Увидела, кто играет и забыла про Брагина: этот детектив точно не упущу — сюжет интересный, а герой — глаз не оторвать

В 2026 году выйдет немало интересных детективных историй, а не только «Первый отдел». Конечно, Иван Колесников в роли Юрий Брагина — настоящий красавец, однако в новом сериале снимается Станислав Бондаренко. Именно о нем грязят миллион женщин России. Это один из красивейших актеров.

О чем сериал

В центре сюжета сериала «Кукушонок» — опытный оперативник Петр Кувалдин. Роль исполняет Станислав Бондаренко. Его неожиданно назначают «нянькой» для сына местного бизнесмена, Клима Кукушкина. Молодой полицейский горит желанием бороться с преступностью и уверен, что очистит город.

Петр привык к размеренной работе. В качестве стажера ему дают Клима, которого играет Максим Сапрыкин. Клим неорганизован и смотрит на работу полиции через призму кино и книг. Такое назначение поражает Петра. Позже он узнает, что Клим — сын богатого предпринимателя и благотворителя Ефима Кукушкина в исполнении Ивана Шибанова. Под угрозой увольнения Петр вынужден взять над ним опеку.

Отец хочет вернуть сына в семейный бизнес. Для этого он подсовывает ему рутинные и скучные задания. Надежда в том, что Клим утратит интерес к службе. Но любопытство мешает плану. Клим замечает странности в поручениях и начинает сам вести расследование. Это раздражает Петра. Вскоре выясняется, что у Клима есть важные сведения о грядущей опасности — в городе может появиться вредное вещество. Сам он не знает, кто стоит за этим.

Почему стоит посмотреть

По описанию это именно тот тип детектива, который мне нравится — ироничный и с парой «напарников-противоположностей». Мне импонирует сама идея спокойного профессионала, который сталкивается с безрассудным мажором: такое противостояние обычно даёт и динамику, и смешные, и напряжённые моменты.

Хорошо, что в проекте обещают равновесие между детективной интригой и комедийными ситуациями — это как раз то, что идеально для вечернего просмотра, когда не хочется лишнего мрака. Если вы любите «Мажора» или классические истории о напарниках, то, судя по концепции, «Кукушонок» может вам подойти. Стоит ждать искромётные диалоги, конфликтную химию персонажей и лёгкую дозу напряжения — всё то, что делает такие сериалы затягивающими.