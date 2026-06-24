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Киноафиша Статьи Этот тест лучше не проходить голодным: угадайте 8 советских фильмов по кадрам с едой

Этот тест лучше не проходить голодным: угадайте 8 советских фильмов по кадрам с едой

24 июня 2026 06:30 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966)

Потом будет сложно отказаться от жареных пирожков или пельменей.

Советское кино умеет вызывать не только ностальгию, но и зверский аппетит. Стоит на экране появиться дымящимся пирожкам, жареной картошке или огромной кастрюле домашнего борща, как сразу хочется отправиться на кухню.

Причем еда в любимых фильмах часто становилась не просто частью декораций. За семейными застольями герои признавались в любви, спорили, мирились и принимали судьбоносные решения. А некоторые сцены зрители помнят спустя десятилетия буквально по одному кадру.

Мы собрали для вас восемь аппетитных моментов из советской классики. Где-то герои готовят сами, где-то наслаждаются долгожданным обедом, а где-то вкусная еда становится частью знаменитой сцены, которую знают наизусть несколько поколений зрителей.

Сможете угадать все фильмы только по этим кадрам?

Небольшой совет: перед началом теста лучше все-таки перекусить. Потому что после некоторых кадров удержаться будет очень сложно.

Фото: Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966)
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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