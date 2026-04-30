Ждали шедевр, а получился мыльный пузырь: три голливудских фильма, которые не оправдали ожиданий — даже красавчики не спасли

Фильмы могут не окупиться по множеству причин, начиная от неудачного сценария и заканчивая посредственными актерами. Однако настоящая катастрофа происходит, когда завышенные ожидания сталкиваются с реальностью. Так, неудачная экранизация любимой книги или слабое продолжение культового фильма воспринимается особенно болезненно. Рассказываем про фильмы, которые совсем не оправдали ожидания зрителей.

«Эрагон»

Экранизация популярной книги всегда сопряжена с риском. Когда речь идет о таком масштабном фэнтези, как «Эрагон», зрители ожидают настоящего чуда. Масштабная рекламная кампания лишь усилила эти ожидания, создавая иллюзии, которые в итоге не оправдались.

На первый взгляд, создание качественного фильма по уже готовой истории не должно быть сложной задачей. Тем не менее, создатели «Эрагона» выбрали другой путь, кардинально изменив сюжет.

Основная проблема заключалась в финансах. Студия приобрела права на экранизацию, но не выделила достаточно средств для воссоздания обширного мира, созданного Кристофером Паолини. Бюджет фильма составил относительно скромные для жанра 100 миллионов долларов. Оригинальная книга насчитывает около 500 страниц, и понятно, что при адаптации часть материала неизбежно будет сокращена.

Однако авторы фильма действовали слишком жестко, вырезая ключевые сюжетные линии. В итоге исчезло взросление главной героини Сапфиры, а устрашающая раса ургалов превратилась в безликих статистов. С добавлением откровенно слабой актёрской игры, фильм стал разочарованием для зрителей, мечтавших увидеть достойное фэнтези.

«Клеопатра»

Некоторые фильмы искусственно создают интерес вокруг себя, но «Клеопатра» (1963) с Элизабет Тейлор стала исключением, превратившись в настоящий кошмар на съемочной площадке. Этот проект стал самым дорогим в истории кино на тот момент. Журнал The Guardian отмечал, что с учетом инфляции, это единственный фильм, снятый до 1998 года, который по-прежнему входит в топ-50 самых дорогих.

На съемках происходили постоянные неудачи. Режиссёры и актёры менялись, а перенос декораций стоил баснословные деньги. Элизабет Тейлор едва не погибла от пневмонии. Позже студия даже подала на неё иск за снижение коммерческой ценности картины, так как её роман с Ричардом Бёртоном мог негативно повлиять на прокат.

Несмотря на бесконечный хаос, фильм получил четыре премии «Оскар» и стал самым кассовым релизом года. В современных деньгах проект обошелся в более чем 300 миллионов долларов при четырехчасовом хронометраже. С самого начала проект оказался в убытках, почти доведя студию Fox до банкротства, и начал окупаться только после продажи телевизионных прав.

«Меч короля Артура»

В 2017 году известная британская легенда обернулась настоящей кассовой катастрофой. Фильм «Меч короля Артура» не смог оправдать даже своего производственного бюджета в 175 миллионов долларов (и это без учета затрат на маркетинг). Ленте не хватало ни страсти, ни романтики, ни масштабных сражений — всего того, ради чего зрители обычно приходят на историческую эпопею.

Чарли Ханнэм, исполняющий главную роль, активно разжигал интерес к фильму, обещая зрителям настоящий хит лета. Однако после шести недель напряженного промо-тура, он признался, что сильно погрузился в агрессивную продажу ленты. Разумеется, такой напор со стороны маркетологов поднял ожидания зрителей до небывалых высот.

Публика ожидала цельного и завершенного фильма, но вместо этого студия представила лишь незаконченный черновик. Проект задумывался как основа для обширной киновселенной, но создатели допустили классическую ошибку. Они сделали ставку на будущие сиквелы, забыв про качественное развитие персонажа в первой части.