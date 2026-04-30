Меню
Русский English
Отмена
ИИ перенес Шурика в мир «Матрицы» — и получился шедевр: это нужно экранизировать

30 апреля 2026 16:00
Нейросети позволили провести эксперимент.

Классику советского кинематографа сегодня нередко переосмысляют с помощью цифровых технологий. Энтузиасты берут давно знакомых героев и помещают их в новые, порой очень необычные обстоятельства.

Один из последних примеров этого тренда — эксперимент, который объединил комедию и антиутопию. Автор YouTube-канала Leo Gagua с помощью нейросети совместил образ Шурика из фильмов Гайдая с визуальным стилем «Матрицы». Результат получился достаточно любопытным.

В этой версии персонаж ведёт двойную жизнь. Светлое время суток он проводит в рамках официального интернета, а ночью погружается в Telegram. Также Шурик теперь превосходно обращается с приёмами кунг-фу.

Вместо привычной дилеммы с таблетками ему предлагают другой выбор: раф на модном альтернативном молоке или классический самогон. Такая деталь выглядит одновременно абсурдной и характерной для нашего времени.

Фото: КиноАфиша
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше