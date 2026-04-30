Они не сами придумали эти истории: 3 турецких ремейка популярных сериалов, которые даже лучше оригинала

Турецкие продюсеры давно полюбили создавать ремейки популярных зарубежных сериалов. Иногда такие проекты проваливаются, но порой именно турецкие версии оказываются более эмоциональными, глубокими и запоминающимися. Я выбрала три ремейка, которые зрители считают одними из самых удачных.
Далекий город — неожиданный лидер
Сериал «Далекий город» стал ремейком ливанского проекта «Аль Хайба», но быстро вышел за рамки оригинала. История о клане Альбора покорила зрителей благодаря сильной драме, харизматичным героям и напряженному сюжету.
Создатели сохранили ключевые события первого сезона, а дальше пошли своим путем. Это решение оказалось правильным: проект стал самостоятельным хитом и получил популярность далеко за пределами Турции. Особенно зрителям понравилась пара Джихана и Альи, которая стала одной из самых любимых в турдизи.
Прилив — ремейк, который превзошел оригинал
Сериал «Прилив» основан на американском проекте «О.С. — Одинокие сердца». Однако турецкая версия получилась более эмоциональной и глубокой.
Создатели сделали ставку на развитие персонажей, и это сработало. Герои получились живыми и многогранными, а зрители быстро привязались к их историям. Неудивительно, что «Прилив» до сих пор считается одним из самых любимых турецких сериалов.
В ожидании солнца — сильнее оригинала
Сериал «В ожидании солнца» стал ремейком популярной дорамы «Цветочки после ягодок». Несмотря на скепсис зрителей, турецкая версия оказалась очень успешной.
Проект получился более драматичным и логичным, а персонажи — более живыми. Особенно зрителям запомнился герой Керема в исполнении Керема Бюрсина, который стал одним из самых ярких персонажей турдизи.
Интересный сюжет, динамика и продуманный финал сделали сериал одним из самых удачных ремейков турецкого телевидения.