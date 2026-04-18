Русский English
Киноафиша Новости Ариана Гранде, детектор лжи и ФБР: новое «Знакомство с родителями» повышает ставки

Ариана Гранде, детектор лжи и ФБР: новое «Знакомство с родителями» повышает ставки

18 апреля 2026 15:00
Сюжет вновь будет крутиться вокруг семейной тематики.

В Сети появился первый трейлер нового «Знакомства с родителями», которое станет четвертой частью франшизы. Бен Стиллер и Роберт Де Ниро снова встретились на экране, чтобы спустя 15 лет продемонстрировать зрителям все прелести семейных перипетий.

Стиллер уже с иронией заметил: сейчас он достиг примерно того возраста, в котором Де Ниро снимался в самой первой картине.

Новый трейлер стартует с прямой отсылки к первоисточнику: персонаж Де Ниро устраивает проверку на детекторе лжи для возлюбленной своего внука. Этот образ достался молодежной поп-звезде Ариане Гранде.

Ее героиня оказывается далеко не простой — раньше она выступала психологом, помогая ФБР в переговорах с террористами и освобождении заложников.

В центре сюжета четвёртой части — Генри, сын Грега и Пэм. Юноша планирует сделать предложение девушке, которая кажется отцу совершенно неподходящей партией. А сама героиня, Оливия, намерена применить свои профессиональные навыки, чтобы вытащить парня из чересчур тесных отношений с отцом.

Мировая премьера картины намечена на 27 ноября.

Фото: Кадр из фильма «Знакомство с родителями 4» (2026)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
