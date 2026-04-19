Раскрыли роль Шарлиз Терон в «Одиссее» Нолана: слухи о Цирцеи не подтвердились

Режиссер приготовил для актрисы другой образ.

Кристофер Нолан продолжает интриговать поклонников своего грядущего эпического проекта. Режиссёр обнародовал детали из фильма «Одиссея», который уже успел стать одной из самых ожидаемых премьер года.

Картина станет экранизацией знаменитой поэмы Гомера, повествующей о полном опасностей возвращении царя Итаки на родину после падения Трои. Одна из самых известных остановок на его пути — остров нимфы Калипсо.

В свежем промо-ролике зрителям наконец показали эту загадочную героиню. В кадре Мэтт Дэймон ведёт напряжённый диалог с Шарлиз Терон. Таким образом подтвердилось, что голливудская звезда получила роль именно Калипсо.

А ведь изначально ходили упорные слухи, что Терон достанется образ чародейки с острова Ээя, превращавшей моряков в свиней. Однако Нолан решил иначе.

Мировая премьера «Одиссеи» запланирована на 17 июля.