Вся история с заклятием Фионы в «Шрэке» — неправда: на Reddit, наконец, вычислили, что не так с принцессой

В начале анимационной франшизы «Шрэк» центральный персонаж изображён угрюмым великаном, который вполне счастлив в своём уединённом болоте. Привычный уклад рушится после встречи с принцессой Фионой.

Ключевая особенность этой героини — странная метаморфоза: в светлое время суток она сохраняет человеческие черты, а с заходом солнца превращается в огра, словно близнеца Шрэка. Истинная природа этого заклинания в мультфильме полностью не раскрыта, что дало почву для самых разных толкований среди поклонников.

Сама Фиона вскользь замечает, что в детстве её прокляла некая колдунья, однако подробности той истории остаются скрыты. В сиквеле становится известно, что Фея-крестная некогда обратила короля Гарольда из жабы в человека, поставив условие: его будущая дочь обязана выйти замуж за её сына Чарминга.

Разумно предположить, что именно Фея-крестная и наслала на Фиону чары, чтобы принцесса в конечном счёте досталась её наследнику. Прямых улик в пользу этой версии в сюжете не приводится, но косвенных намёков достаточно.

Отдельные зрители выдвинули ещё более смелую догадку: будто Фиона изначально была огром, а её «проклятие» — это временное обретение человеческой внешности, а не наоборот. Правда, эта гипотеза разбивается о простой факт: при рождении принцесса всё же появилась на свет человеком.

Согласно другой теории, Фиона — наполовину лягушка, унаследовавшая отцовские гены. Волшебство, превратившее Гарольда в человека, частично передалось дочери, но действует нестабильно.