Меню
Киноафиша
Алматы, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Статьи
Киноафиша
Новости
Съемки
Что посмотреть
Marvel
Сериалы Netflix
Эксклюзив
«Сказ о розовом зайце» возвращается: спустя 15 лет снимут сиквел культового казахского фильма с рейтингом 7,4
Сюжет ленты расскажет о детях главных героев.
Написать
22 марта 2025 10:12
Ключ к визуальной мощи: как съемки в Казахстане помогли фильму «Последний ронин» стать шедевром
Локации, конечно, режиссер выбрал действительно впечатляющие.
Написать
12 января 2025 11:00
Режиссер сказки «Финист. Первый богатырь» о съемках в Казахстане : «Природа невероятной красоты и разнообразия»
Не обошлось и без трудностей, но никто и не обещал, что будет легко.
Написать
9 января 2025 14:00
Ядовитые змеи, пауки и скорпионы: съемки фильма «Финист. Первый богатырь» в Казахстане едва не обернулись трагедией
Актеры столкнулись со сложными условиями работы.
Написать
4 января 2025 14:00
Режиссер «Бумажного дома» снимает хит для Netflix с казахскими актерами: о чем будет фильм «Перемирие»
Картина будет рассказывать об очень непростых темах.
Написать
25 декабря 2024 15:00
Без Ивлеевой, но с Янковским: стартовали съемки нового сезона сериала «Монастырь» — что ждет зрителей?
Уже известна примерная дата выхода истории из российской глубинки.
Написать
8 ноября 2024 14:00
«Я бы делал это каждый год!»: Майкл Китон готов сняться в третьей части «Битлджуса»
Дело за «малым» — убедить Тима Бертона сделать триквел.
Написать
13 октября 2024 12:48
Новый фильм Нолана наконец получил дату премьеры: в главной роли — звезда «Интерстеллара»
Съемки проекта уже на низком старте.
Написать
9 октября 2024 09:47
Человек-паук в черно-белом: первый взгляд на Николас Кейдж в роли супергероя «для стариков»
Идеальный проект для тех, кого уже тошнит от ярких трико.
Написать
8 октября 2024 13:55
Питер Динклэйдж из «Игры престолов» сыграет великого Эркюля Пуаро: но зрители его так и не увидят
Актер не ищет легких путей к славе.
Написать
3 октября 2024 11:23
«Подозрительно прилично»: что известно о новом мультсериале о Чебурашке и всех-всех-всех
На первом концепт-арте можно увидеть сразу нескольких полюбившихся героев.
Написать
29 сентября 2024 18:04
Джокера с Пингвином не хватило? DC снимет фильм о двух культовых врагах Бэтмена
И если одного из них не сыграет Том Харди — зрители не поймут.
Написать
29 сентября 2024 10:38
Рыдают все: первые подробности долгожданного финала «Очень странных дел» от Дэвида Харбора
До премьеры осталось всего-то несколько месяцев.
Написать
22 сентября 2024 12:40
Уникальный эксперимент: картина «28 лет спустя» оказалась полностью снята на iPhone
При производстве хоррора режиссер Дэнни Бойл решил использовать смартфон.
Написать
21 сентября 2024 08:52
Все актеры на низком старте: когда выйдет «Грань будущего 2» с Томом Крузом
Старт съемок близок как никогда за последние 10 лет.
Написать
18 сентября 2024 12:43
По прозвищу Зверь: первые кадры со съемок 3 сезона «Метода» с Никитой Кологривым
Актер исполнит одну из важнейших ролей в долгожданном продолжении легендарного детектива.
Написать
17 сентября 2024 13:33
Звезды «Слова пацана» снова при деле: раскрыты роли Янковского и Максимова во 2 сезоне «Фишера»
Долгожданные подробности об одном из самых важных сериалов ближайших месяцев.
Написать
17 сентября 2024 11:29
«Вдохновил “Ночной дозор”»: новое русское фэнтези может затмить даже «Волшебный участок»
Описания, по крайней мере, звучат довольно похоже.
Написать
17 сентября 2024 10:00
Не мамин Бродяга, а маг-симпатяга: Гэри Олдман рвется сыграть в «Гарри Поттере», но вовсе не Блэка
Тот самый Сириус на экран все-таки не вернется.
Написать
17 сентября 2024 09:35
Пальто «пришился» к роботу: звезда «Слова пацана» снимется в научной фантастике
Режиссером семейной комедии выступил Алексей Чадов.
Написать
15 сентября 2024 21:31
Третий сезон «Благих знамений» заморожен: всему виной скользкий скандал
Судьба сериала находится под вопросом.
Написать
14 сентября 2024 21:17
«Волшебный участок» станет франшизой: поклонникам сериала готовят множество сюрпризов
Создатели проекта намерены активно развивать историю Лехи Попова.
Написать
13 сентября 2024 09:11
Дулин и Славик — в подарок женщинам: полнометражный фильм «Наша Russia» выйдет 8 марта
К своим ролям вернутся Михаил Галустян и Сергей Светлаков.
Написать
12 сентября 2024 10:54
Обещанного три года ждать: новый «Человек-паук» попал в производственный ад
При этом в Marvel продолжают делать вид, что все идет по плану.
Написать
11 сентября 2024 09:18
Трепещи, Кристиан Бэйл: Орландо Блум экстремально похудел ради нового фильма и чуть не сошел с ума
Актер страдал морально и физически.
Написать
10 сентября 2024 12:57
Опять «чернуха» про коррупцию? Появились первые подробности «Бэтмена 2» с Паттинсоном
Фанаты могут выдыхать.
Написать
9 сентября 2024 11:02
«Это был последний раз»: Хоакин Феникс заявил, что больше не вернется к роли Джокера
Неужели артист понял, что франшиза свернула не туда?
Написать
8 сентября 2024 21:20
Ждет лишь одного: Орландо Блум наконец готов вернуться к роли Леголаса
У амбициозной новинки собирается впечатляющий каст.
Написать
8 сентября 2024 13:20
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет?
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать)
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет
Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле?
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей
Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить