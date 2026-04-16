Раскрыт сюжет приквела «Одиннадцати друзей Оушена»: Марго Робби проболталась

Накануне Марго Робби впервые официально приоткрыла завесу тайны над сюжетом будущего приквела знаменитой серии «Одиннадцать друзей Оушена».

Новая картина перенесёт зрителей в атмосферу Гран-при Монако 1962 года — тех самых престижных соревнований, триумфатором которых стал автогонщик Брюс Макларен.

В центре повествования окажутся родители Дэнни Оушена. Именно их, полных сил и амбиций, покажут на экране в тот момент, когда они решаются на дерзкое и тщательно спланированное ограбление прямо во время знаменитой гонки.

«Дэнни Оушен перенял своё мастерство не на улицах Вегаса, а у двух настоящих виртуозов — своих отца и матери. Вы застанете их на пике возможностей», — пояснила Марго Робби.

Центральные образы воплотят сама Робби и Брэдли Купер. Причём Купер выступит не только ведущим актёром, но и постановщиком картины.

Старт съёмочного процесса намечен на 2026 год. Предполагается, что приквел появится в прокате годом позже — в 2027-м.

Параллельно Джордж Клуни занимается восстановлением основной киновселенной «Оушена».