«Сказ о розовом зайце» возвращается: спустя 15 лет снимут сиквел культового казахского фильма с рейтингом 7,4
Сюжет ленты расскажет о детях главных героев.
Сюжет ленты расскажет о детях главных героев.
Написать
22 марта 2025 10:12
«Скоро я буду в Алматы»: звезда «Основания: Осман» заговорил на казахском языке
Бурак Озчивит собирается встретиться с поклонниками.
1 комментарий
21 марта 2025 10:12
Соскучились по голливудским премьерам? Вот 5 фильмов, которые прямо сегодня можно посмотреть в кинотеатрах Казахстана
Среди новинок — боевик, антиутопия и философская драма.
Среди новинок — боевик, антиутопия и философская драма.
Написать
18 марта 2025 11:10
Блокбастер со звездой «Сумерек» против казахских картин: премьера «Микки 17» не смогла вырваться даже в топ-3 проката
Голливудский релиз пока уступает местным лентам.
Голливудский релиз пока уступает местным лентам.
Написать
10 марта 2025 15:51
Эту драму казахстанской постановщицы уже сравнивают с «Анорой»: до премьеры осталось меньше месяца
Лента «Папа умер в субботу» стала дебютом для режиссера.
Написать
26 февраля 2025 10:16
135 млн тенге всего за первые сутки: казахстанский фильм вошел в топ-3 проката в России и СНГ
В местных кинозалах ленте «Рэкетир: Новые времена» лишь немного не хватило до исторического рекорда.
Написать
19 февраля 2025 10:30
Риз Уизерспун публично объявила имя новой «Блондинки в законе»: такая же смешная и харизматичная
Пока дата выхода приквела держится в секрете.
Пока дата выхода приквела держится в секрете.
Написать
15 февраля 2025 14:22
В Казахстане сняли свой «Холоп»: «мажору» из «Малая» придется выживать в ауле
Комедия выйдет на экраны уже этой весной.
Написать
30 января 2025 10:30
Казахстанский ремейк дорамы оказался лучше, чем оригинал: фильм «Маған әке керек» еще можно посмотреть в кинотеатрах
Он появился в прокате пару недель назад.
Он появился в прокате пару недель назад.
Написать
26 января 2025 13:00
Топ казахских фильмов, которые могут сорвать кассу в 2025 году: мнение кинопрокатчика
Эксперт считает, что эти ленты найдут отклик у аудитории.
Написать
26 января 2025 11:00
«Одно сплошное клише»: на премьере самого провального казахского мюзикла 2024 года люди выходили из зала
Релиз обошелся без широкого проката.
Релиз обошелся без широкого проката.
Написать
25 января 2025 11:00
Казахского Козловского в Сети считают абьюзером: как Ильясов угодил в некрасивый скандал
Теперь исполнитель сосредоточился на карьере, забыв про личную жизнь.
Написать
23 января 2025 12:00
Этот фильм заменит путешествие: в казахстанских кинотеатрах выйдет первая лента о туризме в стране
Картина получила название «Жаным, Казахстан!».
Картина получила название «Жаным, Казахстан!».
Написать
22 января 2025 13:00
Не может забыть их беседы: казахстанский режиссер рассказал, чему научил его Линч
Айторе Жолдаскали опубликовал отрывок разговора с голливудским коллегой.
Написать
20 января 2025 12:00
Восхитил Куарона и Дель Торо, а скоро покорит Европу: казахский фильм покажут на Берлинале
На мероприятии продемонстрируют новую работу Адильхана Ержанова.
Написать
20 января 2025 11:00
3 казахских мини-сериала, которые можно посмотреть за один день
Зрители оставляют об этих проектах хвалебные отзывы.
Написать
19 января 2025 10:00
В 24 часах пути от Астаны: где Бурак Озчивит запланировал новую встречу с фанатами
Звезда вновь порадует поклонников.
Звезда вновь порадует поклонников.
Написать
18 января 2025 14:52
Голливудский сценарист и турецкий режиссер: в Казахстане снимут международный сериал о Золотой Орде
Лента может увидеть свет уже в этом году.
Лента может увидеть свет уже в этом году.
Написать
18 января 2025 10:00
Фильм ужасов «Фото на память» с Санжаром Мади с треском провалился в прокате, но актер не унывает и вот почему
Кинолента так и не смогла найти своего зрителя.
Кинолента так и не смогла найти своего зрителя.
Написать
17 января 2025 12:00
До Голливуда еще далеко: вот какая средняя зарплата у актеров в Казахстане
Проигрывают даже учителям и врачам.
Проигрывают даже учителям и врачам.
Написать
17 января 2025 10:00
Легендарная казахская криминальная франшиза «Рэкетир» получит продолжение: что теперь ждет главного героя
Премьера ленты запланирована на 13 февраля.
Премьера ленты запланирована на 13 февраля.
Написать
15 января 2025 12:00
Казахский фильм номинировали на азиатский «Оскар»: триллер прогремел на Востоке и вот-вот покорит мир
Эксперты оказались впечатлены релизом.
Эксперты оказались впечатлены релизом.
Написать
15 января 2025 11:00
«Игра в кальмара» есть у нас дома: какие испытания из второго сезона хорошо знакомы казахам
Некоторые из заданий были обычными детскими забавами.
Написать
14 января 2025 10:00
«Реквием по мечте» по-казахски: каким получился бандитский фильм «Пацаны»
Лента основана на реальной истории.
Лента основана на реальной истории.
Написать
11 января 2025 10:00
Казахи проучат Кологривого на ринге: премьера фильма «Арлан. Решающий раунд» состоится уже в январе
Тема бокса для актера особенно важна.
Тема бокса для актера особенно важна.
Написать
9 января 2025 13:00
Что будет с простым парнем среди элиты? Сериал «Айканат» стал частью популярной франшизы
Рассказываем о сюжете и актерском составе.
Рассказываем о сюжете и актерском составе.
Написать
9 января 2025 12:00
3 секрета красоты от вечно молодых звезд дорам, которые пригодятся каждой казашке
Эти методы можно опробовать в домашних условиях.
Написать
7 января 2025 13:00
Миллиарды в прокате: 7 самых кассовых казахских картин в 2024 году
На первом месте оказался хоррор.
На первом месте оказался хоррор.
Написать
6 января 2025 14:05
Уже идет в кино: этот казахский триллер восхитил Голливуд
Опытные режиссеры были поражены картиной.
Написать
6 января 2025 12:31
На каком канале казахстанцы смогут посмотреть «Один дома» 7 января 2025 года: два фильма за один день
У зрителей еще есть шанс освежить в памяти историю Кевина.
Написать
5 января 2025 13:53
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать)
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет?
Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле?
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет
Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить
