О скандальном Эпштейне снимут сериал: кого сыграет звезда «Большой маленькой лжи»

1 апреля 2026 12:00
Кадр из сериала «Большая маленькая ложь»

Проект будет основан на книге-расследовании.

Лора Дерн, снискавшая славу благодаря работе в проекте «Большая маленькая ложь», войдёт в актёрский состав сериала, посвящённого скандальной фигуре Джеффри Эпштейна. Звезде экрана предстоит воплотить образ журналистки, долгие годы расследовавшей преступления одиозного финансиста.

В основу сценария ляжет книга Джули К. Браун. Дерн сыграет саму Браун — репортёра, которая одной из первых обратила внимание общественности на тёмные дела магната и обнародовала его секретное соглашение с федеральными прокурорами.

Многолетнее журналистское расследование позволило выявить десятки пострадавших. Часть из них дали показания, ставшие решающими для ареста Эпштейна.

Точная дата выхода сериала пока неизвестна.

Светлана Левкина
Звезда «Наследников» переходит в «Декстера»: Брайан Кокс сыграет маньяка, известного как Нью-йоркский Потрошитель Звезда «Наследников» переходит в «Декстера»: Брайан Кокс сыграет маньяка, известного как Нью-йоркский Потрошитель Читать дальше 4 апреля 2026
До премьеры сериала — уже документалка: HBO запускает проект о создании «Гарри Поттера» — вот где его смотреть и когда До премьеры сериала — уже документалка: HBO запускает проект о создании «Гарри Поттера» — вот где его смотреть и когда Читать дальше 4 апреля 2026
Этот хит Apple TV обошел «Разделение» и «Укрытие»: держится в топе уже 600 дней Этот хит Apple TV обошел «Разделение» и «Укрытие»: держится в топе уже 600 дней Читать дальше 3 апреля 2026
Раскрыты звезды новой версии «Из 13 в 30»: Гарнер на этот раз оставили за кадром Раскрыты звезды новой версии «Из 13 в 30»: Гарнер на этот раз оставили за кадром Читать дальше 1 апреля 2026
Не стоит грустить из-за финала «Пацанов»: история Солдатика продолжится в спин-оффе — что уже известно? Не стоит грустить из-за финала «Пацанов»: история Солдатика продолжится в спин-оффе — что уже известно? Читать дальше 5 апреля 2026
Во 2 сезоне «Сорвиголовы» впервые показали самого неуловимого героя Marvel: зрители давно жаждали увидеть Мечника Во 2 сезоне «Сорвиголовы» впервые показали самого неуловимого героя Marvel: зрители давно жаждали увидеть Мечника Читать дальше 5 апреля 2026
Прошло 3 года, а до сих пор помнят: этот сериал Netflix будоражит и сейчас — никакие мрачные детективы не нужны Прошло 3 года, а до сих пор помнят: этот сериал Netflix будоражит и сейчас — никакие мрачные детективы не нужны Читать дальше 5 апреля 2026
2 сезон обещает быть ярким: что известно о продолжении сериала «Задача трёх тел» — это нужно будет посмотреть 2 сезон обещает быть ярким: что известно о продолжении сериала «Задача трёх тел» — это нужно будет посмотреть Читать дальше 5 апреля 2026
Вот это дама: новый ролик «Супергерл» раскрывает неожиданные моменты — стоит посмотреть Вот это дама: новый ролик «Супергерл» раскрывает неожиданные моменты — стоит посмотреть Читать дальше 5 апреля 2026
