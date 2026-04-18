Тут нужен следователь: кто слил мультфильм «Аватар: Последний маг воздуха» в Сеть

Мультфильм «Легенда об Аанге: Последний маг воздуха» стал доступен в интернете за полгода до своей официальной премьеры. Новая часть популярной франшизы от Nickelodeon запланирована к выходу в октябре, а Paramount активно блокирует попавшие в социальные сети фрагменты.

По данным портала Cosmic Book, об утечке заявил пользователь с ником ImStillDissin. Он утверждает, что получил мультфильм от Nickelodeon по ошибке.

После появления утечки в соцсетях начали публиковать полные отрывки, однако их быстро заблокировали за нарушение авторских прав. Это указывает на то, что утечка действительно касается оригинального материала, а не подделки. По некоторым слухам, утечка могла произойти из-за взлома Nickelodeon.

ImStillDissin, как предполагаемый источник утечки, шутливо пригрозил провести трансляцию мультфильма, если Paramount не выпустит трейлер в течение нескольких дней. Тем не менее, его угроза выглядит скорее как шутка. Более того, все его публикации были удалены, так что провести полноценный стрим ему вряд ли удастся. Тем не менее, до блокировки в Сети появилось более трех минут материала, и фанаты уже начали обсуждать увиденное. Многие выражают недовольство по поводу озвучки, отмечая, что голоса повзрослевших персонажей звучат слишком необычно и странно.

Напомним, что «Легенда об Аанге: Последний маг воздуха» продолжает историю героев оригинального мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге» (2004-2008). В центре сюжета вновь окажется Аанг, маг воздуха и Аватар, способный управлять всеми стихиями и спасти мир от опасностей. В новой части он и его друзья отправятся в опасное путешествие, чтобы найти древнюю силу, способную спасти воздушных кочевников от вымирания. В проекте также вернутся любимые персонажи: Катара, Сокка, Тоф и Зуко.

Премьера «Легенда об Аанге: Последний маг воздуха» состоится 9 октября. Режиссерами выступают Стив Ан, Уильям Мата и Лорен Монтгомери. Кроме того, Netflix 25 июня представит предпоследний 2 сезон игрового сериала «Аватар: Легенда об Аанге».