О скандальном Эпштейне снимут сериал: кого сыграет звезда «Большой маленькой лжи»

Проект будет основан на книге-расследовании.

Лора Дерн, снискавшая славу благодаря работе в проекте «Большая маленькая ложь», войдёт в актёрский состав сериала, посвящённого скандальной фигуре Джеффри Эпштейна. Звезде экрана предстоит воплотить образ журналистки, долгие годы расследовавшей преступления одиозного финансиста.

В основу сценария ляжет книга Джули К. Браун. Дерн сыграет саму Браун — репортёра, которая одной из первых обратила внимание общественности на тёмные дела магната и обнародовала его секретное соглашение с федеральными прокурорами.

Многолетнее журналистское расследование позволило выявить десятки пострадавших. Часть из них дали показания, ставшие решающими для ареста Эпштейна.

Точная дата выхода сериала пока неизвестна.