На «Домашнем» такого бы не показали: реальный Сулейман не очень жаловал славянок — и его можно понять

Главная сюжетная линия знаменитого турецкого сериала «Великолепный век» строилась вокруг отношений правителя и его пленной наложницы Александры. Сулейман оказался очарован юной славянкой, которая впоследствии стала его законной женой и негласной властительницей Османской империи.

Однако историческая реальность выглядела иначе. В действительности турецкие гаремы крайне редко пополнялись девушками из славянских земель. И создатели «Великолепного века» сознательно обошли этот факт стороной: неудивительно, ведь тогда проект не стал бы хитом в России и постоянным «завсегдатаем» «повторов» на телеканале «Домашний».

Первая причина такой нелюбви заключалась в политическом противостоянии. Армия Российской империи активно воевала против османских захватчиков, поэтому массового угона женщин в рабство практически не происходило. Основной поток наложниц шёл с Кавказа.

Второй момент касался характера. Османские правители попросту опасались связываться с горячими славянскими нравами.

Русские девушки славились свободолюбием, непокорностью и острым языком. Они могли не только ссориться с соседками по арему и игнорировать приказы евнухов, но и открыто пререкаться с самим султаном.

И наконец, третье обстоятельство — религиозное. Славянки отказывались безропотно принимать ислам, хотя смена веры являлась строгим и обязательным условием для жизни в гареме.

Таким образом, реальная история знала немало ярких женщин у власти, но путь Александры всё же остаётся скорее исключением, чем отражением типичной судьбы.