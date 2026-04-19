Меню
Русский English
Отмена
86% на RT на старте и первые споры: 2 сезон «Грызни» вышел — и уже уступает первому по эффекту

19 апреля 2026 10:00
Кадр из сериала «Грызня»

В центре сюжета — конфликт между Джошуа Мартином (Оскар Айзек) и его супругой Линдси (Кэри Маллиган).

Второй сезон «Грызни» вышел на Netflix 16 апреля 2026 года сразу целиком — все 8 серий. Продолжение одного из самых обсуждаемых проектов стартовало с сильных оценок, но без прежнего эффекта «вау».

Рейтинги и реакция критиков

На Rotten Tomatoes у второго сезона — 86% при первых 7 рецензиях. Для сравнения: первый сезон 2023 года держал 98% от критиков и 87% от зрителей. Разница заметна, но проект всё ещё остаётся в числе сильных драм последних лет.

Критики отмечают, что сериал сохранил напряжение и эмоциональную глубину. При этом многие пишут, что продолжение уступает первому сезону по силе воздействия.

«Второй сезон сериала "Грызня" подарит вам еще одну восхитительно жесткую порцию драмы, в которую вы сможете погрузиться с головой».

«Маллиган здесь действительно исключительна. Это, пожалуй, лучшая работа в ее карьере. Актриса балансирует между комедийной динамикой распадающегося брака в духе "Войны супругов Роуз" и глубоким эмоциональным весом».

Новый сюжет и актёрский состав

Действие разворачивается в элитном загородном клубе. В центре — конфликт между Джошуа Мартином (Оскар Айзек) и его супругой Линдси (Кэри Маллиган). Свидетелями ссоры становятся Эшли Миллер (Кэйли Спэни) и Остин Дэвис (Чарльз Мелтон), после чего цепочка событий выходит из-под контроля.

В проекте также задействованы Юн Ё-джон и Сон Кан-хо. Создатель сериала — Ли Сон-джин. Несмотря на сравнения с первым сезоном, второй продолжает развивать формат антологии и удерживает внимание за счёт актёрской игры и нестабильной драматургии.

Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше