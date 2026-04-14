Возможно или нет: готов ли Орландо Блум снова сыграть Леголаса в спин-оффе «Властелина колец»

Последняя экранизация знаменитых произведений Толкина вышла более десяти лет назад, и известно, что не так давно студия Warner Bros. решила вернуть Средиземье на большой экран. Это желание воплотится в фильме «Властелин колец: Охота за Голлумом», в котором Энди Серкис является режиссером и главным актером.

Хотя пока не уточнено, на каком этапе хронологии Средиземья будут развиваться события, вероятно, действие развернется незадолго до «Братства кольца», когда Арагорн и Гэндальф искали Голлума, чтобы предотвратить его выдачу местонахождения Кольца Всевластия силам Саурона. Если это так, то в фильм могут вернуться и другие знакомые персонажи, включая Леголаса, которого снова может сыграть Орландо Блум — ключевой член братства, сопровождавший Фродо.

Однако, как отметил Блум, его возвращение зависит от одного важного условия. В одном из интервью он сказал:

Мне бы хотелось, чтобы Леголас сохранил тот же возраст, что и в оригинальной трилогии. Для этого, возможно, потребуется применение искусственного интеллекта. Я хочу видеть его гибким, лёгким и воинственным, так что без ИИ не обойтись. Если бы меня пригласили, я бы с радостью согласился вернуться к работе над фильмом. Было бы здорово вновь побывать в Новой Зеландии и провести там столько времени, сколько потребуется, ведь это одно из тех мест, где мне действительно хотелось бы оказаться.

Если Леголас в исполнении Блума все же появится в «Охоте за Голлумом», это не будет первым случаем, когда персонаж, изначально отсутствующий в истории, появляется в адаптации Средиземья. В частности, это происходило в экранизациях «Хоббита» от Питера Джексона, где Леголас был добавлен в фильм, чтобы обогатить сюжет, несмотря на отсутствие его роли в книге Толкина.

Если события «Охоты за Голлумом» действительно будут близки по времени к «Властелину колец», то есть шанс увидеть Леголаса вновь на большом экране. Более того, отметим, что использование компьютерной графики и искусственного интеллекта для омоложения персонажей в кино стало распространенной практикой. Этот прием активно применяется в крупных франшизах, таких как Marvel и «Звёздные войны».

Таким образом, возраст Блума не станет преградой. Вопрос в том, будет ли Warner Bros. стремиться к повторению успеха прошлого. Фактически, кроме Блума, к картине могут вернуться многие артисты оригинальной трилогии. Но нам стоит дождаться 2027 года, когда картина увидит свет и тогда уже будет точно ясно, кто вернется к роли, а кого ждать не стоило.