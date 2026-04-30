А что если бы Хюррем не умерла и все-таки стала валиде: ИИ придумал сюжет, до которого и «Великолепному веку» далеко

30 апреля 2026 08:00
Кадр из сериала «Великолепный век»

Она могла бы сделать еще многое.

Хюррем скончалась в 1558 году, так и не дождавшись статуса валиде — матери правящего султана. Этим титулом при жизни обладала её свекровь Хафса.

Сын Хюррем, Селим II, занял престол только в 1566-м, после ухода из жизни Сулеймана Великолепного. Современные технологии ИИ позволяют представить, как могла бы сложиться история Османской империи, доживи Хюррем до воцарения наследника: такой запрос мы и дали нейросети.

Политическая расстановка сил

Если бы Хюррем встретила восшествие Селима II на трон, баланс внутри гарема изменился бы коренным образом. Наследник, известный любовью к роскоши и вину, при живой матери оставался бы под её жёстким контролем. Она могла бы обуздать его расточительность и укрепить своё влияние на государственные дела.

Кроме того, она как валиде закрепила бы традицию сильного женского правления, создав прецедент для последующих султанш — Нурбану и Сафие. Будучи славянкой по происхождению, Хюррем, вероятно, попыталась бы смягчить политику в отношении христианских государств.

Судьба других детей

В реальности Баязида казнили по приказу Сулеймана. Если бы Хюррем пережила мужа, она могла бы спасти мятежного сына, отправив его в изгнание в Европу. Доживи она и до правления внука Мурада III, то, возможно, сумела бы сгладить его конфликт с Нурбану.

Наследие

Хюррем, скорее всего, продолжала бы финансировать мечети и благотворительные учреждения, оставив после себя новые архитектурные шедевры в Стамбуле.

Но, пожалуй, главное в другом. Хюррем и так вошла в историю как женщина, разрушившая вековые устои гарема. А титул валиде — лишь формальность, которой её величие не нуждалось.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Светлана Левкина
