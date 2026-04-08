Дауни-младший одной картинкой заспойлерил новых «Мстителей»: вот кто вернется в «Докторе Думе»

8 апреля 2026 13:00
Кадр из фильма «Мстители: Финал»

Об этих героях в сюжете раньше не сообщали.

Роберт Дауни-младший неожиданно взбудоражил фанатов Marvel: в его соцсетях появился загадочный снимок, который, вероятно, приоткрывает завесу над грядущим блокбастером «Мстители: Доктор Дум».

Актер приурочил публикацию к католической Пасхе. На иллюстрации злодей изображен с праздничными крашеными яйцами, каждое из которых служит отсылкой к определенному герою или команде супергероев.

Рисунки на пасхальных яйцах намекают на «Новых Мстителей», «Фантастическую четверку» и «Людей Икс». При этом логотип «Фантастической четверки» перечеркнут — такой деталью создатели рисунка традиционно подчеркивают давний конфликт Доктора Дума с этой группой в оригинальных комиксах.

Кроме того, на арте можно разглядеть символику Капитана Америки, Черной Пантеры, Тора и многих других. Отчетливо видны и эмблемы Человека-паука с Доктором Стрэнджем.

Участие большинства перечисленных персонажей уже анонсировано официально. Однако насчет Питера Паркера и Стивена Стрэнджа режиссеры братья Руссо пока хранят молчание.

Тем временем в Сети давно ходили слухи, что именно Паук и Стрэндж окажутся в эпицентре мультивселенских событий. И теперь велика вероятность, что Дауни-младший ненароком подтвердил их появление в сюжете.

Фото: Кадр из фильма «Мстители: Финал» (2019)
Светлана Левкина
