Фанаты «Брата» даже не подозревали, как фильм связан с Боромиром из «Властелина колец»: съемки Балабанова едва не сорвались

Фильм Алексея Балабанова «Брат» после выхода на экраны стал настоящей сенсацией. Картина принесла режиссёру и исполнителю главной роли Сергею Бодрову гран-при «Кинотавра». С годами драма только укрепила свой статус, превратившись в культовое явление для целого поколения.

Однако изначально в этот проект почти никто не верил. Балабанов написал сценарий всего за три недели, сразу создав образ главного героя Данилы Багрова под Сергея Бодрова. Это позволило обойтись без долгих поисков актёра.

Бюджет фильма был совсем скромным — всего 100 тысяч долларов. Российские телеканалы побоялись вкладываться в столь неоднозначный проект. Таких денег катастрофически не хватало, но на помощь режиссёру неожиданно пришла удача.

Именно в этот момент в Петербурге проходили съёмки голливудской версии «Анны Карениной». В проекте снимались мировые звёзды вроде Софи Марсо и Шона Бина, которому вскоре предстояло стать знаменитым Боромиром из «Властелина колец».

Когда иностранная съёмочная группа уехала, на студии остались лежать забытые рулоны дорогой профессиональной плёнки. А Алексей Балабанов как раз был известен своим принципиальным подходом — он снимал кино именно на плёнку, а не на видео. Эта находка стала для него неожиданной удачей.

Практичный режиссёр пустил в дело оставшийся материал, что позволило ему серьёзно сэкономить на самом дорогом компоненте производства и довести съёмки «Брата» до конца.