8,5 млн за первую серию: «Эйфория» показала лучший результат за всю историю — тут график выхода эпизодов, чтобы насладиться хитом HBO

Третий сезон «Эйфории» стартовал с цифры, которую HBO не получал от проекта раньше. Первая серия вышла 13 апреля 2026 года и сразу собрала 8,5 млн зрителей на всех платформах в США. Это лучший результат за всю историю сериала.

По данным HBO, премьера обошла старт второго сезона на 44%. Разница с финалом прошлого сезона составила 1,9 млн зрителей. Проект закрепился в числе самых популярных у платформы.

В центре сюжета снова Ру, роль которой исполняет Зендея. К своим персонажам вернулись Сидни Суини и Джейкоб Элорди. События нового сезона происходят спустя пять лет после второго, а сама история выходит за пределы привычной среды и затрагивает криминальный мир.

График выхода серий

Третий сезон состоит из 8 эпизодов. Новые серии выходят раз в неделю.

Эпизод Дата выхода 2 серия 20 апреля 3 серия 27 апреля 4 серия 4 мая 5 серия 11 мая 6 серия 18 мая 7 серия 25 мая 8 серия 1 июня

Финальная серия выйдет 1 июня. Пока HBO не подтверждала продление сериала на четвертый сезон, но высокий старт делает это вполне вероятным.