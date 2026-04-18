8,5 млн за первую серию: «Эйфория» показала лучший результат за всю историю — тут график выхода эпизодов, чтобы насладиться хитом HBO

Третий сезон «Эйфории» стартовал с цифры, которую HBO не получал от проекта раньше. Первая серия вышла 13 апреля 2026 года и сразу собрала 8,5 млн зрителей на всех платформах в США. Это лучший результат за всю историю сериала.
По данным HBO, премьера обошла старт второго сезона на 44%. Разница с финалом прошлого сезона составила 1,9 млн зрителей. Проект закрепился в числе самых популярных у платформы.
В центре сюжета снова Ру, роль которой исполняет Зендея. К своим персонажам вернулись Сидни Суини и Джейкоб Элорди. События нового сезона происходят спустя пять лет после второго, а сама история выходит за пределы привычной среды и затрагивает криминальный мир.
График выхода серий
Третий сезон состоит из 8 эпизодов. Новые серии выходят раз в неделю.
Эпизод
Дата выхода
2 серия
20 апреля
3 серия
27 апреля
4 серия
4 мая
5 серия
11 мая
6 серия
18 мая
7 серия
25 мая
8 серия
1 июня
Финальная серия выйдет 1 июня. Пока HBO не подтверждала продление сериала на четвертый сезон, но высокий старт делает это вполне вероятным.