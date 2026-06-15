После «Ликвидации» он — номер 1: этот сериал с Мерзликиным и Пускепалисом хвалят все зрители наперебой

Если вы уже в десятый раз пересмотрели «Ликвидацию» и ищете похожую историю с той же атмосферой, обратите внимание на этот сериал. Многие зрители считают его лучшей альтернативой знаменитому хиту.

Сериал, который сравнивают с «Ликвидацией»

«Ликвидация» давно стала настоящей классикой отечественного телевидения. Захватывающий сюжет, яркие персонажи и неповторимая атмосфера послевоенной эпохи сделали проект одним из лучших российских детективов.

Но рано или поздно даже самые преданные поклонники начинают искать что-то похожее. И здесь многие советуют сериал «Крик совы», который нередко называют новой «Ликвидацией».

Действие переносит зрителей в 1957 год. В небольшом провинциальном городе происходит загадочное преступление, расследованием которого занимаются сотрудник КГБ Митин и майор милиции Балахнин. Главные роли исполнили Сергей Пускепалис и Андрей Мерзликин.

Атмосфера советского кино, которую удалось сохранить

Главное достоинство сериала — его атмосфера. Создателям удалось настолько точно передать дух эпохи, что временами кажется, будто смотришь не современный проект, а один из культовых советских детективов.

Здесь нет лишнего пафоса или попыток удивить зрителя громкими спецэффектами. Вместо этого авторы сделали ставку на напряженное расследование, сильный актерский состав и детально воссозданную эпоху.

Почему зрители рекомендуют этот сериал

«Крик совы» вышел в 2013 году. Режиссером многосерийного фильма выступил Олег Погодин, снявший проект в лучших традициях советского шпионского кино.

Поклонники особенно хвалят актерский дуэт Сергея Пускепалиса и Андрея Мерзликина, а также интригу, которая сохраняется практически до самого финала. Именно поэтому многие зрители ставят «Крик совы» на первое место среди сериалов, которые могут понравиться фанатам «Ликвидации».