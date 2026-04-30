Покруче «Твин Пикс» — нас ждет красотка Мария Куликова: играет детектива, который расследует загадочные исчезновения людей

30 апреля 2026 14:00
Кадр из сериала «Однажды в Залесье»

Дата премьеры пока не объявлена.

Начались съемки второго сезона сериала «Однажды в Залесье» в Москве. Зрителям предстоит узнать о личной жизни майора полиции Василисы Журавлевой, а также о новом деле, которое ей предстоит раскрыть. По своему антуражу и сюжетным поворотам сериал можно сравнить с проектом «Твин Пикс», но наш вариант может быть покруче.

Сериал «Однажды в Залесье» режиссера Марии Маханько рассказывает о майоре полиции Василисе Журавлевой, которая уже десять лет пытается найти свою пропавшую сестру Нику. Действие разворачивается в небольшом, окутанном тайнами городке Залесье. Полиция списывает все исчезновения на несчастные случаи или добровольные побеги, но Василиса уверена, что в городе скрывается серийный убийца, и ее сестра стала одной из его жертв.

Начальство игнорирует доводы Журавлевой, пытаясь затормозить расследование и замять дело. Однако новое обнаружение тела девушки, похожей на Нику, дает ей возможность возобновить официальное следствие. Параллельно идет мелодраматическая линия главной героини.

Про героев в конце первого сезона

К концу сезона Василиса (Мария Куликова) достигла главной цели — разоблачить и остановить маньяка, терроризировавшего Залесье. Она нашла доказательства причастности задержанного к исчезновению Ники, но не получила ответа на вопрос, жива ли её сестра и что с ней случилось.

Сергей (Михаил Пореченков) — верный напарник Василисы переживает свою собственную утрату.

Арина (Екатерина Волкова) — подруга Василисы. Она помогает раскрывать некоторые аспекты расследования.

Захар (Дмитрий Миллер) — местный житель, ведущий уединенный образ жизни. Обладая глубокими знаниями о культуре и тайнах Залесья, он становится ценным союзником для Василисы. Его уникальный взгляд на мир помогает детективу выявлять несоответствия и скрытые истины. В финале сезона Захар раскрывает важные факты, которые могут изменить ход расследования.

Про сюжет второго сезона

Майор полиции Василиса Журавлева (в исполнении Марии Куликовой) вместе с мужем Захаром (Дмитрий Миллер) и детьми переезжает в новый дом и планирует завершить свою карьеру, чтобы уделить больше времени семье. Однако ее планы нарушает неожиданное появление старого знакомого — риелтора Арсентьева (Ефим Архипов), который спешит сообщить ей важную новость. Но он не успевает это сделать и погибает на ее глазах, а сама Василиса теряет сознание. Когда она приходит в себя, ей становится ясно, что преступник инсценировал ситуацию так, что все указывает на то, что именно она выстрелила в Арсентьева.

В расследовании принимает участие подполковник Рыков (Александр Константинов), прибывший из Москвы. Он добивается освобождения Василисы под подписку о невыезде и, несмотря на ее временное отстранение, начинает совместные поиски настоящего преступника. Однако личные чувства Рыкова к Журавлёвой создают дополнительные сложности в их работе. В ходе расследования появляется таинственная аудиозапись с просьбой о помощи, а нити следствия ведут к влиятельным фигурам из Залесья и затрагивают семью самой Василисы.

В главных ролях снимаются: Мария Куликова, Дмитрий Миллер, Александр Константинов, Михаил Пореченков, Валерий Баринов, Елена Панова, Савелий Кудряшов, Роман Борзовский и другие. Дата премьеры пока не объявлена (16+).

Фото: Кадр из сериала «Однажды в Залесье»
Камилла Булгакова
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
