Netflix взялся за масштабный перезапуск: будем ждать эпическую историю о выживании и предыстории американского Запада

16 апреля 2026 12:00
Кадр из сериала «Маленький домик в прериях»

Оригинальный проект был популярен в 70-е годы.

Компания Netflix анонсировала перезапуск культового сериала «Маленький домик в прериях», который выходил в эфир на NBC с 1974 по 1983 год. Проект также булет основан на одноимённой серии книг Лоры Инглз Уайлдер.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

«Маленький домик в прериях» завоевал сердца зрителей по всему миру, и мы рады представить его вечные темы надежды и оптимизма с новым взглядом на эту знаковую историю», — поделилась вице-президент по драматическим сериалам Netflix Джинни Хоу.

Шоураннером нового проекта станет Ребекка Сонненшайн, которая призналась, что книги Лоры Инглз Уайлдер, легшие в основу оригинала, вдохновили её на становление писателем и режиссёром.

«Я чувствую себя польщённой и взволнованной возможностью адаптировать эти истории для новой международной аудитории вместе с Netflix», — добавила она.

В Netflix отметили, что новая версия «Маленького домика» будет сочетать в себе элементы семейной драмы, эпической истории о выживании и предыстории американского Запада.

Дата выхода шоу и состав актеров пока остаются неизвестными.

Напомним, что в оригинальном проекте «Маленький домик в прериях» играли Майкл Лэндон, Мелисса Гилберт и Карен Грассл. Сериал рассказывал о жизни семьи на ферме в Уолнат-Гров, штат Миннесота, в 70-е и 80-е годы XIX века.

Сюжет был сосредоточен на фермере Чарльзе Инголлзе и его жене Кэролайн, которые воспитывали четверых дочерей и впоследствии приняли троих приёмных детей. В отличие от книг, телесериал включает множество второстепенных персонажей, что помогло ему стать одним из самых продолжительных шоу для семейной аудитории.

Камилла Булгакова
