На НТВ выходит остросюжетная драма «Киллер» с Александром Устюговым – что ждет зрителей?
Премьера 16-серийного триллера состоится 10 марта в 22:00.
7 марта 2025 13:35
Начались съемки третьего сезона комедии «Сеструха» с Ольгой Картунковой: известна примерная дата выхода
Новый сезон – новые испытания для главной героини.
7 марта 2025 13:11
В марте выйдет сериал «Гангстерленд» с Томом Харди и Пирсом Броснаном: режиссер — сам Гай Ричи
Криминальная драма о мафиозных кланах Лондона готовится покорить зрителей.
6 марта 2025 13:11
«Доктор Кто» получил продолжение: что будет в новом сезоне популярного сериала
Новые космические приключения ждут зрителей уже скоро!
4 марта 2025 12:02
Казахская версия сериала «Во все тяжкие» получилась даже круче, чем оригинал: 5 причин посмотреть Sheker, если вы еще этого не сделали
Острая тема нашла отклик в душе многих зрителей.
15 января 2025 10:00
Казахстанский сериал «Тырна» вывернул шоу-бизнес наизнанку: даже круче, чем российский шедевр «Комбинация»
А ведь «Комбинация» тоже рассказывает про темную сторону этой сферы.
7 января 2025 10:00
Казахская версия «Жизни по вызову»: этот сериал неспроста стал одним из самых обсуждаемых
Впрочем, эта история знакома жителям многих стран.
3 января 2025 13:00
Эти 3 сериала из Казахстана собрали миллионы просмотров: зрители были в восторге
Присмотритесь к этим резонансным проектам.
3 января 2025 12:00
Тепло ностальгии: лучшие казахстанские сериалы 2000-х, которые держат в напряжении с первых минут
Быть может что-то из этого списка вы и не смотрели.
29 декабря 2024 10:00
Дамблдора в сериале про Гарри Поттера может сыграть другой актер: вот как он выглядит (фото)
Отличный претендент для нового кинопроекта о волшебном мире.
13 ноября 2024 13:40
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей
Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования
Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле?
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет?
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать)
