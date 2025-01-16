Меню
Что посмотреть
Marvel
Сериалы Netflix
Эксклюзив
«Моана 2» вошла в топ-10 по кассовым сборам в Казахстане: вот каким проектам уступает диснеевский мультик
Мультфильм демонстрирует впечатляющую стойкость и интерес зрителей.
Написать
16 января 2025 10:00
Не нужен нам «Дисней» заморский: топ самых ожидаемых казахстанских мультиков в 2025 году
Киностудия «Казахфильм» представит новые анимационные проекты, направленные на популяризацию национальных ценностей.
Написать
14 января 2025 12:00
Герои вернулись спустя 19 лет: этот семейный мультфильм на Netflix казахи могут посмотреть вместе с детьми
Первые зрители оставляют о ленте положительные отзывы.
Написать
5 января 2025 08:44
Вы точно слышали его треки: казахский композитор пишет музыку для трейлеров Marvel и других премьер
Тигран Папазян несколько лет сотрудничает с западными кинематографистами.
Написать
1 января 2025 11:00
«Подозрительно прилично»: что известно о новом мультсериале о Чебурашке и всех-всех-всех
На первом концепт-арте можно увидеть сразу нескольких полюбившихся героев.
Написать
29 сентября 2024 18:04
«Три богатыря» в коротком метре: популярная франшиза будет расширена
Авторы готовятся выпустить новые истории о главных героях.
Написать
25 сентября 2024 10:34
Вышел тизер сериала по «Головоломке»: первые подробности безумного спин-оффа о снах Райли
Единороги, кошмары и другие идеи будут показаны на экране.
Написать
25 сентября 2024 10:05
«Стальной гигант», но со зверями: этот новый мульт еще не вышел, а его уже называют будущей классикой
Забудутся и «Головоломка 2», и «Гадкий я 4».
Написать
11 сентября 2024 12:43
Обещанного три года ждать: новый «Человек-паук» попал в производственный ад
При этом в Marvel продолжают делать вид, что все идет по плану.
Написать
11 сентября 2024 09:18
