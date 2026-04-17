Весь мир стал счастливым — кроме нее: когда выйдет 2 сезон «Из многих» с рейтингом 8,0 на IMDb и что ждет зрителей

Сериал «Из многих» закончился на странной ноте: весь мир внезапно стал счастливым, и только одна героиня осталась прежней.

Финал оставил больше вопросов, чем ответов, и зрители до сих пор обсуждают, что это было — фантастика или метафора. Теперь история получит продолжение: второй сезон официально готовят к съемкам.

Когда начнут снимать продолжение

Актриса Каролина Выдра подтвердила, что съемки стартуют осенью 2026 года. Эта информация совпадает с ранними заявлениями автора проекта Винса Гиллигана, который говорил о релизе не раньше 2027 года.

Первый сезон вышел в декабре 2025 года, и пауза между сезонами составит около двух лет. Для крупных проектов это стандартный срок, особенно с учетом сложной постановки и сценарной доработки.

Почему сериал уже ждут

Проект получил высокие оценки — 8,0 из 10 на IMDb. Зрителей зацепила не только необычная идея, но и подача: сочетание драмы, иронии и почти абсурдного допущения.

История писательницы, которая единственная не поддалась «вирусу счастья», оставляет простор для развития. Во втором сезоне ожидается раскрытие причин происходящего и углубление личной линии героини.

Интерес подогревает и имя Винса Гиллигана. После «Во все тяжкие» его проекты автоматически привлекают внимание. Если темп сохранится, «Из многих» может стать одним из самых обсуждаемых сериалов к моменту выхода продолжения.