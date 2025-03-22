Меню
Кадр из фильма «Сказ о розовом зайце» «Сказ о розовом зайце» возвращается: спустя 15 лет снимут сиквел культового казахского фильма с рейтингом 7,4 Сюжет ленты расскажет о детях главных героев.
22 марта 2025 10:12
Кадры из фильмов «Мелочи жизни» (2024), «Крушение мира» (2024), «Черный чемодан — двойная игра» Соскучились по голливудским премьерам? Вот 5 фильмов, которые прямо сегодня можно посмотреть в кинотеатрах Казахстана Среди новинок — боевик, антиутопия и философская драма.
18 марта 2025 11:10
Кадр из фильма «Анора» На рекламу потратили миллионы долларов: сколько заработала «Анора» — не маловато ли для оскароносного фильма? Продвижение картины оказалось дороже самого фильма.
13 марта 2025 11:00
Кадр из фильма «Микки 17» Блокбастер со звездой «Сумерек» против казахских картин: премьера «Микки 17» не смогла вырваться даже в топ-3 проката Голливудский релиз пока уступает местным лентам.
10 марта 2025 15:51
Кадр из фильма «Молда» Голливуду и не снилось: в казахстанском прокате этот местный фильм обогнал нового «Капитана Америку» Лента собрала только за первые выходные более 300 млн тенге.
3 марта 2025 12:05
Лаура Турсунканова в фильме «Папа умер в субботу» Эту драму казахстанской постановщицы уже сравнивают с «Анорой»: до премьеры осталось меньше месяца Лента «Папа умер в субботу» стала дебютом для режиссера.
26 февраля 2025 10:16
Юра Борисов на премии BAFTA Борисов подержал статуэтку престижной американской премии всего пару секунд: вот кому российский актер уступил награду В Лос-Анджелесе вручили Independent Spirit Awards.
23 февраля 2025 15:21
Саят Исембаев в фильме «Рэкетир: Новые времена» 135 млн тенге всего за первые сутки: казахстанский фильм вошел в топ-3 проката в России и СНГ В местных кинозалах ленте «Рэкетир: Новые времена» лишь немного не хватило до исторического рекорда.
19 февраля 2025 10:30
Кадр из фильма «Блондинка в законе» Риз Уизерспун публично объявила имя новой «Блондинки в законе»: такая же смешная и харизматичная Пока дата выхода приквела держится в секрете.
15 февраля 2025 14:22
Кадр из фильма «Гладиатор 2» От «Гладиатора 2» до психологической драмы из списков на «Оскар»: что «качали» «пираты» в январе 2024 Из всего онлайн-контента особенно востребованы оказались боевики.
1 февраля 2025 15:51
Жека Fatbelly в фильме «Малай» В Казахстане сняли свой «Холоп»: «мажору» из «Малая» придется выживать в ауле Комедия выйдет на экраны уже этой весной.
30 января 2025 10:30
Главные герои фильма «Маған әке керек» Казахстанский ремейк дорамы оказался лучше, чем оригинал: фильм «Маған әке керек» еще можно посмотреть в кинотеатрах Он появился в прокате пару недель назад.
26 января 2025 13:00
Кадр из фильма «Рэкетир. Новые времена» Топ казахских фильмов, которые могут сорвать кассу в 2025 году: мнение кинопрокатчика Эксперт считает, что эти ленты найдут отклик у аудитории.
26 января 2025 11:00
Главные герои фильма «Нам нужен доктор» «Одно сплошное клише»: на премьере самого провального казахского мюзикла 2024 года люди выходили из зала Релиз обошелся без широкого проката.
25 января 2025 11:00
Кадры из фильмов «Веном», «Морбиус», «Крейвен-охотник» «Веном», «Морбиус» или «Крейвен-охотник»? Жители Казахстана выбрали любимый фильм из вселенной Человека-паука Результат может вас удивить.
24 января 2025 12:00
Кадр из фильма «Жаным, Казахстан!» Этот фильм заменит путешествие: в казахстанских кинотеатрах выйдет первая лента о туризме в стране Картина получила название «Жаным, Казахстан!».
22 января 2025 13:00
Кадр из фильма "Молочная девочка" Трогают до глубины души: 4 фильма из Казахстана, которые точно стоит пересмотреть дважды, а то и трижды Они такие разные, но одинаково оставляют послевкусие после просмотра.
22 января 2025 11:00
Кадр из фильма «Приключения Паддингтона 3» (2025) «Приключения Паддингтона 3» в Казахстане — на первой строчке рейтинга по сборам: а кто еще в 10-ке лучших? Вот что смотрели в кино люди с 16 до 19 января.
22 января 2025 10:00
Дэвид Линч, кадр из сериала «Шекер» Не может забыть их беседы: казахстанский режиссер рассказал, чему научил его Линч Айторе Жолдаскали опубликовал отрывок разговора с голливудским коллегой.
20 января 2025 12:00
Главный герой фильма «Кадет» Восхитил Куарона и Дель Торо, а скоро покорит Европу: казахский фильм покажут на Берлинале На мероприятии продемонстрируют новую работу Адильхана Ержанова.
20 января 2025 11:00
Кадр из фильма "Мулан" Этот фильм Disney стал таким шикарным только благодаря казахстанцам: работали полгода, чтобы сделать такие трюки Результат впечатлил зрителей по всему миру.
19 января 2025 14:00
Кадр из фильма "Счастье" Этот фильм из Казахстана затронет любого зрителя до глубины души: называется «Счастье», а смысл совсем в другом Отличный выбор для любителей психологических драм.
19 января 2025 13:00
Кадр из фильма «Орда» Голливудский сценарист и турецкий режиссер: в Казахстане снимут международный сериал о Золотой Орде Лента может увидеть свет уже в этом году.
18 января 2025 10:00
Саят Исембаев в фильме «Рэкетир: Новые времена» Легендарная казахская криминальная франшиза «Рэкетир» получит продолжение: что теперь ждет главного героя Премьера ленты запланирована на 13 февраля.
15 января 2025 12:00
Кадр из фильма «Кадет» Казахский фильм номинировали на азиатский «Оскар»: триллер прогремел на Востоке и вот-вот покорит мир Эксперты оказались впечатлены релизом.   
15 января 2025 11:00
Кадр из фильма «Синистер: Новые души» В кинотеатрах Казахстана активно крутят хоррор «Синистер. Новые души»: вот почему лучше не тратить на него время и деньги Там и рейтинги плохие, и отзывы такие же.
11 января 2025 14:17
Кадр из фильма «Носферату» Цензурный кошмар в Казахстане: из «Носферату» Роберта Эггерса вырезали пикантные сцены Пока непонятно, почему это сделали, ведь строгих запретов в этой стране нет.
11 января 2025 12:30
Кадр из фильма «Пацаны» «Реквием по мечте» по-казахски: каким получился бандитский фильм «Пацаны» Лента основана на реальной истории.
11 января 2025 10:00
Никита Кологривый в фильме «Арлан. Решающий раунд» (2024) Казахи проучат Кологривого на ринге: премьера фильма «Арлан. Решающий раунд» состоится уже в январе Тема бокса для актера особенно важна.
9 января 2025 13:00
Кадр из фильма «Кадет» Уже идет в кино: этот казахский триллер восхитил Голливуд Опытные режиссеры были поражены картиной.   
6 января 2025 12:31
