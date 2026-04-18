Киноафиша Новости 8,5 млн за первую серию: «Эйфория» показала лучший результат за всю историю — тут график выхода эпизодов, чтобы насладиться хитом HBO

8,5 млн за первую серию: «Эйфория» показала лучший результат за всю историю — тут график выхода эпизодов, чтобы насладиться хитом HBO

18 апреля 2026 14:00
Кадр из сериала «Эйфория»

Финальная серия выйдет 1 июня.

Третий сезон «Эйфории» стартовал с цифры, которую HBO не получал от проекта раньше. Первая серия вышла 13 апреля 2026 года и сразу собрала 8,5 млн зрителей на всех платформах в США. Это лучший результат за всю историю сериала.

По данным HBO, премьера обошла старт второго сезона на 44%. Разница с финалом прошлого сезона составила 1,9 млн зрителей. Проект закрепился в числе самых популярных у платформы.

В центре сюжета снова Ру, роль которой исполняет Зендея. К своим персонажам вернулись Сидни Суини и Джейкоб Элорди. События нового сезона происходят спустя пять лет после второго, а сама история выходит за пределы привычной среды и затрагивает криминальный мир.

График выхода серий

Третий сезон состоит из 8 эпизодов. Новые серии выходят раз в неделю.

Эпизод

Дата выхода

2 серия

20 апреля

3 серия

27 апреля

4 серия

4 мая

5 серия

11 мая

6 серия

18 мая

7 серия

25 мая

8 серия

1 июня

Финальная серия выйдет 1 июня. Пока HBO не подтверждала продление сериала на четвертый сезон, но высокий старт делает это вполне вероятным.

Фото: Кадр из сериала «Эйфория»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
