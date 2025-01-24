Меню
В главной роли Кологривый: когда выйдет долгожданная казахская драма «Арлан. Решающий раунд»
В картине снялся также Еркебулан Токтар.
Написать
24 января 2025 10:00
Романтическая комедия «Janym Qazaqstan» объединила Казахстан и Турцию: смотрите в кино с 23 января
Новая картина Дамира Тастембекова объединила сердца и культуры в захватывающем путешествии по просторам Казахстана.
Написать
23 января 2025 13:00
«Мәди In China» в кино с 23 января: уморительная комедия о приезде китайца-репатрианта в Казахстан
Новая работа Рамазана Амантая — эксцентричная история о столкновении культур и поколений.
Написать
23 января 2025 11:00
«Жап жаса ата» уже на больших экранах Казахстана: получился очень смешной ремейк корейского хита
Новая комедийная драма от Tiger Films и Big Ocean рассказывает о внезапном отцовстве и переоценке ценностей.
Написать
19 января 2025 11:00
В Казахстане вышла в прокат фантастическая драма «Мегалополис»: кому на нее стоит обратить внимание
Картина Фрэнсиса Форда Копполы призывает к размышлению.
Написать
10 января 2025 16:30
Декабрьские кинопремьеры Казахстана, на которые можно прийти с детьми: «Муфаса: Король лев» и «Баба Яга спасает Новый год»
Зрителей ждут увлекательные истории о взрослении и спасении Нового года, подходящие для семейного просмотра.
Написать
31 декабря 2024 10:00
