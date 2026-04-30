Меню
Русский English
Отмена
Вся история с заклятием Фионы в «Шрэке» — неправда: на Reddit, наконец, вычислили, что не так с принцессой

30 апреля 2026 11:00
Кадр из мультфильма «Шрэк»

Теория получила любопытное толкование.

В начале анимационной франшизы «Шрэк» центральный персонаж изображён угрюмым великаном, который вполне счастлив в своём уединённом болоте. Привычный уклад рушится после встречи с принцессой Фионой.

Ключевая особенность этой героини — странная метаморфоза: в светлое время суток она сохраняет человеческие черты, а с заходом солнца превращается в огра, словно близнеца Шрэка. Истинная природа этого заклинания в мультфильме полностью не раскрыта, что дало почву для самых разных толкований среди поклонников.

Сама Фиона вскользь замечает, что в детстве её прокляла некая колдунья, однако подробности той истории остаются скрыты. В сиквеле становится известно, что Фея-крестная некогда обратила короля Гарольда из жабы в человека, поставив условие: его будущая дочь обязана выйти замуж за её сына Чарминга.

Разумно предположить, что именно Фея-крестная и наслала на Фиону чары, чтобы принцесса в конечном счёте досталась её наследнику. Прямых улик в пользу этой версии в сюжете не приводится, но косвенных намёков достаточно.

Отдельные зрители выдвинули ещё более смелую догадку: будто Фиона изначально была огром, а её «проклятие» — это временное обретение человеческой внешности, а не наоборот. Правда, эта гипотеза разбивается о простой факт: при рождении принцесса всё же появилась на свет человеком.

Согласно другой теории, Фиона — наполовину лягушка, унаследовавшая отцовские гены. Волшебство, превратившее Гарольда в человека, частично передалось дочери, но действует нестабильно.

«Немного магии, сделавшей ее отца человеком, передалось и ей, но работает это только частично», пишут на Reddit.

Фото: Кадры из мультфильма «Шрэк» (2001)
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Фиона не принцесса, а людоед? Мрачная теория из «Шрека», после которой смотреть якобы добрую франшизу уже страшно Фиона не принцесса, а людоед? Мрачная теория из «Шрека», после которой смотреть якобы добрую франшизу уже страшно Читать дальше 1 мая 2026
Что будет в 5 сезоне «Неуязвимого»: ждать еще целый год, но фанаты уже предсказали некоторые сюжетные повороты Что будет в 5 сезоне «Неуязвимого»: ждать еще целый год, но фанаты уже предсказали некоторые сюжетные повороты Читать дальше 27 апреля 2026
Голые женщины и алкоголь: эти отсылки в «Трех котах» настолько «взрослые», что без родителей детям лучше не смотреть Голые женщины и алкоголь: эти отсылки в «Трех котах» настолько «взрослые», что без родителей детям лучше не смотреть Читать дальше 1 мая 2026
Этот военный фильм поразил каждого разведчика в СССР: такого на экране еще не показывали Этот военный фильм поразил каждого разведчика в СССР: такого на экране еще не показывали Читать дальше 1 мая 2026
На «Домашнем» такого бы не показали: реальный Сулейман не очень жаловал славянок — и его можно понять На «Домашнем» такого бы не показали: реальный Сулейман не очень жаловал славянок — и его можно понять Читать дальше 30 апреля 2026
Громкий турецкий хит уже на грани отмены: почему актрисы отказываются от возвращения в «Запретный плод» Громкий турецкий хит уже на грани отмены: почему актрисы отказываются от возвращения в «Запретный плод» Читать дальше 30 апреля 2026
Реального Фокса боялись все в СССР: кто был прототипом главного злодея «Места встречи изменить нельзя» Реального Фокса боялись все в СССР: кто был прототипом главного злодея «Места встречи изменить нельзя» Читать дальше 30 апреля 2026
По сравнению с ней Король ночи — душка-подружка: вот кто главный злодей во всей «Игре престолов» По сравнению с ней Король ночи — душка-подружка: вот кто главный злодей во всей «Игре престолов» Читать дальше 30 апреля 2026
Смеялись над Якиным из «Ивана Васильевича», а зря: у героя есть реальный прототип, которого Булгаков превратил в карикатуру Смеялись над Якиным из «Ивана Васильевича», а зря: у героя есть реальный прототип, которого Булгаков превратил в карикатуру Читать дальше 29 апреля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше