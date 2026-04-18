«Зловещие мертвецы: Пекло» показали за закрытыми дверями: первые детали оказались жестче ожиданий (осторожно, спойлеры)

На CinemaCon 2026 показали первые кадры хоррора «Зловещие мертвецы: Пекло». Трейлер в Сеть не опубликовали, но описание уже появилось — и по нему понятно: франшиза снова делает ставку на жесткость.

Шестая часть продолжает линию, начатую Сэмом Рэйми ещё в 1981 году.

Демон приходит через аварию

По данным Variety, сюжет строится вокруг демона, который вселяется в тело погибшей девушки после автокатастрофы. Уже в первых сценах нежить приходит в дом обычной семьи.

В описании фигурируют детали, которые задают тон фильму: оторванные пальцы, застрявший в голове подголовник, сцена с посудомоечной машиной, полной ножей и вилок.

Далее следует флэшбек с аварией, после чего действие возвращается в дом. Демон атакует семью, используя предметы быта как оружие. Судя по подаче, это может быть либо ключевая линия, либо вступительная сцена перед основной историей.

Новый режиссер и даты выхода

Фильм снял французский режиссер Себастьян Ваничек. Его дебют «Паутина страха» (2023) получил 95% от критиков и 59% от зрителей на Rotten Tomatoes.

В новой части задействован актёрский состав из современных проектов: Хантер Дуэн («Уэнсдэй»), Сухейла Якуб («Дюна: Часть вторая»), Тэнди Райт («Зена – королева воинов»), Люсиан Бьюкенен («Sweet Tooth»).

Мировая премьера назначена на 24 июля 2026 года. Фильм выйдет с рейтингом 18+, как и предыдущие части. Уже известно, что следующая глава серии — «Зловещие мертвецы: Гнев» режиссера Фрэнсиса Галлуппи — запланирована на 7 апреля 2028 года.