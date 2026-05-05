«Иди и смотри» признали одним из самых реалистичных военных фильмов: картина Климова лишь под №6 – лидера ни за что не угадаете

Если не видели, то посмотрите в преддверии 9 мая.

Авторы портала Collider собрали самые реалистичные военные фильмы. Наш легендарный «Иди и смотри» Элема Климова оказался в нём лишь на шестой строчке. Да, той самой картине, которую у нас считают эталоном, не хватило места в пятёрке. Кто же обошёл её и почему?

№5 Война без прикрас: «Битва за Алжир»

На пятом месте обосновалась картина, снятая почти как документальная хроника. «Битва за Алжир» 1966 года — чёрно-белый фильм итальянца Джилло Понтекорво о войне за независимость Алжира от Франции.

Вместо эпичных баталий здесь грязные перестрелки в лабиринтах узких улочек, теракты и бессмысленная жестокость с обеих сторон.

Самое интересное, что многих персонажей играли реальные участники событий. Они не актёрствуют — просто проживают знакомый ужас заново. Оттого и веришь каждому кадру.

№4 Как выжить после конца света: «Нити»

Четвёртое место занял, пожалуй, самый страшный телефильм в истории Британии. «Нити» 1984 года показывает, что случится с обычным городом после ядерного удара.

Это не фантастика вроде «Безумного Макса», а холодный, почти научный разбор: первые минуты — паника и неверие, потом — ожоги и голод, а спустя годы — откат цивилизации в средневековье.

После премьеры британцы завалили парламент письмами с требованием убрать ядерное оружие. Создатели добились своего: зрители поверили, что это может случиться с каждым.

№3 Скука вместо подвига: «Морпехи»

Третью строчку отдали фильму, который ломает все ожидания. «Морпехи» с Джейком Джилленхолом — история снайпера, который во время войны в Персидском заливе почти не стреляет. Герой тренируется, но не участвует в боях. Ждёт приказов, но их нет. Мечтает о подвиге, но война заканчивается, так и не начавшись лично для него.

Это кино про пустоту, нервные срывы и песчаные бури. Оказывается, на войне бывает вот так — страшно не от выстрелов, а от бесконечного ожидания неизвестности.

№2 Новичок, который сразу в топе: «Под огнем»

На втором месте свежий фильм 2025 года — «Под огнем» Алекса Гарленда, снятый в соавторстве с бывшим морпехом Рэем Мендосой. Сюжет прост: солдаты заперты в доме под шквальным огнём.

Критики пишут, что звук там такой, будто он прошивает тебя насквозь, а камера ни на секунду не даёт передышки. Актеры, многие из которых — ветераны, двигаются и говорят так естественно, что забываешь: это постановка.

№1 Первое место, с которым соглашаешься сразу: «Подводная лодка»

А лидер рейтинга — немецкий фильм Вольфганга Петерсена 1981 года. «Подводная лодка» рассказывает о судьбе экипажа U-96 в годы Второй мировой. Почти три часа ты проводишь в тесном металлическом корпусе вместе с моряками. Слышишь, как трещит обшивка под давлением, и чувствуешь ту же клаустрофобию.

Петерсен не снимал пропаганду — он показал людей, загнанных в стальную консервную банку и пытающихся не сойти с ума. Ветераны-подводники подтверждали: «Да, так всё и было». Наверное, это и есть главный признак настоящей правды в кино.