgyzstan Rezhisser, Zhanibek Mayemgenov, Kazakhstan Peter Pan's Neverland Nightmare, Scott Chambers, Great Britain Seven Veils, Atom Egoyan, Canada The Well, Federico Zampaglione, Italy Magpie, Sam Yates, Great Britain The Last Showgirl, Gia Coppola, USA The Opera!, Paolo Gep Cucco, Davide Livermore, France / Italy
30 March 2025
TheatreHD: Opernyy festival v Macherate: Aida, Valentina Carrasco, Italy
2 April 2025
Seventeen: Right Here - World Tour in Cinemas, South Korea
3 April 2025
The Painted, Sasha Sibley, USA Home sweet home Rebirth, Steffen Hacker, Alexander Kiesl, Thailand Nearing Death, Hadrah Daeng Ratu, Indonesia Batya 2. Ded, Ilya Uchitel, Russia Death of a Unicorne, Alex Scharfman, USA Кызыл көйнөк, Belek Turgunov, Kyrgyzstan Azartnik, Kaldykoz Rakimzhan Torebekuly, Kazakhstan The Flood, Gianluca Jodice, France / Italy Ашыгым, Manas Haldarov, Kyrgyzstan A Minecraft Movie, Jared Hess, USA / Sweden / Great Britain
8 April 2025
Banff Mountain Film Festival
10 April 2025
Kaiju No. 8: Mission Recon, Tomomi Kamiya, Shigeyuki Miya, Japan Drop, Christopher Landon, USA Patrul'. Posledniy prikaz, Rustem Omarov, Kazakhstan Amateur, James Howe, USA Warfare, Alex Garland, Ray Mendoza, USA Last Breath, Alex Parkinson, Great Britain Vse na mosly: Bitva pokoleniy, Erkebulan Bekturov, Kazakhstan Vsyo, chto tebya kasaetsya, Aleksandr Voytinskiy, Russia
12 April 2025
Riverboom, Claude Baechtold, Switzerland
13 April 2025
Omen, Baloji, Belgium / Congo / France / Netherlands / South Africa
14 April 2025
Sarah Bernhardt, La Divine, Guillaume Nicloux, France
16 April 2025
TheatreHD: Kurentzis: Rekviem. Mocart, Austria
17 April 2025
Fight or Flight, James Madigan, USA Sinners, Ryan Coogler, USA Sneaks, Rob Edwards, USA Өч, Ilgiz Kuvatbek, Shamilbek Bekbolsun uulu, Kyrgyzstan Rogue, Damir Abilkhanov, Kazakhstan Screamboat, Steven LaMorte, USA Jungle Beat: The Movie, Sam Wilson, South Africa Captain Sabertooth and the Countess of Grel, Are Austnes, Yaprak Morali, Rasmus A. Sivertsen, Norway Palma 2, Aleksandr Domogarov mladshiy, Vladimir Kondaurov, Russia Shymyldyq, Shuhrat Salomov, Uzbekistan Shadow of God, Michael Peterson, Canada Mafiya, Darhan Sarkenov, Kazakhstan
24 April 2025
Қызыл дамбал, Amir Karakulov, Asylkan Alisherova, Kazakhstan Until Dawn, David F. Sandberg, USA The Accountant 2, Gavin O'Connor, USA God with Three Eyes, Jun Wang, China Hagen, Cyrill Boss, Philipp Stennert, Czechia / Germany June and John, Luc Besson, France A Place Called Silence, Sam Quah, China 90+1, Timur Dulatov, Kazakhstan Gap, Anuar Matzhanov, Kazakhstan
30 April 2025
TheatreHD: Dzeffirelli: Selskaya chest, Franco Zeffirelli, Italy / Germany
1 May 2025
Igromanka, Aldiyar Bayrakimov, Kazakhstan The Myth of Marakuda, Viktor Gluhushin, Russia The Surfer, Lorcan Finnegan, USA Thunderbolts*, Jake Schreier, USA Sokrovishcha gnomov, Vasiliy Rovenskiy, Aleksandr Babaev, Russia Borderline, Jimmy Warden, Canada / USA Qayin ata – Kuyeu bala, Alen Niyazbekov, Kazakhstan Zhelayaq, Nazar Seyіtbek, Kazakhstan
8 May 2025
ADAM: Nartaukel, Kazakhstan Sasyq, Yerden Telemissov, Kazakhstan Red Flags, Lodewijk van Lelyveld, Netherlands Devils Stay, Moon-Sub Hyun, South Korea The Companion, Lawrence Fowler, Great Britain Bes Poputal, Dmitriy Fiks, Russia Woof Woof Daddy, Kexin Lu, China
11 May 2025
Franco Zeffirelli: La Bohème, Franco Zeffirelli, Italy
14 May 2025
Ateez World Tour [Towards the Light: Will to Power] in Cinemas, South Korea
15 May 2025
Final Destination: Bloodline, Zach Lipovsky, Adam B. Stein, USA Rosario, Felipe Vargas, USA How to Make a Killing, Franck Dubosc, France Fear Below, Matthew Holmes, Australia The Lost Princess, Hicham Hajji, USA / Morocco Belle, Benoît Jacquot, Belgium / France The Friend, Scott McGehee, David Siegel, USA
18 May 2025
Giotto e il sogno del Rinascimento, Franchesko Invernitstsi, Italy
22 May 2025
Lilo & Stitch, Dean Fleischer-Camp, USA Mission: Impossible 8, Christopher McQuarrie, USA Solovey protiv Muromtsa, Karen Oganesyan, Russia Hutang Nyawa, Billy Christian, Indonesia Sharp Corner, Jason Buxton, Canada / Ireland The Demon Disorder, Steven Boyle, Australia
25 May 2025
Wiener Staatsoper: Salome, Philippe Jordan, Cyril Teste, Austria
27 May 2025
Stranger, Kazakhstan
29 May 2025
Tin Soldier, Brad Furman, USA Bring Her Back, Danny Philippou, Michael Philippou, Australia / USA Faster, Morgan S. Dalibert, France The Phoenician Scheme, Wes Anderson, USA Tornado, John McLean, USA
5 June 2025
Ma Mere, Dieu et Sylvie Vartan, Ken Scott, France / Canada / USA The Containment, Jack Zagha Kababie, Yossy Zagha, Mexico Ballerina, Len Wiseman, USA Ganzel i Gretel. Missiya Spyashchaya krasavitsa, Vladimir Nikolayev, Russia Exist Within, Kim Jung Wook, South Korea Ne Zha 2, Yu Yang, China It Feeds, Chad Archibald, USA Altyn adam, Kazakhstan
8 June 2025
Rossini Opera Festival: Il Turco in Italia, Davide Livermore, Italy
12 June 2025
From Darkness, Philip W. da Silva, Sweden Materialists, Celine Song, USA The Life of Chuck, Mike Flanagan, USA Artek. Through the centuries, Armen Ananikyan, Karen Zaharov, Russia How to Train Your Dragon, Dean DeBlois, USA Timbilding, Marat Kudaybergenuly, Kazakhstan
15 June 2025
Wiener Staatsoper: The Seasons, Anna Gettel, Austria
19 June 2025
Evakuaciya, Farkhat Sharipov, Kazakhstan 28 Years Later, Danny Boyle, Great Britain / USA Biik sezim, Maksat Ospanov, Kazakhstan Clown in a Cornfield, Eli Craig, USA / Canada / Luxembourg Elio, Adrian Molina, USA
26 June 2025
Кара дуба, Sapar Saynazarov, Kyrgyzstan The Gold Rush, Charles Chaplin, USA M3GAN 2.0, Violet McGraw, Allison Williams, USA F1, Joseph Kosinski, USA Pritvoris moim muzhem, Dmitriy Vlaskin, Russia The Great Lillian Hall, Michael Cristofer, USA Ghost Island, Ferry Pei Irawan, Indonesia The Lost Tiger, Chantelle Murray, Australia Jumbo, Ryan Adriandhy, Chrisnawan Martantion, Indonesia Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 2, Ekaterina Salabay, Russia Bride Hard, Simon West, USA Osobennyi doktor, Sofiya Vitver, Kazakhstan
3 July 2025
The Ritual, David Midell, USA Toqty men Serke, Batyrhan Daurenbekov, Kazakhstan Tezek, Bakittas Sanitas, Kazakhstan A Girl Named Willow, Mike Marzuk, Germany / Austria 102, Sapar Saynazarov, Kyrgyzstan Сагынам, Maksat Zhumaev, Kyrgyzstan Sorop, Upi Avianto, Indonesia Jurassic World: Rebirth, Gareth Edwards, USA
6 July 2025
TheatreHD: Venskaya opera. Loengrin, Sergio Morabito, Jossi Wieler, Austria
10 July 2025
Plagiator, Anton Megerdichev, Russia Them, Behind the Door, Joe Chien, Taiwan, Province of China The Royal Cat, Liang Cao, China Pretty Thing, Justin Kelly, USA Dalia and the Red Book, David Bisbano, Argentina O.T.H.E.R, David Moreau, Belgium / France Superman , James Gunn, USA Guns Up, Edward Drake, USA Chingis-Han, Kirill Kalashnikov, Russia
17 July 2025
Baidyn balasy, Abdusaid Shahislam, Kazakhstan Dangerous Animals, Sean Byrne, Australia The Smurfs Movie, Chris Miller, USA Agent Backkom: King's Bear, Zhang Yang, China I Know What You Did Last Summer, Jenn Robinson, Elisha Christian, USA
20 July 2025
Pagliacci, Franco Zeffirelli, Italy
24 July 2025
The Fantastic Four: First Steps, Matt Shakman, USA The Home, James DeMonaco, USA Shaman, Antonio Negret, USA The Girl Who Leapt Through Time, Mamoru Hosoda, Japan Oak, Kevin Lewis, USA Tomb Watcher, Vathanyu Ingkawiwat, Thailand Grand Prix of Europe, Waldemar Fast, Germany Mob Cops, Danny A. Abeckaser, USA
27 July 2025
A Dog's Heart, Anton Fedorov, Sergey Zlobin, Russia
30 July 2025
BTS Army: Forever We Are Young, Patty Ahn, Grace Lee
31 July 2025
The Bad Guys 2, Pierre Perifel, JP Sans, Japan / USA The Naked Gun, Akiva Schaffer, USA The Shrouds, David Cronenberg, Canada / France Together, Michael Shanks, USA / Australia The Killgrin, Joanna Tsanis, Canada / USA
6 August 2025
Inside the Uffizi, Corinna Belz, Enrique Sánchez Lansch, Germany
7 August 2025
Sovereign, Christian Swegal, Greece / USA Weapons, Zach Cregger, USA Joqtau, Aruan Anartayev, Kazakhstan Verona, Timothy Scott Bogart, Italy / USA Not Home Alone 2, Mitriy Semenov-Aleynikov, Russia Geroi anekdotov, Andrey Nikiforov, Russia Freakier Friday, Nisha Ganatra, USA Red Sonja: Queen of Plagues, M.J. Bassett, USA
14 August 2025
Barron's Cove, Evan Ari Kelman, USA Piglet's Return, Andrea M. Catinella, Great Britain The Devil's Bride, Azhar Kinoi Lubis, Indonesia Salvable, Johnny Marchetta, Bjorn Franklin, Great Britain The Occupant, Hugo Keijzer, Georgia / Netherlands Bolshe chem futbol, Viktor Dement, Russia Eden, Ron Howard, Australia Nobody 2, Timo Tjahjanto, USA Akiko, the Flying Monkey, Veit Helmer, Germany
15 August 2025
Needle, Rashid Nugmanov, USSR
17 August 2025
Teodor Currentzis: Idomeneo, Peter Sellars, Austria
20 August 2025
6 Days, Karim Shaaban, South Korea
21 August 2025
Summer Wars, Mamoru Hosoda, Japan Relay, David Mackenzie, USA F+, Kenny Beaumont, USA Eye for an Eye 2, Yang Bingjia, China Deti-shpiony, Ivan Arhipov, Russia North Star, Kristin Scott Thomas, USA Қолыңнан келсе алып қаш, Darhan Sarkenov, Kazakhstan
23 August 2025
E.1027 - Eileen Gray and the House by the Sea, Beatrice Minger, Christoph Schaub, Switzerland
24 August 2025
Inside Renzo Piano Building Workshop, Claudia Adragna, Davide Fois, Italy Alfabeto Mangiarotti, Davide Maffei, Italy
28 August 2025
Caught Stealing, Darren Aronofsky, USA Аят 4, Azamat Sharshenov, Kyrgyzstan Кудай Сактасын, Erbol Toygonbaev, Kyrgyzstan Semeynyy prizrak, Aleksandr Babaev, Russia Are You There?, Kim Noonan, USA Witchboard, Chuck Russell, USA The Roses, Jay Roach, Great Britain / USA
30 August 2025
Best in the World, Denmark More than a museum, Morrosko Vila-San-Juan, Spain / Norway
31 August 2025
La Traviata, Franco Zeffirelli, Italy Plan for Buenos Aires, Gerardo Panero, Argentina
4 September 2025
Let's Play in the Woods, Alejandra Cárdenas, Guillermo Granillo, Mexico Ghost Train, Se-woong Tak, South Korea The Toxic Avenger, Macon Blair, USA The Conjuring: Last Rites, Michael Chaves, USA Eddington, Ari Aster, USA She Rides Shotgun, Nik Roulend, USA Omniscient Reader: The Prophecy, Byung-woo Kim, South Korea Kolbasa, Andrey Panteleev, Russia The Cut, Sean Ellis, USA / Great Britain Qaitadan, Duman Erkmbek, Kazakhstan
7 September 2025
Salzburger Festspiele: Der Messias, Robert Wilson, Austria
11 September 2025
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito, Haruo Sotozaki, Japan Campamento Garra de Oso, Sílvia Quer, Portugal / Spain The Threesome, Chad Hartigan, USA Somnium, Racheal Cain, USA Dracula: A Love Tale, Luc Besson, France Pets on a Train, Benoît Daffis, Jean-Christian Tassy, France Princes of Saint Trope, Amin Harfouch, France The Blue Whale, Marat Kudaybergenuly, Kazakhstan Moon le panda, Gilles de Maistre, France / Belgium Zhas emes zhubaylar, Darhan Sarkenov, Kazakhstan
14 September 2025
Arena di Verona: La Bohème, Alfonso Signorini, Italy
18 September 2025
The Long Walk, Francis Lawrence, USA London Calling, Allan Ungar, South Africa / USA Аш пен тоқ, Rauan Mahatov, Kazakhstan Goat, Justin Tipping, USA Әмеңгер. Ағама аманат, Maksat Ospanov, Kyrgyzstan A Big, Bold, Beautiful Journey, Kogonada, USA Altered, Timo Vuorensola, Canada The Red Book Ritual: Gates of Hell, Carlos Baena, Ugo Kardoso, Nathan Crooker, Sonny Laguna, Hernán Moyano, Dawson Taylor, Tommy Wiklund, New Zealand / Paraguay
25 September 2025
Junglilau, Darhan Sarkenov, Kazakhstan Жұмбақ қыз, Maksat Ospanov, Kazakhstan One Battle After Another, Paul Thomas Anderson, USA Splitsville, Michael Angelo Covino, USA Alpha, Julia Ducournau, France / Belgium Agent & Irbis, Bauyrzhan Abishev, Kazakhstan
28 September 2025
Munch in Hell, Stig Andersen, Norway / Netherlands
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1964 1963 1962 1960 1959 1958 1956 1955 1954 1953 1950 1949 1948 1946 1942 1939 1938 1937 1933 1928 1927
Qaitadan
Qaitadan
2025, Kazakhstan, Drama
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Junglilau
Junglilau
2025, Kazakhstan, Comedy
One Battle After Another
One Battle After Another
2025, USA, Crime, Drama, Thriller
Әмеңгер. Ағама аманат
Әмеңгер. Ағама аманат
2025, Kyrgyzstan, Drama
Жұмбақ қыз
Жұмбақ қыз
2025, Kazakhstan, Comedy
Agent & Irbis
Agent & Irbis
2025, Kazakhstan, Comedy, Action
Rogue
Rogue
2025, Kazakhstan, Family
A Big, Bold, Beautiful Journey
A Big, Bold, Beautiful Journey
2025, USA, Adventure, Drama, Fantasy, Romantic
Аш пен тоқ
Аш пен тоқ
2025, Kazakhstan, Drama, Comedy, Fantasy
The Conjuring: Last Rites
The Conjuring: Last Rites
2025, USA, Horror
Goat
Goat
2025, USA, Horror, Sport
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more