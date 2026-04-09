Задолго до «Субстанции»: нашла сериал с Маргарет Куолли с рейтингом 7.8 — она там совсем другая

Задолго до того, как Маргарет Куэлли завоевала популярность благодаря ролям в «Субстанции», она продемонстрировала, пожалуй, свой самый впечатляющий перформанс в драме «Уборщица».

Этот сериал выпущен в 2021 году на Netflix. Проект быстро привлек внимание зрителей и завоевал высокие оценки, включая 7,6 на сайте «Кинопоиск». История затрагивает важные аспекты насилия, о которых многие предпочитают не задумываться.

Про сюжет

Сериал сосредоточен на девушке по имени Алекс, которая долгое время испытывала психологическое насилие со стороны своего мужа-алкоголика. Однажды после очередного всплеска агрессии Алекс собрала вещи и свою двухлетнюю дочь Мэдди и сбежала. Им пришлось провести ночь на речном вокзале.

Вскоре Алекс обратилась за помощью к государственным службам и попала в приют для жертв домашнего насилия. Чтобы получить финансовую поддержку, она устроилась на работу уборщицей и переехала в центр для бездомных. Сначала казалось, что ситуация налаживается, но все меняется, когда в их жизни снова появляется Шон.

Жуткая правда

Сериал очень тяжелый и эмоциональный.Он затрагивает глубокие и болезненные темы, оставляя зрителей без дыхания. Несмотря на всю свою жестокость, он также наполнен надеждой, показывая, что выход можно найти даже в самых безвыходных ситуациях.

Главная героиня не имеет никаких волшебных решений, у неё нет четкого плана действий по выходу из ситуации домашнего насилия, и она не может рассчитывать на поддержку родителей или финансовую стабильность. Вместо этого у неё есть только двухлетняя дочь, отсутствие жилья и работы, а также мать с психическим заболеванием, за которой нужно ухаживать.

Почему же стоит посмотреть этот сериал

Проект мастерски передает универсальное чувство родительской тревоги: желание обеспечить своему ребенку лучшее, когда мир вокруг рушится. Алекс готова пожертвовать всем ради будущего Мэдди, но цена ее свободы оказывается гораздо выше, чем она могла себе представить.

Сериал также объясняет, почему женщины решаются на побег из дома, иногда в спешке и без должной подготовки. В нем поднимается важная тема, которая часто оказывается ловушкой для женщин: миф о том, что новый мужчина сможет их спасти. У героини есть старый друг, который был в нее влюблён. Он предлагает ей помощь и даже заботится о ней и ее дочери, но Алекс не может ответить ему взаимностью. Она понимает, что, приняв его предложение, окажется в зависимости от его ожиданий, и это её пугает.

Сериал постепенно показывает, что настоящая опора — это умение полагаться на себя. Этот путь непрост, и многим он может не понравиться, но только он способен привести к истинной свободе. В нем совсем другая Маргарет Куэлли, одназначно стоит посмотреть.