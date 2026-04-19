Шум облетел весь мир: эти три новинки турдизи не устают обсуждать — не хуже по интригам «Великолепного века»

19 апреля 2026 12:00
Кадры из сериалов «Это море переполнится», «Далекий город», «Ты тот, кого я люблю»

В Турции сериалы поставлены на поток, но некоторые привлекают особое внимание зрителей.

Новые сериалы в Турции выходят ежемесячно, но не все они нравятся зрителям, как «Великолепный век». Мы расскажем вам, что особенно возмущает зрителей и вызывает восторг в трех сезонах.

«Это море переполнится»

Сериал, вышедший в октябре 2025 года, за несколько недель возглавил рейтинги. Зрителям особенно нравятся красивые локации, напряженный сюжет и игра актеров с множеством неожиданных поворотов. В соцсетях Ава Яман, сыгравшая Элени, особенно подвергается нападкам, однако это лишь указывает на популярность сериала. Главный минус, по мнению фанатов — медленное раскрытие тайн прошлого.

«Далекий город»

Второй сезон стал для многих поклонников большим разочарованием и явно уступил первому, а решение продлить сериал на третий сезон удивило и расстроило зрителей. В сюжете много резких изменений: Боран вернулся к жизни, Мерьем снова в Мидьяте и хранит тайны, Зеррин скрывает от Каи правду о дочери, Садо и Эджмель все еще враждуют.

Зрители раньше хвалили актеров и интригу, теперь жалуются на застой, появление лишних персонажей и игнорирование линий некоторых героев. Однако все равно все продолжают смотреть этот сериал.

«Ты тот, кого я люблю»

Этот сериал стал еще одним лидером сезона, его рейтинги продолжают расти. Зрителям импонируют многослойный сюжет, поднимаемые социальные темы, убедительная игра актеров и динамика повествования.

По предварительным данным, первый сезон завершится 15-й серией, а осенью шоу вернется с новым сезоном. Негатива он пока не вызывает, но зрители критикуют актеров за игру.

Фото: Кадры из сериалов «Это море переполнится», «Далекий город», «Ты тот, кого я люблю»
Камилла Булгакова
