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Про жизнь
Про жизнь
Плацкарт РЖД изменится до неузнаваемости: вместо полок с соседями — закрытые капсулы
Новинка пока еще на этапе тестирования.
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4 сентября 2026 07:17
Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет»
Способ стоит взять на вооружение.
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3 сентября 2026 23:17
100 грамм сливочного масла и 200 грамм творога: по этому рецепту сочники всегда будут таять во рту
Проверенный годами рецепт.
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3 сентября 2026 09:20
Забудьте про хлебницу или пакет: как хранить хлеб, чтобы он оставался мягким несколько дней — так делают единицы
Этот способ далеко не все знают.
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3 сентября 2026 06:18
Всего одна чайная ложка в воду — и окна будут сверкать до зимы: никакой дождь им не страшен
Этот лайфхак сохранит чистоту надолго.
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2 сентября 2026 21:18
Скупаю шиншилловые коврики из Kari за копейки, но на пол не стелю: нашла простой трюк для дизайнерского интерьера
С этим справится любой.
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2 сентября 2026 07:11
Урок математики: кто дружит с таблицей умножения — решит пример «(96−32):8+45:9» за минуту. А вы?
Проверьте свои знания.
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1 сентября 2026 19:12
Не в чулке и не в подвале: как хранить чеснок? Спустя год он как с грядки
Урожай чеснока может выглядеть безупречно осенью, а уже зимой начать преподносить неприятные сюрпризы.
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1 сентября 2026 14:18
Зачем кидать в унитаз зубчик чеснока: запомните и расскажите родным
Способ предельно простой и доступный всем.
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1 сентября 2026 11:27
Хозяйственное мыло скупаю пачками: смешиваю с марганцовкой и получаю чудо-раствор — так делают опытные хозяйки
Этот способ точно стоит взять на вооружение.
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31 августа 2026 17:27
Перестаньте быть добрым и правильным: мудрое правило Бехтеревой для долгой и безмятежной жизни
Есть люди, которым окружающие звонят первыми, когда что-то случилось.
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31 августа 2026 13:15
Опытные хозяйки хранят печенье в одном контейнере с хлебом: простой трюк, благодаря которому я реже выбрасываю продукты
Звучит необычно, но вы попробуйте.
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31 августа 2026 09:23
Сахар больше не превращается в камень и долго остается рассыпчатым: положите в банку одну простую вещь
На вкус сахара никак не повлияет.
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31 августа 2026 08:37
Зачем в СССР клали рис в солонку: несколько зерен решают вечную проблему с солью
Простой трюк, который работает до сих пор.
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31 августа 2026 07:32
Зачем лимон натирать солью? Неочевидный лайфхак, продлевающий срок хранения и не только
Сейчас все расскажу.
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30 августа 2026 09:41
1 таблетка — и морковь остается свежей и хрустящей до весны: раскрываю 4 секрета хранения
На рынке покупать не придется.
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30 августа 2026 08:17
Высыпаете угли в мангал? Перестаньте и удивитесь — шашлык больше не будет пригорать
Попробуйте!
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30 августа 2026 07:13
Пара капель на кубку — и на инструментах ни одного рыжего пятна: засекайте 1 минуту
Секатор и не только будут служить вам годами.
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29 августа 2026 09:34
Сковородка больше не годится для жарки? Вот 4 идеи, куда ее пристроить дома и на даче
Можно даже смастерить часы!
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29 августа 2026 08:31
Только советские хозяйки вспомнят, для чего нужны эти вещицы на кухне: сложный тест для рожденных в СССР
Если не знаете, то попробуйте угадать.
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29 августа 2026 07:30
3 аниме-шедевра последних 25 лет, которые стоит посмотреть хотя бы раз: без «Атаки титанов» не обошлось
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Только в 2026 году поняла, наконец, что значит фраза «ложки не существует» из «Матрицы»: Вачовски это объяснять не спешили
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