100% на RT и статус «лучшего сезона»: этот мультфильм только вышел, но уже стал хитом у критиков

За день до официального выхода в интернете появились первые отзывы на четвёртый сезон «Неуязвимого». Журналисты в один голос называют его самым мощным, мрачным и жестоким за всё время существования проекта. На Rotten Tomatoes у сезона пока стопроцентный рейтинг.

Сюжет четвертого сезона

Центральным антагонистом нового сезона стал Трагг — правитель планеты Вильтрум. Помимо этого, в сюжет добавят линию, которой не было в оригинальных комиксах.

Речь о детективе-демоне Даркбладе. В первом сезоне он работал на АГО и расследовал гибель Стражей Земного шара. Ему удалось выйти на разгадку, но за нарушение приказа Сесила его изгнали в ад.

Отзывы

На IGN сезон получил 8 баллов — его назвали самым зрелищным на сегодняшний день. На RT у четвёртого сезона идеальный рейтинг в 100%. Журналисты пишут о более жёстких драках, динамике и проработке персонажей. Некоторые, даже не досмотрев финал, уже считают эту часть лучшей.

«Это лучший сезон "Неуязвимого". Здесь наконец сошлось всё, к чему шоу вело зрителя с точки зрения развития героев», — добавляют критики.

Премьера назначена на 18 марта. Первые три эпизода выйдут сразу, остальные — еженедельно до 22 апреля. Пятый сезон уже подтверждён.