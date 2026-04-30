Эти 3 аниме мало кто понял с первого раза: срочно дайте им ещё один шанс —на самом деле это шедевры

30 апреля 2026 17:00
Кадры из мультсериалов «Город, в котором меня нет», «Моб Психо 100», «Девочка-волшебница Мадока»

При повторном просмотре в проектах откроются новые детали.

Качественное аниме способно захватить внимание зрителя с первых минут. Однако истинную ценность сериала не всегда удаётся оценить при первом просмотре.

Некоторые постановки настолько перенасыщены деталями или героями, что целостная картина ускользает. Нередко к таким проектам приходится возвращаться, чтобы осмыслить их по-настоящему.

Мы отобрали три примера подобных аниме. Повторное знакомство с ними не только обогащает впечатления, но и способно полностью перевернуть первоначальное восприятие сюжета.

«Город, в котором меня нет» — детективная история о герое, который переносится на восемнадцать лет назад, чтобы предотвратить серию преступлений, приведших к гибели его матери.

В год выхода проект активно обсуждался благодаря напряжённому сюжету. Однако в нём было рассыпано множество мелких намёков, ведущих к масштабной развязке. Уловить их получится лишь при повторном погружении.

«Моб Психо 100» — сверхъестественная комедия о старшекласснике с мощными экстрасенсорными способностями. Сериал умело смешивает боевик, юмор и драму.

Некоторые сцены сражений здесь способны посоперничать с лучшими образцами жанра. При повторном просмотре можно просто наслаждаться необычной визуальной эстетикой, уже не отвлекаясь на сюжетные перипетии.

«Девочка-волшебница Мадока» когда-то перевернула представление о жанре «милых девушек со сверхспособностями». Первые серии обманчиво напоминают типичную историю о команде юных героинь, спасающих мир.

Однако вскоре выясняется, что зрителя ждёт глубокая и трагичная деконструкция жанра. С каждым последующим просмотром эта мрачная история раскрывается всё новыми гранями, не становясь при этом менее душераздирающей.

Светлана Левкина
