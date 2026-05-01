Фанаты «Брата» даже не подозревали, как фильм связан с Боромиром из «Властелина колец»: съемки Балабанова едва не сорвались

Кадр из фильма «Властелин колец: Братство Кольца»

Режиссер нашел решение в последний момент.

Фильм Алексея Балабанова «Брат» после выхода на экраны стал настоящей сенсацией. Картина принесла режиссёру и исполнителю главной роли Сергею Бодрову гран-при «Кинотавра». С годами драма только укрепила свой статус, превратившись в культовое явление для целого поколения.

Однако изначально в этот проект почти никто не верил. Балабанов написал сценарий всего за три недели, сразу создав образ главного героя Данилы Багрова под Сергея Бодрова. Это позволило обойтись без долгих поисков актёра.

Бюджет фильма был совсем скромным — всего 100 тысяч долларов. Российские телеканалы побоялись вкладываться в столь неоднозначный проект. Таких денег катастрофически не хватало, но на помощь режиссёру неожиданно пришла удача.

Именно в этот момент в Петербурге проходили съёмки голливудской версии «Анны Карениной». В проекте снимались мировые звёзды вроде Софи Марсо и Шона Бина, которому вскоре предстояло стать знаменитым Боромиром из «Властелина колец».

Кадр из фильма «Анна Каренина»

Когда иностранная съёмочная группа уехала, на студии остались лежать забытые рулоны дорогой профессиональной плёнки. А Алексей Балабанов как раз был известен своим принципиальным подходом — он снимал кино именно на плёнку, а не на видео. Эта находка стала для него неожиданной удачей.

Практичный режиссёр пустил в дело оставшийся материал, что позволило ему серьёзно сэкономить на самом дорогом компоненте производства и довести съёмки «Брата» до конца.

Кадр из фильма «Брат»
Фото: Кадры из фильмов «Анна Каренина» (1997), «Брат» (1997), «Властелин колец: Братство Кольца» (2001)
Светлана Левкина
Леголас, конечно, хорош, но Орландо Блум сделал свой самый меткий выстрел в другом фильме: это не «Властелин колец» Леголас, конечно, хорош, но Орландо Блум сделал свой самый меткий выстрел в другом фильме: это не «Властелин колец» Читать дальше 2 мая 2026
Трудно поверить, но между Кэмероном и Гильермо дель Торо есть особая связь: и началась она с этого аниме Трудно поверить, но между Кэмероном и Гильермо дель Торо есть особая связь: и началась она с этого аниме Читать дальше 2 мая 2026
Подруги или враги: какие отношения были на самом деле между Хюррем и Махидевран — что переврал «Великолепный век» Подруги или враги: какие отношения были на самом деле между Хюррем и Махидевран — что переврал «Великолепный век» Читать дальше 1 мая 2026
Хоббита убить, Сарумана вырезать: первая версия «Братства кольца» Джексона превратила бы шедевр Толкина в главный позор фэнтези Хоббита убить, Сарумана вырезать: первая версия «Братства кольца» Джексона превратила бы шедевр Толкина в главный позор фэнтези Читать дальше 1 мая 2026
Ждали шедевр, а получился мыльный пузырь: три голливудских фильма, которые не оправдали ожиданий — даже красавчики не спасли Ждали шедевр, а получился мыльный пузырь: три голливудских фильма, которые не оправдали ожиданий — даже красавчики не спасли Читать дальше 30 апреля 2026
Замечали этот зелёный оттенок? Вот зачем в «Матрице» использовали фильтр — и почему его убрали спустя 20 лет Замечали этот зелёный оттенок? Вот зачем в «Матрице» использовали фильтр — и почему его убрали спустя 20 лет Читать дальше 29 апреля 2026
А мог быть совсем не Роберт Дауни-младший: кто отказался от роли Железного человека и теперь кусает локти А мог быть совсем не Роберт Дауни-младший: кто отказался от роли Железного человека и теперь кусает локти Читать дальше 29 апреля 2026
Лапша на ушах: в историю про 300 спартанцев зрители поверили слишком буквально — историки указали на главный киноляп хита 2000-х Лапша на ушах: в историю про 300 спартанцев зрители поверили слишком буквально — историки указали на главный киноляп хита 2000-х Читать дальше 29 апреля 2026
1 800 000 зрителей уже посмотрели и ждут вторую часть: что покажут в «Твоё сердце будет разбито 2» 1 800 000 зрителей уже посмотрели и ждут вторую часть: что покажут в «Твоё сердце будет разбито 2» Читать дальше 29 апреля 2026
