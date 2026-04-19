Шум облетел весь мир: эти три новинки турдизи не устают обсуждать — не хуже по интригам «Великолепного века»

Новые сериалы в Турции выходят ежемесячно, но не все они нравятся зрителям, как «Великолепный век». Мы расскажем вам, что особенно возмущает зрителей и вызывает восторг в трех сезонах.

Сериал, вышедший в октябре 2025 года, за несколько недель возглавил рейтинги. Зрителям особенно нравятся красивые локации, напряженный сюжет и игра актеров с множеством неожиданных поворотов. В соцсетях Ава Яман, сыгравшая Элени, особенно подвергается нападкам, однако это лишь указывает на популярность сериала. Главный минус, по мнению фанатов — медленное раскрытие тайн прошлого.

Второй сезон стал для многих поклонников большим разочарованием и явно уступил первому, а решение продлить сериал на третий сезон удивило и расстроило зрителей. В сюжете много резких изменений: Боран вернулся к жизни, Мерьем снова в Мидьяте и хранит тайны, Зеррин скрывает от Каи правду о дочери, Садо и Эджмель все еще враждуют.

Зрители раньше хвалили актеров и интригу, теперь жалуются на застой, появление лишних персонажей и игнорирование линий некоторых героев. Однако все равно все продолжают смотреть этот сериал.

Этот сериал стал еще одним лидером сезона, его рейтинги продолжают расти. Зрителям импонируют многослойный сюжет, поднимаемые социальные темы, убедительная игра актеров и динамика повествования.

По предварительным данным, первый сезон завершится 15-й серией, а осенью шоу вернется с новым сезоном. Негатива он пока не вызывает, но зрители критикуют актеров за игру.