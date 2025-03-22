Меню
Кадр из фильма «Сказ о розовом зайце» «Сказ о розовом зайце» возвращается: спустя 15 лет снимут сиквел культового казахского фильма с рейтингом 7,4 Сюжет ленты расскажет о детях главных героев.
22 марта 2025 10:12
Кадр из фильма «Елки 11» (2024) «Скоро я буду в Алматы»: звезда «Основания: Осман» заговорил на казахском языке Бурак Озчивит собирается встретиться с поклонниками.
21 марта 2025 10:12
Кадры из фильмов «Мелочи жизни» (2024), «Крушение мира» (2024), «Черный чемодан — двойная игра» Соскучились по голливудским премьерам? Вот 5 фильмов, которые прямо сегодня можно посмотреть в кинотеатрах Казахстана Среди новинок — боевик, антиутопия и философская драма.
18 марта 2025 11:10
Кадр из фильма «Микки 17» Блокбастер со звездой «Сумерек» против казахских картин: премьера «Микки 17» не смогла вырваться даже в топ-3 проката Голливудский релиз пока уступает местным лентам.
10 марта 2025 15:51
Лаура Турсунканова в фильме «Папа умер в субботу» Эту драму казахстанской постановщицы уже сравнивают с «Анорой»: до премьеры осталось меньше месяца Лента «Папа умер в субботу» стала дебютом для режиссера.
26 февраля 2025 10:16
Саят Исембаев в фильме «Рэкетир: Новые времена» 135 млн тенге всего за первые сутки: казахстанский фильм вошел в топ-3 проката в России и СНГ В местных кинозалах ленте «Рэкетир: Новые времена» лишь немного не хватило до исторического рекорда.
19 февраля 2025 10:30
Кадр из фильма «Блондинка в законе» Риз Уизерспун публично объявила имя новой «Блондинки в законе»: такая же смешная и харизматичная Пока дата выхода приквела держится в секрете.
15 февраля 2025 14:22
Жека Fatbelly в фильме «Малай» В Казахстане сняли свой «Холоп»: «мажору» из «Малая» придется выживать в ауле Комедия выйдет на экраны уже этой весной.
30 января 2025 10:30
Главные герои фильма «Маған әке керек» Казахстанский ремейк дорамы оказался лучше, чем оригинал: фильм «Маған әке керек» еще можно посмотреть в кинотеатрах Он появился в прокате пару недель назад.
26 января 2025 13:00
Кадр из фильма «Рэкетир. Новые времена» Топ казахских фильмов, которые могут сорвать кассу в 2025 году: мнение кинопрокатчика Эксперт считает, что эти ленты найдут отклик у аудитории.
26 января 2025 11:00
Главные герои фильма «Нам нужен доктор» «Одно сплошное клише»: на премьере самого провального казахского мюзикла 2024 года люди выходили из зала Релиз обошелся без широкого проката.
25 января 2025 11:00
Аскар Ильясов в сериале «Лихие» Казахского Козловского в Сети считают абьюзером: как Ильясов угодил в некрасивый скандал Теперь исполнитель сосредоточился на карьере, забыв про личную жизнь.
23 января 2025 12:00
Кадр из фильма «Жаным, Казахстан!» Этот фильм заменит путешествие: в казахстанских кинотеатрах выйдет первая лента о туризме в стране Картина получила название «Жаным, Казахстан!».
22 января 2025 13:00
Дэвид Линч, кадр из сериала «Шекер» Не может забыть их беседы: казахстанский режиссер рассказал, чему научил его Линч Айторе Жолдаскали опубликовал отрывок разговора с голливудским коллегой.
20 января 2025 12:00
Главный герой фильма «Кадет» Восхитил Куарона и Дель Торо, а скоро покорит Европу: казахский фильм покажут на Берлинале На мероприятии продемонстрируют новую работу Адильхана Ержанова.
20 января 2025 11:00
Главные герои сериалов «Шекер», «Бауыржан Момышулы» 3 казахских мини-сериала, которые можно посмотреть за один день Зрители оставляют об этих проектах хвалебные отзывы.
19 января 2025 10:00
Бурак Озчивит в фильме «Елки 11» В 24 часах пути от Астаны: где Бурак Озчивит запланировал новую встречу с фанатами Звезда вновь порадует поклонников.
18 января 2025 14:52
Кадр из фильма «Орда» Голливудский сценарист и турецкий режиссер: в Казахстане снимут международный сериал о Золотой Орде Лента может увидеть свет уже в этом году.
18 января 2025 10:00
Кадр из фильма «Фото на память» (2018) Фильм ужасов «Фото на память» с Санжаром Мади с треском провалился в прокате, но актер не унывает и вот почему Кинолента так и не смогла найти своего зрителя.
17 января 2025 12:00
Кадр из фильма «Аким» (2019) До Голливуда еще далеко: вот какая средняя зарплата у актеров в Казахстане Проигрывают даже учителям и врачам.
17 января 2025 10:00
Саят Исембаев в фильме «Рэкетир: Новые времена» Легендарная казахская криминальная франшиза «Рэкетир» получит продолжение: что теперь ждет главного героя Премьера ленты запланирована на 13 февраля.
15 января 2025 12:00
Кадр из фильма «Кадет» Казахский фильм номинировали на азиатский «Оскар»: триллер прогремел на Востоке и вот-вот покорит мир Эксперты оказались впечатлены релизом.   
15 января 2025 11:00
Кукла в сериале «Игра в кальмара» «Игра в кальмара» есть у нас дома: какие испытания из второго сезона хорошо знакомы казахам Некоторые из заданий были обычными детскими забавами.
14 января 2025 10:00
Кадр из фильма «Пацаны» «Реквием по мечте» по-казахски: каким получился бандитский фильм «Пацаны» Лента основана на реальной истории.
11 января 2025 10:00
Никита Кологривый в фильме «Арлан. Решающий раунд» (2024) Казахи проучат Кологривого на ринге: премьера фильма «Арлан. Решающий раунд» состоится уже в январе Тема бокса для актера особенно важна.
9 января 2025 13:00
Кадр из фильма «Каникулы off-line 2» Что будет с простым парнем среди элиты? Сериал «Айканат» стал частью популярной франшизы Рассказываем о сюжете и актерском составе.
9 января 2025 12:00
3 секрета красоты от вечно молодых звезд дорам, которые пригодятся каждой казашке 3 секрета красоты от вечно молодых звезд дорам, которые пригодятся каждой казашке Эти методы можно опробовать в домашних условиях.
7 января 2025 13:00
Кадр из фильма «Дәстур» Миллиарды в прокате: 7 самых кассовых казахских картин в 2024 году На первом месте оказался хоррор.
6 января 2025 14:05
Кадр из фильма «Кадет» Уже идет в кино: этот казахский триллер восхитил Голливуд Опытные режиссеры были поражены картиной.   
6 января 2025 12:31
Маколей Калкин в фильме «Один дома» На каком канале казахстанцы смогут посмотреть «Один дома» 7 января 2025 года: два фильма за один день У зрителей еще есть шанс освежить в памяти историю Кевина.
5 января 2025 13:53
