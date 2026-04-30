«Там невероятные актеры и там много правды»: звезда «На льду» Ангелина Пахомова назвала любимые сериалы — привет Саше Белому?

А вот «Любовь и голуби» актриса пересматривала не один раз.

Актриса Ангелина Пахомова за последние годы уверенно закрепилась в числе заметных актрис нового поколения. Проекты «На льду», «Золотое дно» и «Черное облако» сделали её узнаваемой, но за экранным образом всегда остаётся личное восприятие кино.

В коротком интервью актриса неожиданно точно формулирует, что для неё важно в сериалах и фильмах.

Про любимые сериалы и роли

Отвечая на вопрос о любимых российских сериалах, Пахомова не стала выбирать один проект.

«Я разрываюсь между "Бригадой" и "Ликвидацией". Но выбирать не хочу, поэтому пусть будут оба сериала. Они очень талантливо сделаны. Там невероятные актеры и там много правды».

Такой выбор показателен. Оба сериала давно стали частью телевизионной классики и объединяют сильную драматургию с яркими актёрскими работами.

Собственные проекты актриса оценивает осторожно. Несмотря на заметный интерес к сериалу «На льду», она не спешит делать выводы, поскольку на момент интервью вышло только 5 серий. В качестве наиболее завершённой работы Пахомова называет «Золотое дно», где её роль уже получила отклик у зрителей.

Про кино, к которому возвращаются

Отдельный акцент Пахомова делает на фильмах, которые пересматривают годами. В её случае это «Любовь и голуби» — картина, которую она видела много раз.

Причина оказывается не в привычке, а в узнаваемости. История, по её словам, напоминает семейные отношения, знакомые с детства. Такой эффект редко зависит от эпохи или жанра, он строится на точности наблюдений и простоте подачи.

Интервью Пахомовой показывает простую вещь. Даже при большом количестве новых проектов зритель и актёр продолжают возвращаться к тем историям, где есть узнаваемость, эмоция и ощущение правды.