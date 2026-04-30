«Там невероятные актеры и там много правды»: звезда «На льду» Ангелина Пахомова назвала любимые сериалы — привет Саше Белому?

30 апреля 2026 10:00
Кадр из сериала «На льду»

А вот «Любовь и голуби» актриса пересматривала не один раз.

Актриса Ангелина Пахомова за последние годы уверенно закрепилась в числе заметных актрис нового поколения. Проекты «На льду», «Золотое дно» и «Черное облако» сделали её узнаваемой, но за экранным образом всегда остаётся личное восприятие кино.

В коротком интервью актриса неожиданно точно формулирует, что для неё важно в сериалах и фильмах.

Про любимые сериалы и роли

Отвечая на вопрос о любимых российских сериалах, Пахомова не стала выбирать один проект.

«Я разрываюсь между "Бригадой" и "Ликвидацией". Но выбирать не хочу, поэтому пусть будут оба сериала. Они очень талантливо сделаны. Там невероятные актеры и там много правды».

Такой выбор показателен. Оба сериала давно стали частью телевизионной классики и объединяют сильную драматургию с яркими актёрскими работами.

Собственные проекты актриса оценивает осторожно. Несмотря на заметный интерес к сериалу «На льду», она не спешит делать выводы, поскольку на момент интервью вышло только 5 серий. В качестве наиболее завершённой работы Пахомова называет «Золотое дно», где её роль уже получила отклик у зрителей.

Про кино, к которому возвращаются

Отдельный акцент Пахомова делает на фильмах, которые пересматривают годами. В её случае это «Любовь и голуби» — картина, которую она видела много раз.

Причина оказывается не в привычке, а в узнаваемости. История, по её словам, напоминает семейные отношения, знакомые с детства. Такой эффект редко зависит от эпохи или жанра, он строится на точности наблюдений и простоте подачи.

Интервью Пахомовой показывает простую вещь. Даже при большом количестве новых проектов зритель и актёр продолжают возвращаться к тем историям, где есть узнаваемость, эмоция и ощущение правды.

Фото: Кадр из сериала «На льду»
Екатерина Адамова
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Голые женщины и алкоголь: эти отсылки в «Трех котах» настолько «взрослые», что без родителей детям лучше не смотреть Голые женщины и алкоголь: эти отсылки в «Трех котах» настолько «взрослые», что без родителей детям лучше не смотреть Читать дальше 1 мая 2026
Увидела, кто играет и забыла про Брагина: этот детектив точно не упущу — сюжет интересный, а герой — глаз не оторвать Увидела, кто играет и забыла про Брагина: этот детектив точно не упущу — сюжет интересный, а герой — глаз не оторвать Читать дальше 30 апреля 2026
Покруче «Твин Пикс» — нас ждет красотка Мария Куликова: играет детектива, который расследует загадочные исчезновения людей Покруче «Твин Пикс» — нас ждет красотка Мария Куликова: играет детектива, который расследует загадочные исчезновения людей Читать дальше 30 апреля 2026
Главная премьера мая 2026 года: когда выйдет сериал «След Чикатило» Главная премьера мая 2026 года: когда выйдет сериал «След Чикатило» Читать дальше 29 апреля 2026
Любовь прошла, завяли помидоры: Богатырев, Мерзликин и другие — 7 актеров, которые развелись в 2025-2026 годах Любовь прошла, завяли помидоры: Богатырев, Мерзликин и другие — 7 актеров, которые развелись в 2025-2026 годах Читать дальше 29 апреля 2026
У звезды «Мосгаза» уже взрослые дети: как выглядят «американские» сын и дочь Марины Александровой У звезды «Мосгаза» уже взрослые дети: как выглядят «американские» сын и дочь Марины Александровой Читать дальше 29 апреля 2026
Этот детектив посмотрела на одном дыхании: НТВ адаптировал корейскую дораму и получилось на 10 из 10 Этот детектив посмотрела на одном дыхании: НТВ адаптировал корейскую дораму и получилось на 10 из 10 Читать дальше 28 апреля 2026
16 серий держат в напряжении: вы могли пропустить этот детектив с Панфиловым на НТВ 16 серий держат в напряжении: вы могли пропустить этот детектив с Панфиловым на НТВ Читать дальше 28 апреля 2026
3 серии уже позади: отечественный ответ «Очень странным делам» затягивает не на шутку — когда выйдут остальные эпизоды «Радара» 3 серии уже позади: отечественный ответ «Очень странным делам» затягивает не на шутку — когда выйдут остальные эпизоды «Радара» Читать дальше 28 апреля 2026
