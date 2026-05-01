Русский English
Киноафиша Статьи Этот военный фильм поразил каждого разведчика в СССР: такого на экране еще не показывали

Этот военный фильм поразил каждого разведчика в СССР: такого на экране еще не показывали

1 мая 2026 08:00
Кадр из фильма «Щит и меч» (1968)

Реакция была восторженной.

В конце шестидесятых годов прошлого века состоялась премьера ленты, посвящённой военной разведке. Речь идёт о фильме «Щит и меч». Создатели картины тогда ещё не догадывались, какой резонанс она вызовет.

Первые же серии собрали у экранов огромное количество людей — исчислялось оно десятками миллионов. Такой успех позволил проекту войти в число лидеров проката.

Главного героя сыграл Станислав Любшин. Руководство несколько раз пыталось отклонить его кандидатуру. Чиновникам артист казался слишком тихим и лишённым ярких черт.

Кадр из фильма «Щит и меч» (1968)

Но режиссёр Владимир Басов проявил настойчивость и добился своего. Как выяснилось позже, это решение было абсолютно верным.

Интересно, что персонаж получил высокую оценку и от реальных сотрудников спецслужб. Они обратили внимание на важную деталь: настоящий разведчик не должен запоминаться окружающим или выглядеть как герой боевиков. Напротив, его задача — оставаться незаметным.

Картина вызвала живой отклик у людей, знающих эту работу не понаслышке. По их словам, впервые их непростая деятельность была показана без ложного пафоса, голливудских штампов и излишней драматизации.

Фактически режиссёру удалось то, что долгое время казалось невозможным, — представить зрителю достаточно реалистичный портрет службы. Возможно, именно эта честность и обеспечила фильму долгую жизнь.

Фото: Кадры из фильма «Щит и меч» (1968)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
