Реального Фокса боялись все в СССР: кто был прототипом главного злодея «Места встречи изменить нельзя»

30 апреля 2026 09:00
В истории были внесены художественные изменения.

В ноябре 1979 года на советские экраны вышла премьера многосерийной ленты «Место встречи изменить нельзя». Картина мгновенно стала явлением — в часы её трансляции улицы буквально пустели, а статистика регистрировала почти нулевой уровень уличной преступности.

Зрители горячо приняли безупречно выстроенный детективный сюжет и великолепную актёрскую работу. В основе успеха лежал талантливо экранизированный роман братьев Вайнеров «Эра милосердия».

Аркадий Вайнер, много лет возглавлявший следственный отдел МУРа, вложил в текст бесценный профессиональный опыт, фактически списав многих персонажей с реальных уголовных дел.

Образ изворотливого Фокса получился особенно ярким, вобрав в себя черты двух легендарных преступников — дерзкого налётчика Ивана Цивинского и хитроумного Жоры Рабиновича по кличке «Фукс».

Цивинский начал свою криминальную биографию с 15 лет. Он умудрялся красть пальто в правительственных столовых и проникать в иностранные посольства, скрывался в Казани и Новосибирске, убил четырёх милиционеров. У него было невероятное сочетание жестокости и обаяния, популярности у женщин. Всё это привело к расстрелу в 1933 году.

Жора Рабинович, известный как «Фукс» (с немецкого — «лиса»), подарил киногерою звучное прозвище и необычную судьбу. До войны он был закоренелым вором, но в 1941 году добровольно ушёл на фронт, проявил храбрость, дослужился до офицера и получил награды.

Однако после победы он снова вернулся к преступному ремеслу, создав разветвлённую сеть грабителей и карманников. Предпочитая «элегантные» ограбления – то есть снимая с прохожих дорогие пальто и золото, он в итоге оказался под расстрельным приговором, пишет Дзен-канал «Хронопортация».

