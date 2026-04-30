Они не сами придумали эти истории: 3 турецких ремейка популярных сериалов, которые даже лучше оригинала

Турки не только отлично скопировали, но даже улучшили исходный материал.

Турецкие продюсеры давно полюбили создавать ремейки популярных зарубежных сериалов. Иногда такие проекты проваливаются, но порой именно турецкие версии оказываются более эмоциональными, глубокими и запоминающимися. Я выбрала три ремейка, которые зрители считают одними из самых удачных.

Далекий город — неожиданный лидер

Сериал «Далекий город» стал ремейком ливанского проекта «Аль Хайба», но быстро вышел за рамки оригинала. История о клане Альбора покорила зрителей благодаря сильной драме, харизматичным героям и напряженному сюжету.

Создатели сохранили ключевые события первого сезона, а дальше пошли своим путем. Это решение оказалось правильным: проект стал самостоятельным хитом и получил популярность далеко за пределами Турции. Особенно зрителям понравилась пара Джихана и Альи, которая стала одной из самых любимых в турдизи.

Прилив — ремейк, который превзошел оригинал

Сериал «Прилив» основан на американском проекте «О.С. — Одинокие сердца». Однако турецкая версия получилась более эмоциональной и глубокой.

Создатели сделали ставку на развитие персонажей, и это сработало. Герои получились живыми и многогранными, а зрители быстро привязались к их историям. Неудивительно, что «Прилив» до сих пор считается одним из самых любимых турецких сериалов.

В ожидании солнца — сильнее оригинала

Сериал «В ожидании солнца» стал ремейком популярной дорамы «Цветочки после ягодок». Несмотря на скепсис зрителей, турецкая версия оказалась очень успешной.

Проект получился более драматичным и логичным, а персонажи — более живыми. Особенно зрителям запомнился герой Керема в исполнении Керема Бюрсина, который стал одним из самых ярких персонажей турдизи.

Интересный сюжет, динамика и продуманный финал сделали сериал одним из самых удачных ремейков турецкого телевидения.