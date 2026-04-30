Громкий турецкий хит уже на грани отмены: почему актрисы отказываются от возвращения в «Запретный плод»

В последних числах марта стали известны планы продюсеров относительно возрождения сериала «Запретный плод». Должен был состояться запуск производства нового сезона этого проекта, который в своё время пользовался огромной популярностью и привлёк внимание широкой аудитории.

Однако почти через месяц появилась информация, что реализация этих планов находится под вопросом. Эда Эдже, получившая приглашение одной из первых, не стала подписывать необходимые документы.

Позже выяснилось, что её потенциальной заменой могла стать Хилал Алтынбилек, но затем и Шеввал Сам отказалась от участия. Она не планирует возвращаться к роли Эндер.

Причина такого решения проста: обе актрисы уже согласились сниматься в комедийном сериале «У нас свадьба», где главную роль исполняет Биннур Кая. Его показ должен стартовать в следующем телесезоне. Судя по всему, их график полностью занят.

Возвращение «Запретного плода» без ключевых героинь выглядит маловероятным. Ранее как раз предполагалось, что новая глава истории будет строиться вокруг этих персонажей.

Замена исполнительниц на других актрис вряд ли обрадует зрителей, привыкших к определённым лицам. Доверие к проекту в таком случае может снизиться.

Сейчас у продюсеров есть две возможности: подождать, когда Эдже и Сам освободятся, и попробовать договориться с ними повторно, либо полностью закрыть тему с продолжением. Судя по настроениям в фанатских сообществах, многие зрители турецких сериалов считают более реалистичным второй сценарий. В текущей ситуации он действительно выглядит логичнее.