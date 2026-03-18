Меню
Русский English
Отмена
100% на RT и статус «лучшего сезона»: этот мультфильм только вышел, но уже стал хитом у критиков

18 марта 2026 14:06
Кадр из мультсериала «Неуязвимый»

Рецензенты оставляют положительные отклики.

За день до официального выхода в интернете появились первые отзывы на четвёртый сезон «Неуязвимого». Журналисты в один голос называют его самым мощным, мрачным и жестоким за всё время существования проекта. На Rotten Tomatoes у сезона пока стопроцентный рейтинг.

Сюжет четвертого сезона

Центральным антагонистом нового сезона стал Трагг — правитель планеты Вильтрум. Помимо этого, в сюжет добавят линию, которой не было в оригинальных комиксах.

Речь о детективе-демоне Даркбладе. В первом сезоне он работал на АГО и расследовал гибель Стражей Земного шара. Ему удалось выйти на разгадку, но за нарушение приказа Сесила его изгнали в ад.

Отзывы

На IGN сезон получил 8 баллов — его назвали самым зрелищным на сегодняшний день. На RT у четвёртого сезона идеальный рейтинг в 100%. Журналисты пишут о более жёстких драках, динамике и проработке персонажей. Некоторые, даже не досмотрев финал, уже считают эту часть лучшей.

«Это лучший сезон "Неуязвимого". Здесь наконец сошлось всё, к чему шоу вело зрителя с точки зрения развития героев», — добавляют критики.

Премьера назначена на 18 марта. Первые три эпизода выйдут сразу, остальные — еженедельно до 22 апреля. Пятый сезон уже подтверждён.

Фото: Кадры из мультсериала «Неуязвимый»
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше