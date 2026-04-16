Русский English
Раскрыт сюжет приквела «Одиннадцати друзей Оушена»: Марго Робби проболталась

16 апреля 2026 16:00
Кадр из фильма «Барби» (2023)

Фильм уже скоро войдет в стадию производства.

Накануне Марго Робби впервые официально приоткрыла завесу тайны над сюжетом будущего приквела знаменитой серии «Одиннадцать друзей Оушена».

Новая картина перенесёт зрителей в атмосферу Гран-при Монако 1962 года — тех самых престижных соревнований, триумфатором которых стал автогонщик Брюс Макларен.

В центре повествования окажутся родители Дэнни Оушена. Именно их, полных сил и амбиций, покажут на экране в тот момент, когда они решаются на дерзкое и тщательно спланированное ограбление прямо во время знаменитой гонки.

«Дэнни Оушен перенял своё мастерство не на улицах Вегаса, а у двух настоящих виртуозов — своих отца и матери. Вы застанете их на пике возможностей», — пояснила Марго Робби.

Центральные образы воплотят сама Робби и Брэдли Купер. Причём Купер выступит не только ведущим актёром, но и постановщиком картины.

Старт съёмочного процесса намечен на 2026 год. Предполагается, что приквел появится в прокате годом позже — в 2027-м.

Параллельно Джордж Клуни занимается восстановлением основной киновселенной «Оушена».

Светлана Левкина
«Пятьдесят оттенков Средиземья»: фанатов возмутил актер, который станет новым Арагорном в следующем «Властелине колец» «Пятьдесят оттенков Средиземья»: фанатов возмутил актер, который станет новым Арагорном в следующем «Властелине колец» Читать дальше 15 апреля 2026
Возможно или нет: готов ли Орландо Блум снова сыграть Леголаса в спин-оффе «Властелина колец» Возможно или нет: готов ли Орландо Блум снова сыграть Леголаса в спин-оффе «Властелина колец» Читать дальше 14 апреля 2026
Звезда провокационных фильмов снимется в новых «Людях Икс»: кого из мутантов сыграет Cидни Суини Звезда провокационных фильмов снимется в новых «Людях Икс»: кого из мутантов сыграет Cидни Суини Читать дальше 13 апреля 2026
Не только Michael: нас ждет 3-серийный проект про Майкла Джексона — осталось совсем чуть-чуть Не только Michael: нас ждет 3-серийный проект про Майкла Джексона — осталось совсем чуть-чуть Читать дальше 16 апреля 2026
Всего за 4 дня этот survival-триллер на Netflix просмотрели 37,7 млн раз: акулы, ураган и роды посреди океана — звучит абсурдно Всего за 4 дня этот survival-триллер на Netflix просмотрели 37,7 млн раз: акулы, ураган и роды посреди океана — звучит абсурдно Читать дальше 16 апреля 2026
Warner Bros. официально подтвердил: фильм по «Игре престолов» будет — уже и название есть Warner Bros. официально подтвердил: фильм по «Игре престолов» будет — уже и название есть Читать дальше 15 апреля 2026
Лидирует в 90 странах из 93: этот фильм только вышел на Netflix, а уже занял 1 место по просмотрам Лидирует в 90 странах из 93: этот фильм только вышел на Netflix, а уже занял 1 место по просмотрам Читать дальше 15 апреля 2026
«Голодные игры: Рассвет Жатвы» получили большой трейлер — названа точная дата премьеры в России «Голодные игры: Рассвет Жатвы» получили большой трейлер — названа точная дата премьеры в России Читать дальше 14 апреля 2026
«Вонка» с Тимоти Шаламе получит продолжение: когда выйдет сиквел самого «сладкого» блокбастера «Вонка» с Тимоти Шаламе получит продолжение: когда выйдет сиквел самого «сладкого» блокбастера Читать дальше 14 апреля 2026
